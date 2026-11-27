큰사진보기 ▲119 구급대원 등이 심정지 상태에서 호흡이 돌아온 70대 남성을 구하는 장면, 폐쇄회로텔레비전 영상 캡쳐. ⓒ 네오트랜스(주) 관련사진보기

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여중생들과 신분당선 미금역 직원 등이 심정지 70대 남성을 심폐소생술 등으로 살려낸 일이 신분당선 운영사인 네오트랜스(주)를 통해 알려졌다.지난 25일 밤 10시 28분께 미금역 승강장에서 술에 취한 70대 남성이 쓰러지는 사고가 발생했다. 그러자 인근에서 열차를 기다리던 여중생 3명이 달려와 역무실과 119 안전신고센터에 "미금역 광교 방향 하행선 승강장에 70대 남성이 쓰러져 있다"고 신고했다.이어 여중생들은 70대 남성이 호흡이 없는 상태를 확인하고 곧바로 심폐소생술을 시행했다. 신고를 받고 달려온 역무원이 다시 심폐소생술을 했다. 그래도 호흡이 돌아오지 않자 역무원은 자동심장충격기(AED) 패드를 가슴에 부착, 전기 충격을 1회 시행했다. 그제야 70대 남성은 호흡이 돌아왔고, 의식을 회복했다. 이후 10시 38분께 도착한 소방대원과 경찰의 도움으로 환자는 분당서울대병으로 이송됐다.신분당선 운영사인 네오트랜스(주)는 이날 환자의 생명을 살린 강다인·오시은 수원다산중학교 3학년 학생과 안시현 이현중학교 2학년 학생을 명예 직원으로 임명하기로 했다. 표창장과 함께 소정의 기념품도 제공할 계획이라고 한다. 여중생 등의 도움으로 생명을 구한 70대 남성 상태는 많이 호전된 것으로 전한다.네오트랜스(주) 관계자는 27일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "전날 소방서로부터 많이 호전됐다는 연락을 받았다"라고 전했다. 이어 그는 "1년에 한 번 정도는 이런 사고가 발생하는데, 그때마다 훈련받은 역무원들이 심폐소생술로 환자를 구한다"라고 밝혔다. "1년에 2번 이상 심폐소생술 등의 교육을 자체적으로 진행하고 있다"라고 덧붙였다.