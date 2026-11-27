큰사진보기 ▲최민희 더불어민주당 최고위원이 27일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 오른쪽은 김민석 대표. 더불어민주당 윤리심판원은 이날 오전 서울 여의도 당사에서 윤리심판원 회의를 열고 최 최고위원에 대한 징계 요구 안건을 심의할 예정이다. ⓒ 남소연 관련사진보기

큰사진보기 ▲당사 앞 '최민희 제명' 촉구 시위더불어민주당 권리당원이라고 밝힌 청년들이 27일 당 윤리심판원 회의가 열리는 서울 여의도 중앙당사 앞에서 최민희 최고위원 제명을 촉구하는 피켓을 들고 있다. 더불어민주당 윤리심판원은 이날 윤리심판원 회의를 열고 최 최고위원에 대한 징계 요구 안건을 심의할 예정이다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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큰사진보기 ▲당사 들어서는 양부남 심판위원양부남 더불어민주당 윤리심판원 심판위원(가운데)이 27일 서울 여의도 중앙당사로 들어서며 기자들의 질문을 받고 있다. 더불어민주당 윤리심판원은 이날 윤리심판원 회의를 열고 최민희 최고위원에 대한 징계 요구 안건을 심의할 예정이다. ⓒ 남소연 관련사진보기

더불어민주당 윤리심판원이 27일 최민희 최고위원 징계심사에 들어간 가운데, 친청(친정청래)계는 최 최고위원 징계 논의의 부당함을 강조하고 나섰다. 동시에 8.17 전당대회 때 '신천지 의혹'을 제기한 김민석 대표에 대한 징계 청원 안건도 심사해야 한다고 촉구해 계파 갈등이 격화할 조짐을 보이고 있다.당 윤리심판원은 이날 오전 서울 여의도 민주당 당사에서 회의를 시작해 최 최고위원 안건을 심사 중이다. 최 최고위원은 이재명 대통령이 당대표 시절 윤석열 당시 대통령 탄핵에 반대했다는 취지로 발언하고, 국회 사진·영상 기자들을 '하이에나 떼'라고 지칭한 게 문제가 돼 징계심사 대상에 올랐다. 최 최고위원은 이 대통령 발언과 관련해 당시 기억이 헷갈렸다는 취지로 해명하는 한편, 의혹을 제기한 제보자의 신원 등에 문제를 제기해 왔다. '하이에나 떼' 발언을 놓고는 사과의 뜻을 밝혔다.김 대표는 발언 논란이 불거진 지난 12일 윤리감찰단에 조사를 맡겼으며, 15일 윤리감찰단 보고를 받은 뒤 윤리심판원에 이첩을 지시했다.박성준 수석대변인은 이날 당 최고위원회의 후 기자들과 만나 "오늘 (최 최고위원) 징계가 결정될 것으로 보고 있다"며 "윤리심판원에서 심사·의결을 거쳐 징계를 결정하고, 당사자는 통보받은 날로부터 7일 이내 재심 신청하게 돼있다"고 설명했다.당헌·당규상 징계 수위는 경고, 당직자격정지, 당원자격정지, 제명 등이 있다. 당내에서는 최 최고위원이 중징계를 받을 것이란 전망이 우세하다. 최 최고위원은 지난해 국정감사 기간 피감기관으로부터 딸 결혼식 축의금을 받은 일로 올해 2월 경고 처분을 받았다. 이 때문에 이번에는 그보다 중한 징계가 불가피하다는 해석이 나온다.당직자격정지 처분이 내려지면 징계 기간 최고위원 직무가 정지되지만 직은 유지된다. 그러나 당원자격정지를 받으면 최고위원직을 잃게 되고, 향후 공직선거 후보자 경선에서 본인 득표의 15%가 감산된다. 최고위원 보궐선거로 이어지면 당 지도부 역학 구도에도 영향을 미치기 때문에 당원자격정지 이상의 징계가 의결될 경우 친청계의 거센 반발이 예상된다.최 최고위원은 이날 오후 1시께 윤리심판원에 출석했다. 취재진이 대기 중인 당사 1층 출입구가 아닌, 차에 타고 지하 주차장을 통해 들어간 것으로 보인다. 1층 엘리베이터 문이 열릴 때 최 최고위원이 타고 있는 모습이 취재진에게 포착되기도 했다.당 윤리심판위원인 양부남 의원은 "(심사 결과가) 늦게 나올 것"이라고 말했다.최 최고위원은 이날 최고위 모두발언을 통해 "오늘 윤리심판원에 출석해 해명할 것은 해명할 것"이라고 밝히면서도, 또다시 김 대표를 겨냥했다.최 최고위원은 "무엇보다 가슴 아픈 것은 민주당을 사랑하며 당에 헌신해 온 당원과 지지자들이 특정 후보를 지지했다는 이유만으로 신천지 비밀연합으로 몰려 깊은 상처를 입었고, 그 상처가 아직도 아물지 않았다는 사실"이라고 말했다.이어 "저희가 걱정하는 것은, 이러한 선거 전략을 덮고 넘어가 용인된다면, 앞으로 민주당의 모든 경선마다 사실에 근거하지 못한 선거 전략으로 승패가 결정되고, 그것으로 경선 결과에 문제 제기가 계속될 것이라는 우려"라고 밝혔다.다른 친청계 최고위원들도 최 최고위원에게 힘을 보냈다. 이성윤 최고위원은 "최 최고위원은 기억 착오를 인정하고 거듭 공개 사과를 했는데도 감찰 지시 사흘 만에 윤리심판원으로 이첩됐다"며 "이렇게 이해할 수 없는 처리 과정이 과연 민주적이라 할 수 있겠나"라고 비판했다.또한 "전당대회에서 반명·분열주의·신천지 3자 비밀연합 의혹을 제기하고 끝내 증거가 없다고 인정한 당대표에 대해 윤리심판원에 제기한 청원은 언제 심의하는 것이냐"며 "몇 마디 사과로 퉁치고 넘어갈 수 있는 문제냐"고 반문했다.한민수 최고위원은 "이미 윤리심판원에는 김 대표가 근거 없는 주장으로 당과 당원들을 분열시켰다며 징계 청원이 접수돼 있다"며 "윤리심판원은 두 사안을 공평하고 공정하게 처리해야 한다. 잣대가 같아야만 구성원들이 수긍할 수 있다"고 강조했다.