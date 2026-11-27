큰사진보기 ▲지난 10월 18일 서울 남산에서 바라본 모습. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이재명 대통령이 지난 25일 은평구청에서 열린 공적주택 현장 간담회에서 발언을 하고 있다. 이 대통령은 이날 간담회에 앞서 공적주택 제대로 알리기 현장 방문 일정을 비공개로 진행했다. 2026.11.25 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲토지임대정책의 정수를 보여주는 맨해튼 배터리파크시티. ⓒ 이원영 관련사진보기

벌써 20여년 전의 일이다. 필자는 한국토지주택공사(LH)의 한 임원에게 토지임대주택을 제대로 연구해 보자고 제안한 적이 있다. 돌아온 대답은 짧았다. "한국 현실에서는 적용될 수 없는 방법"이라는 것이었다. 시간이 지나면 입주자들이 땅까지 내놓으라고 들고일어날 테고, 그러면 감당할 길이 없다는 이유였다.그 대답을 지난 11월 25일 다시 들었다. 이번에는 대통령의 입에서였다. 은평구청에서 열린 공적주택 현장 간담회에서 김우영 민주당 의원이 학교 부지에 토지임대부 주택을 지어 신혼부부에게 공급하자고 제안하자, 이재명 대통령은 "의견이 좀 다르다"며 즉석에서 반박했다. 서울에서 몇 군데 해 보니 가격이 인근 일반 분양주택과 엇비슷해졌고, 사람들은 재건축 때 땅을 분양받을 수 있다고 확신한다는 것이다. 그리고 덧붙였다. "정치인들이 어떻게 견디겠나. 표가 얼마인데."토지를 팔아 사업을 운영해 온 기관의 논리가 20여 년을 건너 대통령의 판단이 됐다. 땅을 팔지 않고 빌려주면 목돈은 들어오지 않고 임대료만 수십 년에 걸쳐 들어온다. 택지 매각 수익으로 운영되는 조직에는 반가울 리 없는 방식이다. 수요가 없어서도 아니다. 올봄 마곡17단지 본청약에는 381세대 모집에 약 2만 명이 몰렸고, 일반공급 경쟁률은 125대 1이었다. 대통령이 본 두 현상은 제도의 한계가 아니다. 제도를 잘못 운영한 결과이며, 그 원인은 두 경우 모두 하나, 임대료다.토지임대부 주택 값이 주변 시세를 따라간 것은 주택이 투기자산이 돼서가 아니다. 공공이 받아야 할 지대를 받지 않았기 때문이다. 시장 임대료와 실제 내는 임대료의 차액은 고스란히 건물값에 얹힌다. 경제학에서는 이를 자본화라 부른다. 상식에 속하는 이야기다.강남 자곡동의 사례가 그렇다. 2011년 25.7평형을 약 2억 2천만 원에 분양받은 이들이 10년 만에 5억~6억 원의 전세를 놓았다. 필자는 2021년 한 언론(오마이뉴스)에서 이를 공공 자금에 따른 특혜라고 지적한 바 있다. 반대로 2007년 군포 부곡지구 시범사업은 임대료를 시세의 1.4배(LH 자료)로 매겨 청약이 크게 저조했다. 너무 싸면 특혜가 되고 너무 비싸면 외면받는다. 공급자가 가격을 임의로 정했기 때문이다.그 임의성의 뿌리는 법령에 있다. 주택법 시행령 제81조는 공공택지의 토지임대료를 '토지조성원가에 3년 만기 정기예금 평균이자율을 곱한' 금액으로 정한다. 감정평가의 적산법을 빌려 온 산식이다. 그런데 조성원가는 땅을 만드는 데 든 과거의 비용이지, 그 땅을 쓰는 가치가 아니다. 정기예금 금리는 안전자산의 이자이지, 땅의 수익률이 아니다. 기초가액도 낮게, 이율도 낮게 잡으니 임대료는 두 번 깎인다.더 큰 문제는 이 산식이 땅값과 거꾸로 움직인다는 점이다. 금리가 내리면 땅값은 오르는데 임대료는 오히려 내려간다. 인상폭은 주택임대차보호법의 증액 한도에 묶여 있고, 기초가액은 다시 평가하지 않는다. 주변 땅값이 오를수록 차액은 해마다 불어난다. 저금리 10년 동안 토지임대부 주택의 가격이 시세에 붙은 것은 당연한 결과였다.2023년 말 국회는 10년 거주 뒤 개인 간 거래를 허용하는 주택법 개정안까지 통과시켰다. 산식은 그대로 둔 채 거래만 풀었으니, 마곡과 고덕강일에서도 같은 수렴이 되풀이될 것이다. 대통령이 본 것은 제도의 실패가 아니라 산식의 실패다.재건축 때 땅까지 내놓으라는 요구도 뿌리는 같다. 싸게 매긴 임대료가 해마다 차액을 쌓아 주면, 거주자는 그 차액을 제 몫의 권리로 여기게 된다. 재건축이 다가와 건물의 가치가 사라지면, 그 권리를 땅으로 바꿔 달라는 요구가 나온다. '떼법'은 하늘에서 떨어지지 않는다. 제도가 심어 준 기대가 자라난 것이다. 거꾸로 말하면, 임대료를 시세에 맞추면 지킬 차익이 없고, 차익이 없으면 떼를 쓸 이유도 없다. 표의 압력은 임대료를 싸게 매긴 그날부터 쌓이기 시작한다.법이 그 기대를 들어주게 돼 있는 것도 아니다. 경실련이 지적했듯 주택법 제79조에 따라 공공은 땅을 팔지 않고도 재건축할 수 있고, 재건축한 주택도 토지임대부로 공급하게 돼 있다. 문구가 모호하다면 더 분명히 적으면 된다. 재건축 때 토지는 팔지 않는다고, 기존 거주자에게는 새 건물의 우선 입주권만 준다고.싱가포르는 이 원칙을 실제로 집행한 나라다. 국민의 팔할 이상이 국유지 위의 99년 리스 주택(HDB)에 산다. 2014년 그 나라 국가개발부 장관은 만기가 되면 주택의 가치가 0이 되고 땅은 국가로 돌아간다고 국회에서 못박았다. 2020년 말에는 어느 테라스하우스 191채가 60년 리스가 끝나자 보상도 연장도 없이 국가에 반환됐다.물론 그들도 표를 의식한다. 그래서 만기 수십 년 전부터 자발적 조기 재개발(VERS) 같은 제도를 마련해 충격을 나눈다. 그러면서도 이 제도가 '로또'나 재산 증식 수단이 되어서는 안 된다고 선을 긋는다. 표를 의식하되, 원칙을 내주지는 않는 것이다.엄정히 말하면, 정치인이 표 앞에서 흔들릴 수 있다는 대통령의 걱정은 허구가 아니다. 그러나 교훈은 제도를 버리라는 것이 아니라, 처음부터 예상되는 허점을 막아 두라는 것이다. 국가 최고 책임자가 "그 확신은 현실이 될 가능성이 높다"고 말하는 순간, 그 확신에는 근거가 하나 더 생긴다. 방비책을 세워야 할 자리에서 체념부터 내비친 셈이다.해법은 멀리 있지 않다. 필자가 2021년부터 '지대시장제'라는 이름으로 제안해 온 방식이다.첫째, 공급가를 공급자가 정하지 않는다. 무주택 희망자를 세 배수쯤 뽑아 입찰가격 의향서를 받고, 상위 입찰가를 기준으로 가격을 공표한다. 토지임대료와 건물값을 합친 전세 형태로 입찰하면 일반 전세시장과 바로 비교할 수 있다.둘째, 그 뒤의 임대료는 2년마다 주변 시세에 연동해 조금씩 조정한다. 입찰은 첫 임대료를 정하고, 시세 연동은 그 뒤의 조정만 맡는다. 정책 목표는 '시장 지대의 몇 %'라는 숫자로 법령에 적되, 입찰가가 그 아래로 내려가지 못하게 막는 하한으로만 쓴다. 토지임대료를 시장 지대의 70~80%만 받아도 주택값이 주변 분양주택을 바짝 따라가는 일은 생기기 어렵다. 적산법은 임대사례비교법으로 바꾸고, 기초가액은 주기적으로 다시 평가한다.셋째, 재건축 때 토지를 팔지 않는다는 원칙을 법에 못박는다. 원칙을 정권의 재량에 맡기면 압력은 선거마다 커진다. 법에 적는다고 압력이 사라지지는 않지만, 원칙을 되돌리는 정치적 값은 크게 오른다. 토지 임대차기간(주택법 제78조)의 갱신 조항도 함께 손봐야 한다. 만기가 오면 갱신하되 지대는 그때의 시장 지대로 다시 정하고, 갱신을 거절할 수 있는 경우는 재건축뿐이라고 적는다. 만기와 재건축이 거의 같은 시점에 오는 구조에서 갱신 때 지대를 다시 정하는 규칙이 없으면, '법에 못박는다'는 원칙은 40년마다 다시 적용된다.넷째, 금융을 함께 설계한다. 건물만 소유하는 집은 시세로 담보가 잡히기 어렵다. 토지임대부 전용 모기지와 보증 제도가 없으면 제도는 서류 위에만 있다. 지난 8월 마곡17단지에서는 세입자 보호용으로 대출 한도에서 미리 떼는 금액(이른바 방공제)이 세를 놓을 수도 없는 집에까지 적용되면서 자금 마련에 애를 먹는 당첨자가 잇따랐고, 스물한 명이 계약을 포기했다. 토지임대부에 맞춘 금융 설계가 없다는 증거다.물론 이름은 바로잡아야 한다. 임대료를 시세에 맞추면 '반값 아파트'는 사라진다. 그러나 그것은 이 제도의 실패가 아니라 제자리를 찾는 일이다. 주변 집값의 일부에 불과한 목돈으로 들어가 수십 년을 안정적으로 살 수 있고, 땅에서 나오는 지대는 공공으로 돌아간다.토지임대부 주택은 싸게 사서 비싸게 파는 '로또'가 아니라, 큰 목돈 없이 들어가 오래 사는 거주권이다. 살 사람은 건물값만 내고 토지임대료를 달마다 내든, 둘을 합친 전세처럼 한꺼번에 내든 고를 수 있다. 필자가 2021년에 제안한 전세형은 뒤쪽 방식이다. 땅과 건물을 합친 값을 주변 전세가의 80~90% 수준에서 정하자는 것이었다.남는 물음은 이미 지어진 집이다. 자곡동 입주자들은 이미 큰 차익을 쥐고 있고, 대통령이 말한 '표'의 실체도 바로 이들이다. 새 규칙을 이들에게 소급할 수는 없다. 다만 차익을 더 키우지 않을 수는 있다. 순서는 이렇다. 먼저 새 규칙은 신규 공급부터 적용한다. 다음으로 기존 단지는 계약이 허용하는 인상 한도 안에서 임대료를 꼬박꼬박 올려 간극을 좁히고, 계약이 끝나 다시 맺을 때 시장 지대로 고쳐 정한다.끝으로 재건축 때는 주택법 제79조대로 땅을 팔지 않고 새 건물도 토지임대부로 공급하며, 기존 소유자에게는 남은 임대차기간의 사용가치에 대한 보상과 우선 입주권만 준다. 자곡동에서 새어 나간 지대는 되찾을 수 없다. 그러나 땅까지 내주지는 않을 수 있다.한 가지는 분명히 해 두자. 재건축 때 기존 소유자에게 보상하는 것은 땅이 아니라 남은 임대차기간의 사용가치다. 자곡동의 높은 집값은 땅을 산 값이 아니라, 싸게 쓴 땅값을 미리 당겨 받은 값이다. 임대차기간이 줄면 그 값도 줄어드는 것이 리스의 정의이며, 싱가포르가 집행한 것도 그것이었다. 그래서 중요한 것은 사후 보상의 액수가 아니라 입주 시점의 고지다. 계약서에 '만기와 재건축 때 땅은 돌아간다'를 적고 설명회에서 확인받으면 그것은 가격이 되고, 나중에 알면 떼가 된다.맨해튼의 배터리파크시티는 이 원리가 재정에도 도움이 된다는 것을 보여 준다. 매립지 약 12만 평을 팔지 않고 빌려주어 건설비를 갚았고, 2014년에는 채권을 모두 상환했다. 임대료를 제대로 받으면 토지임대는 공공의 재원이 된다. 토지임대료는 사실상 보유세다. 보유세 강화를 말해 온 대통령에게는 자연스러운 연장선이기도 하다.이재명 후보는 2022년 대선에서 저활용 국공유지에 공공재원 없이 토지임대부 주택을 공급하겠다고 약속했다. 분양주택의 첫 번째 유형으로 '건물분양형'을 내걸기도 했다. 그 약속이 틀린 것이 아니었다. 틀린 것은 그동안 이 제도를 운영해 온 산식이다.대통령에게 제언한다. 토지임대부를 접기 전에, 자곡동에서 무엇이 잘못됐는지 먼저 물어봐 달라. 토지를 팔아 사업비를 마련해 온 기관의 보고서만 보지 말고, 시민사회와 연구자들의 이야기도 들어 달라. 경실련 등이 제안한 공개토론은 그 좋은 자리가 될 수 있다. 그리고 입찰로 가격을 정하고 임대료를 시세에 연동하는 시범사업을 한 곳에서라도 제대로 해 보자. 그때 가서 판단해도 늦지 않다.반쪽만 저울에 올려놓고 저울이 기울었다고 탓해서는 안 된다. 토지임대부라는 저울의 한쪽에는 '땅을 팔지 않는다'는 원칙이, 다른 쪽에는 '땅 쓰는 값을 제대로 받는다'는 원칙이 올라가야 한다. 우리는 지금껏 한쪽 추만 달아 놓고 저울을 탓해 왔다.헌법이 정하는 주거권의 확보를 넘어 젊은 세대가 안심하고 거주할 수 있는 터전을 만들어 주는 일이다. 대통령이 작심하고 해내야 할 국가의 대사다.