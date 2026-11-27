큰사진보기 ▲26일 오전 8시, 대학생들은 국방위에서의 동의안 심사를 앞두고 국방위가 부결할 것을 촉구하며 국회 입구에서 연속 발언을 이어갔다. ⓒ 김용환 관련사진보기

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큰사진보기 ▲오후 3시경 국회 국방위원회에서 청해부대 파견 연장 수정 동의안을 의결하자, 대학생 농성단은 국회 정문 앞에서 국회 청해부대 우회파병안 부결 촉구 기자회견을 진행했다. ⓒ 김용환 관련사진보기

큰사진보기 ▲발언을 하는 김지은, 김조은 농성단원. ⓒ 김용환 관련사진보기

큰사진보기 ▲참가자들은 '우회파병안 결사 반대 명령서'를 국회에 전달하고자 했다. 그러나 경찰이 국회 앞을 가로막았다. ⓒ 김용환 관련사진보기

"지금 경찰이 막는 길은 그냥 길이 아니다. 평화로운 나라로 가는 길, 미국으로부터 독립적으로 나라로 가는 길, 국회가 민심을 수용하는 진짜 국회로 거듭나는 길을 막고 있는 것이다. 그 길을 뚫어내기 위해 대학생들이 이곳에 왔다. 우회파병 결사반대한다는 요구서, 피켓 한 장 들고 왔다. 그것이 대학생들을 막을 만큼 위험한 일이란 말인가."

큰사진보기 ▲대진연 노래단 '빛나는 청춘'의 노래 공연과 함께 농성단원들이 율동을 추고 있는 모습. ⓒ 김용환 관련사진보기

큰사진보기 ▲황중현 농성단장이 발언을 하고 있다. ⓒ 김용환 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 농성장에는 많은 시민이 방문했다. 강북촛불행동, 고영기 공공운수노조 택시지부 총무국장, 국민주권당, 김종민 의원, 노동자연대, 도봉촛불행동, 전국민족민주유가족협의회, 정준일 시민의회 전국포럼 여주 포럼 준비위원, 청년촛불행동, 평화이음, 한국민족미술인협회가 찾았다. ⓒ 김용환 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 농성장에는 많은 시민이 방문했다. 강북촛불행동, 고영기 공공운수노조 택시지부 총무국장, 국민주권당, 김종민 의원, 노동자연대, 도봉촛불행동, 전국민족민주유가족협의회, 정준일 시민의회 전국포럼 여주 포럼 준비위원, 청년촛불행동, 평화이음, 한국민족미술인협회가 찾았다. ⓒ 김용환 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 농성장에는 많은 시민이 방문했다. 강북촛불행동, 고영기 공공운수노조 택시지부 총무국장, 국민주권당, 김종민 의원, 노동자연대, 도봉촛불행동, 전국민족민주유가족협의회, 정준일 시민의회 전국포럼 여주 포럼 준비위원, 청년촛불행동, 평화이음, 한국민족미술인협회가 찾았다. ⓒ 김용환 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 농성장에는 많은 시민이 방문했다. 강북촛불행동, 고영기 공공운수노조 택시지부 총무국장, 국민주권당, 김종민 의원, 노동자연대, 도봉촛불행동, 전국민족민주유가족협의회, 정준일 시민의회 전국포럼 여주 포럼 준비위원, 청년촛불행동, 평화이음, 한국민족미술인협회가 찾았다. ⓒ 김용환 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 농성장에는 많은 시민이 방문했다. 강북촛불행동, 고영기 공공운수노조 택시지부 총무국장, 국민주권당, 김종민 의원, 노동자연대, 도봉촛불행동, 전국민족민주유가족협의회, 정준일 시민의회 전국포럼 여주 포럼 준비위원, 청년촛불행동, 평화이음, 한국민족미술인협회가 찾았다. ⓒ 김용환 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 농성장에는 많은 시민이 방문했다. 강북촛불행동, 고영기 공공운수노조 택시지부 총무국장, 국민주권당, 김종민 의원, 노동자연대, 도봉촛불행동, 전국민족민주유가족협의회, 정준일 시민의회 전국포럼 여주 포럼 준비위원, 청년촛불행동, 평화이음, 한국민족미술인협회가 찾았다. ⓒ 김용환 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 농성장에는 많은 시민이 방문했다. 강북촛불행동, 고영기 공공운수노조 택시지부 총무국장, 국민주권당, 김종민 의원, 노동자연대, 도봉촛불행동, 염미례 영등포양천강서촛불행동, 전국민족민주유가족협의회, 정준일 시민의회 전국포럼 여주 포럼 준비위원, 청년촛불행동, 평화이음, 한국민족미술인협회가 찾았다. ⓒ 김용환 관련사진보기

우회파병 결사반대 대학생 단식 농성단이 단식 농성 5일 차에 접어들었다.청해부대 파견 연장 수정 동의안(동의안)이 우회 파병안이라는 우려가 제기되고 있다. 이에 대학생 농성단은 국회 앞에서 우회 파병안 부결을 촉구하며 22일부터 국회의사당 5번 출구 앞에서 단식 농성을 진행하고 있다.27일 오전 8시, 대학생들은 국방위에서의 동의안 심사를 앞두고 국방위가 부결할 것을 촉구하며 국회 입구에서 연속 발언을 이어갔다.국방위가 열리기 직전인 오후 1시에는 점심 선전전을 국회 정문 인근에서 진행하기도 했다.이날 오후 3시경 국회 국방위원회에서 청해부대 파견 연장 수정 동의안을 의결하자, 대학생 농성단은 국회 정문 앞에서 국회 청해부대 우회파병안 부결 촉구 기자회견을 진행했다.기자회견은 참가자들이 "우회파병안 의결한 국방위를 규탄한다!", "이재명 정부는 파병 불가 약속을 지켜라!", "국회는 청해부대 우회파병안 부결하라!"라는 구호를 외치며 시작됐다.김지은 단원은 "이란은 이번 동의안을 사실상의 파병으로 간주하겠다고 이미 강하게 경고하고 있다. 우리가 미국 편에 섰다고 여긴 이란이 우리 군을 공격하고 우리 군이 이에 대응하는 순간, 우리는 미국-이란 전쟁에 속수무책으로 끌려 들어가게 된다"라면서 "이 비극적인 미래가 펼쳐질 가능성을 원천 봉쇄할 길은 단 하나, 청해부대 우회파병안 부결뿐"이라고 강조했다.이어 "이제 공은 국회 본회의로 넘어갔다. 우리는 멈추지 않을 것"이라며 "이 황량한 시대 속에서도 부당한 우회파병안에 끝까지 맞선 사람들이 있었음을 역사에 새기기 위해 싸우겠다"라고 결의를 밝혔다.김조은 단원은 "헌법에는 국군을 해외에 보내려면 국회 동의를 받으라고 되어 있는데, 국민이 국회에 이 권한을 맡긴 이유가 있다"라며 "국회가 미국의 압박에 휘둘릴 때 마지막으로 국회는 막으라는 뜻"이라고 말했다.그러면서 "사랑하는 사람들의 목숨이 남의 전쟁에 쓰이는 것을 막을 수만 있다면, 사랑하는 나라가 전범국이 되는 것을 막을 수만 있다면 한발도 물러서지 않겠다"라며 "그래서 대학생들은 곡기를 끊고 5일째 농성을 이어가고 있다. 국회는 본회의에서 파병안을 반드시 부결시켜라"라고 촉구했다.이어서 마지막 순서로 황중현 농성단장이 '우회파병안 결사 반대 대학생 명령문'을 낭독했다. 명령문은 "국민들은 끊임없이 경고했다. 파병은 안 된다. 우회 파병도 안 된다. 우리 청년들의 목숨을 미국의 침략전쟁에 팔아넘기지 말라. 국회는 국민의 명령을 들으라"라면서 "국회에서 청해부대 우회파병안을 가결하는 것은 12.3 내란 당시 응원봉을 들고 나라를 지킨 청년들을 미국의 전쟁 용병으로 보내는 것"이라고 주장했다.이어 "우리는 국회가 우회파병안을 부결할 때까지 결사항전의 각오로 단식 투쟁을 벌여 나가겠다. 국회는 청해부대 우회파병안을 부결하라"라고 촉구했다.참가자들은 명령서를 국회에 전달하고자 했다. 그러나 경찰이 국회 앞을 가로막았다.아래는 대학생들의 정당한 행동을 탄압하는 경찰에 항의하는 한 농성단원의 발언 중 일부이다.이어서 저녁 6시, 국회의사당역 2번 출구 인근에서 국민주권당과 자민통위의 주최로 '이란전쟁 우회파병 반대 평화버스킹'이 열렸다. 파병을 반대하는 다채로운 노래·춤 공연과 발언이 있었다.황중현 농성단장은 "제 곁의 친구들과 동지들이 남의 전쟁터에서 미국의 침략전쟁과 학살 범죄의 돌격대가 되어 총알받이가 되는 것을 대학생으로서 결코 지켜만 볼 수 없었다"라고 말했다.그러면서 "결국 오늘 오후 국방위는 우회파병안을 통과시켰다. 이제 우회파병안은 국회 본회의만을 남겨놓고 있고, 우리 장병들의 생명은 풍전등화의 처지에 놓였다"라면서 "그러나 결코 물러서지 않겠다. 칼바람이 몰아칠수록, 굶주림이 우리를 덮칠수록 단식농성단은 더 뜨거운 투쟁으로 맞서겠다. 본회의에서 우회파병안이 부결되는 그날까지 대학생들이 앞장서서 끝까지 싸워 반드시 막아내겠다"라고 결의를 밝혔다.이날 농성장에는 많은 시민이 방문했다. 강북촛불행동, 고영기 공공운수노조 택시지부 총무국장, 국민주권당, 김종민 의원, 노동자연대, 도봉촛불행동, 전국민족민주유가족협의회, 청년촛불행동, 평화이음, 한국민족미술인협회가 찾았다.다큐멘터리 촬영차 농성장을 방문한 김상균 감독, 자주시보와 농성단장과의 대담도 있었다.한편, 농성단은 전국의 대학교를 찾아가 학우들에게 청해부대 우회파병 반대 서명을 받고 있다.앞으로도 대학생 농성단은 국회 본회의에서 동의안이 부결될 때까지 단식을 이어 나갈 계획이다. 아울러 국회 앞 출근길 1인 시위와 학내 서명 실천, 대자보 작성, 국회의원 면담 추진 등 우회 파병을 막아 나서기 위한 다양한 실천 활동을 진행할 예정이다.