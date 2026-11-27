큰사진보기 ▲전북교육감이 보낸 가정통신문. ⓒ 전북교육청 관련사진보기

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큰사진보기 ▲26일 오전 10시 대한민국교육감협의회가 국회 정문 앞에서 '교육재정 축소'에 반대하는 기자회견을 열고 있다. ⓒ 윤근혁 관련사진보기

정부·여당의 교육재정 축소 추진에 반발한 전국 15개 시도 교육감들이 전국 600만 명에 이르는 유초중고 학부모들에게 일제히 가정통신문을 보냈다. "우리 아이들의 오늘을 지키는 일이 대한민국의 내일을 준비하는 일"이라는 사실을 호소하기 위해서다.27일 오후 12:20분 <오마이뉴스>가 대한민국교육감협의회, 한국교원단체총연합회 등에 확인해 보니, 15개 시도 교육감이 가정통신문을 지난 26일 오후부터 현재까지 발송했다. 대한민국교육감협의회 관계자는 "전국 교육감들이 정부 정책에 반대하는 가정통신문을 일제히 보낸 것은 사상 처음 있는 일"이라고 밝혔다. 경기도교육감은 아직 가정통신문을 보내지 않았다.정근식 서울시교육감(교육감협의회장)은 지난 26일 가정통신문에서 "지난 55년간 우리나라는 국가가 거둔 내국세의 일정 비율을 지방교육재정으로 확보하도록 법으로 정해 왔다"라면서 "그러나 정부는 이러한 내국세 연동 방식을 폐지하고, 경제성장률과 학생 수 변화 등을 반영해 교육재정을 산정하는 새로운 제도를 추진하고 있다"라고 설명했다. 그런 뒤 정 교육감은 "제도 개편으로 학교 교육에 필요한 재정이 불안정해지거나 교육 기회가 줄어들어서는 안 된다"라고 반대 뜻을 분명히 했다.이어 정 교육감은 "교육재정은 학생들의 안전과 교육 기회에 직접적인 영향을 미친다"라면서 "모든 아이가 안정적인 교육 환경에서 배우고 성장할 수 있도록 교육재정을 지키는데 관심과 성원을 보내주시기 바란다"라고 호소했다.조용식 울산교육감도 지난 26일 보낸 가정통신문에서 "정부는 단순히 학생 수가 줄고 있다는 이유로 교육재정을 축소하는 방향으로 제도 개편을 추진하고 있다"라면서 "모든 아이가 안정적인 교육 환경에서 배우고 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다. 학부모님의 많은 관심과 지원을 부탁드린다"라고 밝혔다.천호성 전북교육감도 지난 26일 보낸 가정통신문에서 "교육재정이 부족해지면 농어촌과 소규모 학교 비율이 높은 전북은 특히 어느 지역보다 교육 여건이 악화될 수 있다"라면서 "학부모님들의 목소리보다 더 큰 힘은 없다. 교육재정이 줄어들지 않도록 지역의 국회의원에게 연락도 드리고, 시민단체 등과 함께 정부와 국회를 설득하는 데 힘을 모아달라"라고 부탁했다.가정통신문을 받은 서울 한 학교 학부모회는 해당 내용을 소통방 등에 공유했다. 이 같은 현상은 전국 학교에서 벌어질 것으로 보인다.또한 시도 교육감들은 27일부터 자신의 이름을 명기한 서한문을 전체 국회의원에게 보내기 시작했다. 교육감들이 국회의원에게 정부 정책에 항의하는 서한문을 보내는 것 또한 처음 있는 일이다.이 서한문에서 교육감들은 "지금 교육 현장은 사상 초유의 '교육재정 복합위기'에 직면해 있다. 지방교육재정교부금 개편뿐만 아니라, 주요 재원들이 2027년을 기점으로 동시에 사라지기 때문"이라면서 "AX(인공지능 전환) 시대를 선도하는 진정한 교육강국 대한민국을 만들어갈 수 있도록 국회 차원의 교육재정 안정성 확보 논의에 큰 힘을 실어주시기를 부탁드린다"라고 밝혔다.한편, 전국 176곳의 교육지원청을 이끄는 교육장들도 교육재정 삭감 규탄 활동에 합세했다.전국교육장협의회는 27일 낸 입장문에서 "교육재정은 단순한 예산이 아니라 우리 아이들의 배움과 성장, 대한민국의 미래를 뒷받침하는 소중한 기반"이라면서 "안정적인 교육재정 확보를 위해 국민 여러분의 관심과 공감을 부탁드린다"라고 호소했다.