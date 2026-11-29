큰사진보기 ▲'태백산맥' '아리랑'의 조정래 작가가 서울 프레스센터에서 신작 장편소설 '서리꽃' 출간기념 기자간담회를 하고 있다. 2026.8.24 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

모래사장의 / 그날을 / 파도가 / 쓸어간다 해도 // 내 마음 속 / 그대는 / 가져가지 못한다.

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"오빠, 우리의 사랑은 밤 추위에 피어났다가 햇살이 비치면 금세 사라지고 마는 서리꽃처럼 짧았습니다. 그러나 짧은 만큼 진하고 뜨거웠습니다. 반 고흐의 그림들처럼, 아쉽고 안타깝지만 행복하고 또 행복했습니다."

큰사진보기 ▲책표지서리꽃 ⓒ 해냄 관련사진보기

"나는 화가가 되고 싶었기 때문이다. 그러나 비싼 물감 살 돈 없이 가난해서 그 꿈을 포기했고, 종이와 연필만 있으면 되는 소설을 쓰게 된 것이다."

"벚꽃처럼 꽃잎들이 산산이 흩어지지 않고 꽃송이 그대로, 색깔도 전혀 변하지 않고 새빨간색 그대로 (…) 땅으로 뚝뚝 떨어져 내리잖아. 그런데 희한한 것은 저 꽃들이 떨어지면서 엎어지지 않고 꼭 뒤집어지면서 하늘을 쳐다본다는 사실이야. 그러니 동백꽃은 두 번 피는 것처럼 느껴지잖아. 나무에서 한 번, 땅에서 또 한 번."

"남은 / 사람들의 / 가슴에 / 있다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 기사 채택 후 개인블로그에도 실립니다.

어느 소설가의 장편에서, 비자나무 숲길을 걷던 주인공이 연인과 함께 읽는 이상집 시인의 <겨울 바다>다. 주인공은 이 시를 두고 "변하지 않는 사랑의 항정을 이렇게 쉬운 언어로, 이렇게 명료하게, 그러면서 여운 길게 묘사해 낸다는 건 결코 쉬운 일이 아니"라고 감탄한다.그 소설가는 사랑 소설을 써 온 작가가 아니다. 한국 현대사의 굵은 줄기에서 민중의 삶을 길어 올린 <태백산맥>, <아리랑>, <한강>의 조정래다. 왜 사랑 이야기는 쓰지 않느냐는 독자들의 오랜 물음에 그는 등단 56년 만에, 스스로 마지막 장편이라 밝힌 <서리꽃>으로 답했다. 늘 '황홀한 글감옥'이라 부르던 원고지 앞에서, 그는 이재이와 윤소인의 짧고 애절한 사랑에 '서리꽃'이라는 이름을 붙였다.민주화의 바람이 한 차례 휩쓸고 간 90년대 초, 고시원에서 임용고시를 준비하던 내 비루한 삶에 비친 햇살은 짬을 내 읽던 <태백산맥>이었다. 그 책을 쓰는 동안 작가가 어떤 밤을 보냈는지는 <서리꽃>의 작가의 말을 읽고서야 알았다. 사회주의자나 빨치산에 대해 쓰는 날이면 그는 영락없이 수사기관에 끌려가 고문당하는 악몽에 시달렸고, 그러면 벌떡 일어나 써 놓은 것을 다시 읽고 고치고 자료를 확인했다고 한다.그런 밤들을 지나 태어난 소설에 기대어, 나는 고시원의 날들을 버텼다. 지금도 사는 것이 힘들고 관계가 어려워질 때면 소설책을 펴는 버릇이 있다. 아마 그 시절 조정래를 만났기 때문일 것이다. 교직에 들어선 뒤에는 <아리랑>과 <한강>을 읽으며 이 나라의 교사이자 시민으로서 세상을 보는 눈을 키웠다. 2013년 <정글만리>가 포털에 매일 연재될 때, 나는 날마다 글로 듣는 그의 목소리에 기대어 팍팍한 사십 대를 건넜다. 예순을 바라보는 지금, 나는 서가에 나란히 꽂힌 그의 책들이 숨 쉬는 소리를 듣는 것을 좋아한다.이야기는 한 편의 시와 한 장의 그림에서 시작한다. 대학 시 동아리 '글밭'에서 활동하던 이재이와 미대생 윤소인은 시화전을 계기로 서로에게 끌린다. 이재이의 시에 매료된 윤소인이 반 고흐의 <별이 빛나는 밤>을 변용해 시화를 그리면서, 두 사람의 사랑은 예술로 나누는 교감 속에서 자란다. 그러나 이재이는 아버지의 성화에 떠밀려 미국으로 경영학을 공부하러 떠난다. 그 공부가 "팍팍한 사막길"이었던 그는 1년 만에 걷어치우고 철학으로 돌아가고, 아버지를 속인 채 5년 만에 귀국한다.다시 만난 윤소인은 예전의 맑은 기운을 잃고, 몸마저 병들어 있다. 텔레비전 화면 관련 특허를 가진 중소기업인이었던 아버지는 대기업에 기술을 빼앗기고, 세 번의 소송에서 모두 진 끝에 뇌출혈로 쓰러져 끝내 세상을 떠났다. 남은 것은 빚더미와 네 식구뿐이었다. 불문과를 나온 어머니는 파출부로 나섰고, 윤소인은 지하 2층 미술학원에서 5년을 버티며 빚을 갚아 왔다.이재이는 돈과 권력을 중시하는 아버지의 세계에 들어가는 대신 형 이재균과 은밀한 계약을 맺는다. 그렇게 윤소인의 빚을 갚고 치료와 요양 비용을 마련한다. 병을 이겨 낸 윤소인은 결혼을 1년만 미뤄 달라고 애원한다. 1년 동안 그림에 몰두해 대한민국미술대전에 입상하고, 아버지를 죽게 한 세상에 "꼭 원수를 갚아야" 한다는 것이다. 그러나 그 치열함이 끝내 그녀의 몸을 다시 무너뜨린다. 윤소인은 마지막이 될지 모를 편지에 이렇게 쓴다.고난 속에서 피어나 끝내 오래 머물 수 없었지만, 그 짧음 때문에 더 진하고 뜨거웠던 사랑. 제목의 뜻이 이 편지 한 통에 다 담겨 있다.조정래는 작가의 말에서 이렇게 못 박는다. "이 소설은 단순한 사랑 이야기가 아니다." 출간 간담회에서는 자본이 끝없는 욕구를 부리며 통제할 수 없게 된 시대에 영원한 사랑이 어떻게 부서지는지, 그리고 인간이 그 사랑을 어떻게 다시 지어낼 수 있는지를 쓰고 싶었다고 했다.두 사람을 갈라놓는 것은 운명이 아니라 천민자본주의와 가부장의 질서다. 윤소인 아버지의 죽음을 알게 된 이재이는 분노를 쏟아 낸다. 남의 기술을 훔친 대기업, 돈이면 무슨 짓이든 하는 대형 로펌, 전관예우로 선배 변호사를 이기게 해 주는 판사를 묶어 그는 '법경유착'이라 부른다.장남에게 딸만 셋이라며 "딸년들 그거 다 소용없다"고 이재이의 아버지가 내뱉는 말, 그리고 "시집살이는 여전히 시집살이"라며 결혼을 미루는 윤소인의 울음은 가부장의 질서가 여전히 사랑을 가로막고 있음을 보여 준다. <태백산맥>에서 이념과 계급이 사람들을 갈라 놓았다면, <서리꽃>에서는 돈이 그 자리를 차지한다. 거대한 역사를 그리던 붓이 두 사람의 내밀한 감정으로 옮겨 왔을 뿐, 세상을 보는 눈은 그대로다.물론 아쉬움이 없지는 않다. 여행지마다 이어지는 긴 해설은 호불호가 갈릴 것이다. 제주 올레와 장흥 보림사의 내력, 파리의 묘지와 미술관에 이르기까지 인물들의 대화는 때로 소설이라기보다 인문 기행의 강의처럼 길다. 여든을 넘긴 노작가가 그려 낸 사랑의 말들은 닭살스럽다 싶을 만큼 뜨겁다. 로댕의 <키스>가 "너무 직설적이고 야하다"며 '영원히'로 바꿔 부르자는 이재이의 대사에서는 웃음이 났다. 하지만 젊은 독자들에게는 그것이 오히려 반가운 재미가 될 것이다.그 숨김없는 열기야말로 조정래가 평생 지켜 온 방식이다. '조붓하다', '때꾼하다', '암팡지다', '무르춤하다'처럼 잊혀 가는 우리말을 문장마다 길어 올리는 솜씨도 여전해서, 소설을 읽는 동안 나는 낯선 낱말들을 따로 적어 두었다. 그는 모호한 세련됨 대신, 사랑이든 분노든 정면으로 말하는 쪽을 택해 왔다. 책을 덮고 나면 조정래는 역시 조정래라는 생각이 드는 까닭이다.소설 곳곳에서 이재이와 윤소인이 나누는 반 고흐의 그림 이야기는 고흐를 좋아하는 독자라면 놓치기 아까운 즐거움이다. 왜 하필 반 고흐였을까. 작가는 <서리꽃>의 작가의 말에서 그 까닭을 이렇게 고백한다.그리고 2024년 9월 초순, 그는 반 고흐의 그림을 따라 파리에서 암스테르담까지 취재 여행을 떠났다. 그래서일까. 이재이는 윤소인에게 물감을 선물한다. "반 고흐가 즐겨 썼던 르프랑." 그는 필요하면 "세계 최고의 물감 올드 홀랜드도 얼마든지 대령하겠다"고 너스레를 떤다. 윤소인의 아버지 또한 젊은 날 화가를 꿈꾸던 사람이었다. 물감 살 돈이 없어 붓을 내려놓은 소년이 여든을 넘겨 쓴 소설 속에서, 마침내 접힌 꿈들에 물감을 건네고 있는 것이다.소설은 테오에게도 오래 머문다. 윤소인의 말처럼 반 고흐는 "착한 동생 테오가 없었더라면 존재할 수 없었"다. 오베르 쉬르 우아즈의 공동묘지에서 이재이와 윤소인은 담쟁이덩굴에 덮여 나란히 누운 형제의 무덤을 본다. 상속권을 형에게 넘겨 가며 윤소인의 빚을 갚고 그림 그릴 시간까지 마련해 주는 이재이는 그녀의 테오다. 자신에게는 끝내 없었던 테오를, 작가는 윤소인에게 이재이라는 이름으로 만들어 주었다.고흐의 그림 이야기를 따라가다, 나는 뜻밖에 춘천 화악산 자락의 이상원미술관에 가 닿았다. 소설 속 윤소인은 <씨 뿌리는 사람> 앞에서, 밀레의 그림에 없던 태양을 반 고흐가 그려 넣었다고 말한다. 그리고 두 그림의 공통된 주제를 "농부의 노동의 신성성과 삶의 희망"이라 부른다. 이상원 화백 또한 파도와 맞서 그물을 당기는 어부들과, 노동의 세월이 깊은 주름으로 새겨진 노인들을 그렸다. 두 화가의 캔버스에서 노동은 고단함이기 전에 신성함이다. 땀 흘려 일하는 사람의 몸이 곧 삶의 존엄이라는 것, <태백산맥>부터 조정래가 놓지 않은 믿음도 그것이었다.이 소설에서 그 믿음은 파출부로 나선 어머니와 지하 미술학원에서 5년을 견딘 윤소인의 몸에 깃들어 있다. 노동하는 사람들 앞에서 이재이는 스스로 묻는다. "저 노동의 치열함과 순수함 앞에서 철학이란 무엇인가." 작가 자신도 "이 세상의 노동이란 힘들지 않은 게 없는데 특히 소설 쓰기는 더욱 힘들다"고 썼다. 그에게 소설은 무엇보다 노동이었다.그러나 우리 사회는 노동을 그렇게 대접하지 않는다. 교단에 선 내 눈에는 그것이 가장 먼저 학교에서 보인다. 부모의 경제력과 사는 동네에 따라 아이가 들어가는 대학의 간판이 달라진다. 그런데도 그 현실은 외면한 채 부모 잘 둔 것도 실력이라고 대놓고 말한다. 학벌에 따른 임금 격차가 워낙 크다 보니, 일찍 사회에 나가려고 직업계고에 진학한 아이들조차 절반 가까이가 취업 대신 대학을 택한다. 교육부와 한국교육개발원의 2026년 직업계고 졸업자 취업통계에서 직업계고 졸업생 진학률은 49.2%였다.부모의 형편이 아이가 꿀 수 있는 꿈의 크기를 정해 버리는 장면을 나는 교단에서 수없이 보았다. 윤소인의 아버지를 쓰러뜨린 것이 대기업의 기술 탈취와 법조의 유착이었듯, 내가 가르친 아이들의 삶도 개인의 노력만으로는 어쩔 수 없는 구조 위에 놓여 있다. "가난, 그것은 1차로 생명을 위협하고, 2차로 생애를 구속한다." 철학도 이재이의 이 탄식 앞에서 나는 내 교실을 거쳐 간 몇몇 아이의 얼굴을 떠올렸다. 그래서 이재이가 돈과 권력이 전부인 아버지의 세계를 거절하고 사랑을 지키는 쪽을 택하는 대목에서, 나는 교사로서 무엇을 지키며 살아왔는지 묻게 되었다.작가의 말에서 가장 오래 머문 대목은 따로 있다. <서리꽃>이라는 제목을 정하고 신명 나던 어느 아침, 그의 눈앞에 "이상야릇한 무늬로 가득한 짙은 회색빛 장막"이 내려왔다. 복부대동맥 파열을 알리는 경고였다. 그는 그 장막을 '지옥문'이라 불렀다. 출간 간담회에서는 수술실에 들어가며 "후회는 없다, 열심히 살았으니까"라는 생각이 들었다고 털어놓았다. 그는 지금도 원고지에 한 자 한 자 손으로 쓴다. 손으로 눌러 쓰면 문장 하나하나가 영혼을 거쳐 나오기 때문에 앞 문장과 뒤 문장이 서로를 끄는 탄력이 생긴다고 한다. 그리고 마지막 소원은 "글을 쓰다가 책상에 엎드려 죽는 것"이라고 했다.그 고백을 읽고 나서야, 소설 속 한 장면이 왜 그토록 오래 마음에 남았는지 알 것 같았다. 요양을 위해 머문 전남 장흥에서, 이재이는 윤소인에게 동백의 낙화를 보여 준다. 동백 숲에서 그는 빨간색이 그토록 짙은 것은 "세상살이의 온갖 서러움이 겹겹이 서린 탓"이고, 길고 촘촘한 꽃술은 "상처 입은 사람들의 한숨"이라고 일러 준다.모든 꽃은 시들어 떨어질 때 추해지지만, 동백만은 땅에 떨어졌을 때가 더 처연하게 아름답다는 것이다. 윤소인은 그 모습에서 한스러움을 하늘에 하소연하는 듯한 슬픔을 읽는다. 동백의 꽃말은 '누구보다 그대를 사랑합니다'이고, 그다음이 '애타는 사랑'과 '열정'이다. 나는 이 장면에서 작가의 얼굴을 보았다.동백은 떨어지면서도 엎어지지 않고 하늘을 본다. 그런데 작가는 책상에 엎드려 생을 마치고 싶다고 했다. 나는 그 엎드림이 패배가 아니라는 것을 안다. 그것은 평생 사랑한 문학 앞에 바치는 마지막 경배다. 파리 몽파르나스 묘지, 담배꽁초와 추모 쪽지로 뒤덮인 보들레르의 무덤 앞에서 이재이는 어느 시인의 짧은 시 한 편을 읊는다.<내생>이라는 시다. 죽은 것은 육신일 뿐이라는 그 시처럼, 엎드린 몸 대신 작가가 남긴 문장들이 독자의 가슴에 떨어져 하늘을 보며 다시 필 것이다.소설에는 '영원히'라는 말이 거듭 새겨진다. 사르트르와 보부아르의 합장묘에 그린 하트, 로댕의 <키스>와 <손>에 붙인 새 이름, 몽마르트르의 자물쇠까지. 가장 짧게 피었다 지는 꽃의 이름을 단 소설이, '영원히'라는 가장 긴 시간을 끝없이 새기고 있는 셈이다.그 둘을 잇는 것은 기억이다. 서리꽃은 가장 추운 밤에 피어 해가 뜨면 사라지고, 동백은 피어 있던 모습 그대로 떨어져 땅에서 한 번 더 핀다. 사라지든 떨어지든, 그 겨울에 꽃이 피었다는 사실까지 지워지지는 않는다. 파도가 모래사장의 그날을 쓸어 가도 마음속 그대는 가져가지 못한다는 시구처럼. 소설의 마지막, 가지산 하늘에서 만나 나란히 날아가는 두 마리 학이 오래 눈에 남는 것도 그 때문일 것이다.작가는 "주제 찾기는 오롯이 독자의 몫"이라며, 독자들이 주제를 잘 찾아 준다면 "큰 위안이 될 것"이라고 했다. 나는 그 주제를 이렇게 읽는다. 돈이 사랑을 부수는 세상에서도 사람은 기억으로 사랑을 다시 지어낸다. 스물몇 살 고시원에서 <태백산맥>을 펴던 청년은 어느덧 예순을 바라본다. 물감 살 돈이 없어 붓을 내려놓았던 소년은 펜 하나로 반세기를 건너 마지막 장편에 이르렀다. 그 책을 덮으며 나는 서가의 책들에게, 그리고 나에게 묻는다. 돈이 모든 것을 재는 세상에서, 나는 무엇을 끝내 빼앗기지 않고 지켜 낼 것인가.