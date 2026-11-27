큰사진보기 ▲윤석열 정부 당시 대통령 관저 이전 공사에서 예산을 불법 전용한 혐의를 받는 김대기 전 대통령 비서실장이 5월 22일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

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대통령 관저 이전 예산 불법 전용 의혹 사건에서 김대기 전 대통령비서실장이 징역형의 집행유예를 선고받았다. 이상민 전 행정안전부 장관은 무죄였다.서울중앙지방법원 형사합의36부(재판장 이정엽 부장판사)는 27일 오전 이 사건 판결 선고에서 ▲ 김대기 전 비서실장 징역 2년·집행유예 3년 ▲ 윤재순 전 대통령실 총무비서관 징역 1년·집행유예 2년 ▲ 김오진 전 관리비서관 징역 1년·집행유예 2년 ▲이상민 전 행정안전부 장관 무죄를 선고했다.이는 종합특검(특별검사 권창영)의 구형을 크게 밑도는 것이다. 특검은 김대기 전 실장 징역 4년, 이상민 전 장관 징역 3년 6개월을 구형한 바 있다공소사실 가운데 대통령비서실(김대기·윤재순·김오진)에서 자체 예산이 아닌 행정안전부 정부청사관리본부 예산을 사용하도록 지시한 혐의(직권남용권리행사방해)만 유죄였다.재판부는 "피고인들은 대통령비서실 기정 예산을 투입하지 않기로 하고, 정부청사관리본부에 예산 마련을 지시하고, 예산 부담이 어렵다는 관리본부의 요청을 모두 거절했다"면서 "결국 관리본부는 행정안전부를 통해서 예산 전용을 신청했고 이는 국가재정법이 정한 원칙을 위반한 것으로, 직권을 남용하여 공무원들로 하여금 의무없는 일을 하게 했다"라고 강조했다.또한 "피고인들은 대통령 관저 이전이 대통령비서실 소관사업이고, 행정안전부 소관 기정 예산을 사용하는 것이 위법하다는 것을 적어도 미필적으로 인식하였음에 상당하다"고도 했다.다만, 이상민 전 장관의 공모는 인정되지 않았다. 재판부는 "이상민이 김대기로부터 예산 전액 부담 요청을 받기 전에 대통령비서실에서 행정안전부 기정 예산을 사용하기로 했고, 관리본부도 비용을 부담하기로 이상민에게 보고를 마친 상황이었다"면서 "김대기가 이상민에게 전화 요청한 것 이외에 이상민과 나머지 피고인 사이에 예산 전용과 관련하여 논의하였다는 증거는 없다"라고 밝혔다.또한 대통령비서실이 기획재정부 쪽에 행정안전부 예산 전용 승인을 요구한 혐의는 무죄였다. 특검은 기재부 담당 공무원이 법정에서 대통령비서실의 연락이 없었다면 승인하지 않았을 것이라는 취지로 증언한 점을 강조했지만, 재판부는 기재부 내부 의사결정의 상급자와 대통령비서실 쪽이 연락했다는 것은 증명되지 않았다고 판단했다. 김 전 비서관의 허위공문서 작성·행사 혐의도 무죄였다.재판부는 양형이유에서 "행정안전부 소관 예산이 (본래) 목적사업이 아닌 사업에 사용됐고 이는 국가재정법의 예산 편성과 집행 원칙을 위반한 것이고 국회의 권한과 재정민주주의 원칙을 침해한 것"이라고 질타했다.다만 "이로 인해 행정안전부 다른 사업에 차질이 생기지는 않았고, 공사비가 부풀려진 것은 증명이 되지 않았다. 결국 정부 예산 전체에서 불필요한 예산 지출이 있었다고 볼 수 없다"라고 했다.