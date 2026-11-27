큰사진보기 ▲ '제3회 우리들의 아지트 영화제'이 영화제는 25년 11월 21일 CGV 기흥에서 열린 지역아동센터 아동청소년이 주관하는 영화제로, 경기도 특기적성교육강사 등이 진행하는 특기적성수업을 통해서 만들어진 영화를 경기도권 5개 지역아동센터가 공동으로 주관하였다. ⓒ 김승민 관련사진보기

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큰사진보기 ▲경기도의회 여성가족평생교육위원회위원회에서는 24일(화) 2027년도 경기도 본예산안 및 기금운용계획 변경안에 대한 상임위 예산안 조정을 의결하고, 그동안 행정사무감사와 예산심사 과정에서 위원들이 필요성을 제기해 온 핵심 민생·현장 예산을 반영하며, 지역아동센터 인건비 추가 지원 및 특기적성 교육강사·체험활동비 지원 등을 세심하게 살폈다. ⓒ 경기도의회 언론홍보 보도자료 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 겨자씨신문에도 실립니다.글쓴이는 용인시아동돌봄협회 회장이자 흥덕지역아동센터 복지사로, 제4회 우리들의 아지트 영화제 추진위원장을 맡고 있습니다. 이 글은 겨자씨신문에 게재한 기사를 수정·보완한 것입니다.

오는 11월 30일 오후 6시, CGV 기흥 3관에서는 조금 특별한 영화제가 열린다. 올해로 네 번째를 맞이하는 '우리들의 아지트 영화제'이다.경기도 내 4개 지역아동센터가 공동으로 주관하는 이번 영화제의 주인공은 전문 영화감독이나 배우가 아닌 지역아동센터를 이용하는 아동·청소년들이다. 아이들이 직접 이야기를 만들고, 시나리오를 작성하고, 촬영과 연출에 참여해 완성한 영화들을 지역사회에 선보인다.이러한 영화제의 배경에는 경기도의 지역아동센터 특기적성 교육강사 지원사업이 있었다. 전문 강사들이 각 지역아동센터에 파견되어 아이들에게 다양한 문화예술교육의 기회를 제공해 온 것이다.지역아동센터를 운영하면서 아이들이 영화수업을 통해 변화하고 성장하는 모습을 지켜보았다. 영화 포스터를 직접 그리면서 웹툰 작가의 꿈을 갖게 된 아이들도 있고, 올해 흥덕지역아동센터의 한 아이는 영화수업을 통해 영화감독의 꿈을 키우다가 마침내 대학교 영화과에 진학하게 되었다.이러한 변화는 단순히 영화 한 편을 만들어낸 것 이상의 의미를 지닌다. 아이들이 자신의 재능과 가능성을 발견하고, 자신의 미래를 스스로 그려가기 시작했다는 점에서 그렇다.경제적으로 여유가 있는 가정의 아이들은 자신의 관심과 적성에 따라 다양한 교육을 받을 수 있다. 그러나 취약계층의 아이들에게 이러한 교육의 기회는 그리 쉽게 주어지지 않는다.지역아동센터 특기적성 교육강사 지원사업은 이러한 교육적·문화적 격차를 줄여주는 역할을 해왔다.그런데 최근 지역아동센터 현장에 안타까운 소식이 전해졌다. 경기도가 재정적 어려움을 이유로 사회복지 지원사업의 축소와 일몰을 추진하면서 지역아동센터 특기적성 교육강사 지원사업도 중단될 위기에 놓인 것이다.지난 11월 23일 특기적성교육강사들에게 '2027년 특기적성교육강사지원사업 경기도 예산이 전액 삭감되어 내년 사업은 전면 취소되었다'는 문자메세지가 전해졌다.이 사업이 사라질 경우 그동안 지역아동센터에서 활동해 온 300여 명의 특기적성교육강사들의 일자리뿐만 아니라, 선생님들과 함께 자신의 꿈을 키워가고 있는 수많은 아동·청소년의 교육 기회도 사라질 수 있다.뿐만 아니라 아동 1인당 연간 5만 원씩 지원하던 체험활동비도 올해 추가경정예산에서 4만 5천 원으로 삭감된 데 이어 내년도 사업의 지속 여부마저 불투명해졌다. 한 달에 5만 원이 아니다. 일 년에 5만 원이다.아이들에게 다양한 문화체험의 기회를 제공하기에는 턱없이 부족한 예산이다. 그럼에도 지역아동센터에서는 이 적은 예산으로 아이들이 조금이라도 더 많은 것을 보고, 느끼고, 경험할 수 있도록 노력해 왔다. 그마저 없어진다면 과연 그 부담은 누가 감당해야 하는가?"어려울수록 사회적 약자를 더 두텁게 지원해야 한다"는 말이 있다.경제가 어렵고 국가나 지방자치단체의 재정이 부족할수록 사회적 약자에 대한 지원을 우선해야 하는 이유는 동일한 경제적·사회적 위기 속에서도 취약계층이 받는 타격은 훨씬 크고, 스스로 위기를 극복할 수 있는 자원은 상대적으로 부족하기 때문이다.대한민국 헌법 제34조는 국가의 사회보장과 사회복지 증진에 대한 의무를 명시하고 있다. 아동복지법에서도 아동의 건강한 성장과 복지 증진을 국가와 지방자치단체의 책무로 규정하고 있다. 사회복지는 재정적 여유가 있을 때 베푸는 시혜가 아니다. 사회적 약자가 인간다운 삶을 살아갈 수 있도록 국가와 지방자치단체가 감당해야 할 기본적인 책무이다.경기도의 재정적 어려움을 이해하지 못하는 바는 아니다. 한정된 재원으로 다양한 정책을 추진해야 하는 지방자치단체의 어려움도 충분히 이해한다. 그러나 재정이 어려울수록 어떤 예산을 줄이고 어떤 예산을 지켜야 하는지에 대한 깊은 고민이 필요하다.추미애 도지사와 경기도는 사회적 약자를 위한 지원사업을 축소하고 일몰시키는 것이 과연 경기도의 미래와 다음 세대를 위한 바람직한 선택인지 돌아볼 필요가 있다.다행히 지난 11월 24일 경기도의회 여성가족평생교육위원회는 2027년도 본예산안 심사 과정에서 지역아동센터 특기적성 교육강사 지원사업과 체험활동비 예산을 다시 반영했다.현장의 목소리에 귀를 기울였다는 점에서 반가운 일이다. 그러나 예산결산특별위원회의 심사와 본회의 의결이 남아 있는 만큼 아직 안심할 수 있는 상황은 아니다.오는 30일 영화관의 대형 스크린에는 아이들이 직접 만들어낸 영화들이 상영될 것이다. 그 영화 속에는 아이들의 생각과 고민, 상상력과 도전, 그리고 미래에 대한 꿈이 담겨 있다. 그 아이들이 내년에도 영화를 만들고, 그림을 그리고, 악기를 연주하면서 자신의 꿈을 키워갈 수 있기를 바란다.가정의 경제적 여건에 따라 아이들의 꿈의 크기가 달라져서는 안 된다. 더욱이 지방자치단체의 재정적 어려움이 아이들의 꿈을 포기하게 만드는 이유가 되어서도 안 된다.아이들에게 꿈을 꿀 수 있는 기회를 제공하는 것은 단순한 복지예산의 지출이 아니라 우리 사회의 미래를 위한 투자이다.경기도와 경기도의회가 이러한 가치를 기억하고, 지역아동센터 아동·청소년들이 지속적으로 교육과 문화체험의 기회를 누릴 수 있도록 지원해 주기를 간곡히 요청한다.사업에는 일몰이 있을 수 있지만, 아이들의 꿈까지 일몰되어서는 안 된다.