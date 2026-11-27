▲부남호 수질 개선 후 단계적 해수유통 추진 방관식 관련영상보기

"천수만을 살리는 근본 해법은 부남호의 수질을 먼저 개선한 뒤 단계적으로 해수 유통을 하는 것입니다. 한 부서의 힘만으로는 이룰 수 없는 만큼, 도 관련 부서의 역량을 모으고 중앙 부처와 국회를 적극 설득해 천수만을 도민 모두가 누리는 청정 바다로 되살리겠습니다."

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

임성범 충남도 해양수산국장 직무대리는 27일 도청 프레스센터에서 기자회견을 열고 이같이 밝히며 담수호 방류로 인한 수질 악화와 어업 피해를 끊어내기 위한 '천수만 청정해역 복원 및 이용방안'을 발표했다.태안·서산·홍성·보령 4개 시군에 걸친 천수만은 4개의 담수호(부남·간월·홍성·보령호)와 맞닿아 있는 반폐쇄성 내만이다. 평소 수질은 '좋음(Ⅱ등급)' 수준을 유지하지만, 바닷물 순환이 원활하지 않은 구조 탓에 담수호 수문을 열면 수질이 '매우나쁨(Ⅴ등급)'까지 급격히 악화된다. 실제로 2020년 어업 피해에 이어 올해 7월에도 서산 창리 해역에 대량 부유물과 악취가 발생하는 등 피해가 되풀이되고 있다.이에 도는 시화호 복원 사례를 모델 삼아 부남호 생태복원을 중심으로 한 4단계 절차를 마련했다. ▲1단계 여건 조성 ▲2단계 수질 개선 ▲3단계 생태 복원 ▲4단계 명소화 등을 통해 수질을 어업·레저 이용이 가능한 수준(Ⅱ등급)으로 끌어올리고, 바닷물 순환으로 기수역과 갯벌을 복원한다는 계획이다. 이어 체험 어업과 낚시를 즐기는 친수·생태 공간으로 조성해 주민 소득 기반 확대도 추진한다.도는 4단계 절차의 일관된 추진을 위해 행정부지사를 단장으로 하는 '부남호 생태 복원 추진단(TF)'을 즉시 가동한다. 아울러 ▲주민·어업인·관계기관이 참여하는 '담수호 방류 사전협의체' 운영 ▲퇴·액비 집중 살포기(2~3월, 11~12월) 부남호 유역 합동 점검반 가동 등 선제적 수질 관리 대책도 함께 추진할 방침이다.