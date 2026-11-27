큰사진보기 ▲미국·중국·러시아 정상의 사상 첫 3자 회담을 앞둔 19일 경기도 파주시 접경지역에서 바라본 북한 개성 시내 일대. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

통일부가 공개한 2026년 6월 기준 북한이탈주민 재북 직업별 현황을 살펴보면 집계 대상 3만4536명 가운데 무직·부양이 1만5315명(44.3%)으로 가장 많았고, 노동자가 1만3776명(39.9%)으로 뒤를 이었다. 이외에도 봉사 분야 종사자 1595명, 군인 900명, 전문직 792명, 관리직 565명 등 다양한 직업적 배경을 가진 사람들이 있다.전업주부(부양), 무직과 노동자를 합하면 전체의 84.2%에 달한다. 출신지역별 현황에서도 함경남북도와 량강도 출신이 전체의 84.8%를 차지한다. 이러한 인구 구성의 배경에는 '고난의 행군'으로 일컬어지는 경제난과 국경지역의 지리적 특성 등이 있다.공식적인 직업 분류만으로 북한에서의 실제 경제활동이나 생활수준을 모두 파악할 수는 없지만 이들이 서로 다른 환경 속에서 살아왔다는 것은 분명하다. 같은 북한에서 살았다고 해서 같은 북한을 경험한 것은 아니다.대한민국에서도 서울에서 살아온 사람과 지방에서 살아온 사람, 도시에서 성장한 사람과 농촌에서 성장한 사람의 경험은 다르다. 경제적 환경이나 부모의 직업, 교육 수준에 따라서도 생각과 가치관의 차이가 존재한다.북한도 마찬가지이다. 평양에서 살아온 사람과 국경지역에서 살아온 사람, 국가기관에서 근무했던 사람과 장마당에서 생계를 유지했던 사람이 경험한 북한은 다를 수 있다. 북한에서는 출신성분과 부모의 사회적 지위 등이 교육과 직업 선택, 거주환경에도 영향을 미쳐왔다.세대에 따른 차이도 존재한다. 국가의 배급제도가 비교적 정상적으로 작동하던 시기에 성장한 사람들과 식량난 이후 장마당을 중심으로 생계를 유지하는 사회에서 성장한 사람들은 국가와 개인의 관계를 바라보는 시각에서부터 차이를 보일 수 있다.통일연구원이 2021년 발표한 <북한 일상생활 공동체의 변화>에서도 정보화와 세대 변화, 노동환경의 변화 등에 따라 북한 주민들의 일상생활과 공동체 관계가 변화하고 있음을 보여준다. 북한이라는 공간은 같았을지 모르지만 그들이 살아온 환경도, 시대도 달랐다.북향민들이 북한을 떠난 이유 역시 다양하다. 생계의 어려움 때문에 북한을 떠난 사람도 있고, 북한 체제에 대한 불만이나 자유에 대한 갈망으로 떠난 사람도 있다. 먼저 북한을 떠난 가족의 권유로, 혹은 자녀에게 더 나은 미래를 주고 싶어 탈북한 사람도 있다. 탈북 당시의 상황과 동기에 따라 북한에 대한 감정도 다를 수밖에 없다.탈북 이후의 경험 역시 마찬가지이다. 중국에서 10년 이상 살아온 사람과 탈북한 지 얼마 되지 않아 대한민국에 입국한 사람은 서로 다른 문화적 경험을 가지고 있다.채정민·이종한이 2004년 발표한 <북한이탈주민의 개별성-관계성이 남한 내 심리적 적응에 미치는 영향>에서는 북향민 181명을 대상으로 개인의 독립성을 중시하는 성향과 타인과의 관계를 중시하는 성향을 조사했다.연구 결과 중국 등 제3국에서 4년 이상 체류한 집단에서 관계를 중시하는 성향이 높게 나타났으며, 한국에서의 정착 기간에 따라서도 차이가 관찰되었다. 같은 대한민국에 도착했지만 그곳에 이르기까지 걸어온 길은 서로 달랐다.2014년 발표된 김영순의 연구 <인천 논현동 북한이탈주민 공동체의 경계 짓기와 경계 넘기>는 북향민들이 모여 사는 지역에서 공동체가 어떻게 형성되는지를 살펴본 연구이다.흥미로운 것은 같은 북한 출신이라는 공통점이 있음에도 공동체 내부에 또 다른 경계가 존재했다는 것이다. 북한에서의 고향과 출신성분뿐 아니라 탈북 동기와 경로, 하나원 교육 경험 등도 공동체 형성에 영향을 미쳤다. 특히 탈북 경로나 하나원 교육 동기 등이 지연이나 학연보다 더 중요한 경계 형성의 요인으로 나타났다.남한 사회에서 학교 동문이나 고향 사람들과 친밀한 관계를 형성하듯 북향민들 사이에서도 자신과 비슷한 경험을 가진 사람들과 관계를 형성하는 것이다. 그러나 이러한 경계가 반드시 갈등으로만 이어지는 것은 아니다. 같은 연구에서는 북향민들이 자발적으로 봉사단체를 만들고 자체적으로 회비를 모아 지역사회의 환경을 정비하고 어르신들을 돕는 등 경계를 넘어서는 모습도 나타났다. 북향민과 남한 주민 사이에서만 사회통합이 필요한 것이 아니다.북향민 사회 내부에서도 서로를 이해하고 통합해가는 과정이 필요하다.2019년 통일연구원이 발행하는 국제학술지에 북향민들의 가치관과 한국 사회 적응에 관한 흥미로운 연구가 발표되었다.정권·스테판 해가드·최창용의 연구 <가치체계와 적응: 북한이탈주민의 유형화(Value Systems and Adaptation: A Typology of North Korean Defectors)>이다. 연구진은 북향민 1010명의 설문조사 결과를 토대로 가치관을 분석했다. 유형별 분류에 활용된 999명의 가치관은 다음과 같은 다섯 가지 유형으로 나타났다.국가 지향적 권위주의형(22.6%), 공동체 지향적 물질주의형(18.1%), 가족 지향적 전통주의형(22.2%), 보수적 기업가형(21.0%), 개인주의적 보수형(16.0%)이다.어느 한 유형이 압도적인 비율을 차지하지 않았다. 공동체 지향적 물질주의형의 평균 연령은 35.5세였지만 국가 지향적 권위주의형은 45.5세였다. 북한에서의 경제적 배경과 한국 거주 기간 등에서도 유형별 차이가 나타났다. 물론 다섯 가지 유형만으로 모든 북향민의 가치관을 설명할 수는 없다. 그러나 북향민들을 하나의 동질적인 집단으로 이해하는 것이 얼마나 제한적인 시각인지를 보여주는 연구라는 점에서 의미가 있다.한 북향민의 이야기를 듣고 북한 사회 전체를 이해했다고 생각하거나, 한 북향민의 생각을 전체 북향민의 생각으로 받아들이는 것은 경계해야 할 일이다.최근 '북향민'이라는 용어를 둘러싼 논쟁에서도 이러한 현상이 나타난다. 필자가 보기에 '북향민'이라는 용어를 받아들이기 어렵다며 '탈북민'이라는 이름을 고수하는 이들의 목소리는 상당히 높은 반면 '북향민'이라는 이름을 선호하는 이들의 목소리는 상대적으로 조용하다.그런데 조용하다고 해서 그 이름을 원하는 이들의 수가 적다는 뜻은 아니다. 어느 한쪽의 목소리가 크다고 해서 그것이 북향민 사회 전체의 뜻을 대변하는 것은 아니라는 얘기이다.북한에서의 삶은 물론 대한민국에서 살아온 삶도 서로 다르다. 대한민국에서 20년 이상 살아온 북향민과 이제 막 입국한 북향민은 한국 사회에 대한 이해도 다를 수 있다. 어떤 사람들과 교류해왔는지, 어떤 직업에 종사해왔는지에 따라서도 생각과 가치관은 달라질 수 있다.그렇다면 우리는 북향민을 얼마나 개인으로 바라보고 있는가. 북향민을 이해한다는 것은 그들의 공통점만이 아니라 그들 내부에 존재하는 차이까지 이해하는 것이어야 한다. 북향민이라는 공통점이 서로의 다름까지 지워버리는 것은 아니다. 미래의 한반도에서도 우리는 서로 다른 북한을 경험한 사람들, 서로 다른 대한민국을 경험한 사람들이 함께 살아가야 할 것이다.지금 우리가 북향민 사회 내부의 다양성에 주목해야 하는 이유이기도 하다.