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덧붙이는 글 | 필자는 한국언스쿨링연구소 대표이자 전 총신대학교 교직과 교수로, 『양자 교육의 탄생: 뉴턴 아이에서 양자 아이로』(박영스토리, 2026)를 썼습니다. 오랫동안 뉴턴식 교육의 한계를 짚으며 양자 교육으로의 전환을 제안해 왔습니다.

2027학년도 수능이 AI 커닝의 광풍 속에서, 온 나라가 마음을 졸이는 가운데 겨우 마무리됐습니다.시험 나흘 전 세무사 시험 수석합격자가 AI를 이용한 부정을 시인했고, 시험 당일에는 경기 용인의한 고사장에서 초소형 카메라와 블루투스 이어폰을 지닌 수험생이 적발됐습니다. 수능이 끝난 지 열흘이 넘었지만, "내 옆자리는 정직했을까"라는 의심은 쉽게 가시지 않습니다.정부는 전담 요원과 전파 탐지기로 맞서고, 대학들은 지필고사로 돌아갑니다. 필요한 조치입니다. 그러나 기술은 감시보다 늘 한 걸음 앞서 갑니다. 창과 방패의 싸움은 끝나지 않습니다.저는 이번 사태를 AI의 문제로 보지 않습니다. 오래 쌓인 고질병이 새 기술을 만나 터져 나왔을 뿐입니다. 그 병을 저는 '뉴턴 교육'이라 부릅니다. 세상을 부분으로 쪼개 정확히 재면 예측하고 통제할 수 있다는 근대의 세계관 위에서, 아이를 한 번의 시험으로 평가하고 줄 세우는 교육입니다.그 대가는 이미 곳곳에 드러나 있었습니다. 지난해 초중고 사교육비는 27조 5000억 원으로, 조사가 시작된 뒤 두 번째로 많았습니다. 중·고 여학생 열 명 중 세 명이 우울감을 경험했고, '공부 잘하는 약'으로 잘못 알려진 ADHD 치료제를 처방받은 10대는 3년 새 두 배 넘게 늘어 10만 명을 넘었습니다. 단 하루의 평가에 모든 것을 건 사회에서, 그 평가를 속이려는 유혹이 생기는 것은 예고된 일이었습니다.물은 99도까지 잠잠하다가 100도에서 한꺼번에 끓습니다. 오랫동안 먼 이야기로 들리던 교육 패러다임의 전환이, 이번 일로 비로소 현실의 과제가 되었습니다. AI 커닝은 마지막 1도일 뿐입니다. 물을 데워 온 것은 수십 년 동안 쌓인 뉴턴 교육의 폐해입니다.출범 이후 국교위는 본연의 일인 장기 비전 설계보다 당장의 현안과 논란에 더 자주 불려 나왔습니다. 크고 작은 논쟁에 힘을 쏟는 사이 정작 10년을 내다보는 일은 뒷전이 되었고, 한 언론은 "혼란만 줄 거면 폐지하는 게 낫다"는 사설까지 냈습니다. 폐지가 답이라고 보지는 않습니다. 다만 국교위가 왜 만들어졌는지를 다시 물을 때입니다.시험장을 지키는 일은 교육부의 몫입니다. 국가교육위원회는 정권과 무관하게 10년 뒤를 설계하라고 만든 기관입니다. 국교위가 물어야 할 것은 "다음 시험을 어떻게 지킬까"가 아니라 "10년 뒤에도 이런 시험이 필요할까"입니다.현실은 어떨까요. 국교위의 10년 계획은 이미 2년 늦어져, 2028~2037년 계획으로 내년 3월 확정을 앞두고 있습니다. 논의의 중심에는 수능 서·논술형 도입과 절대평가 전환 같은 대입제도가 놓여 있습니다. 중요한 논의지만, 같은 집 안에서 가구를 옮기는 일입니다. 줄 세우기라는 틀이 그대로라면, 새 제도도 또 하나의 줄 세우기 도구가 될 뿐입니다.과학사학자 토머스 쿤은 낡은 틀로 설명되지 않는 변칙이 쌓이고 쌓여 위기가 오면, 틀을 고쳐 쓰는 대신 세상을 보는 눈 자체가 바뀐다고 했습니다. 그것이 패러다임의 전환입니다. 물리학에서는 뉴턴에서 양자로의 전환이 그랬습니다.뉴턴의 세계가 확정된 것, 쪼개진 부분, 예측과 통제의 세계라면, 양자의 세계는 열린 가능성, 얽힌 관계, 끊임없는 생성의 세계입니다. 사교육 과열, 아이들의 우울, 그리고 AI 커닝까지, 오늘 우리 교육이 마주한 문제들은 바로 낡은 틀로는 더는 설명되지 않는 변칙들입니다.교육도 이제 보는 눈을 바꿀 때입니다. 아이는 한 번의 측정으로 확정되는 점이 아니라 끊임없이 펼쳐지는 가능성의 흐름이라는 것, 이것이 제가 말하는 '양자 교육'입니다.이 교육은 하루의 점수 대신 긴 시간에 걸친 배움을 봅니다. 혼자 푸는 힘뿐 아니라 동료·AI와 함께 일하는 방식을, 선택한 답보다 그 이유를 설명하는 힘을, 남과의 순위보다 어제의 나보다 자란 만큼을 봅니다. 그런 체제에서는 커닝을 해서 얻을 것이 크게 줄어듭니다. 울타리를 높이는 대신, 울타리를 넘을 이유를 없애는 것입니다.뉴턴을 버리자는 말은 아닙니다. 다리를 놓을 때 여전히 뉴턴의 계산을 쓰듯, 기초 학력과 공정한 선발도 필요합니다. 다만 그것이 교육의 전부가 아니라 더 큰 그릇 안의 한 부분이 되어야 합니다. 공상도 아닙니다. 미국에서는 수백 개 학교가 등급 대신 역량의 도달을 보여 주는 새 성적표를 쓰고 있고, 하버드를 비롯한 대학 70여 곳이 이런 성적표가 입학에 불리하지 않다고 밝혔습니다.패러다임의 전환은 하루아침에 오지 않습니다. 그렇다고 기다린다고 오지도 않습니다. 한 정권의 임기를 넘어 10년의 호흡으로 설계하되, 첫걸음은 지금 떼어야 합니다. 내년 3월 확정될 계획이 그 첫 걸음이 되기를 바라며, 국교위에 세 가지를 제언합니다.첫째, 입시를 손보기 전에 패러다임 전환에 기반한 새 교육의 이론과 평가 방법, 법령을 연구하는 '0단계 기초 연구'를 정권과 무관한 상설 체계로 시작해 주십시오.둘째, 2028~2037 계획을 '개편 계획'이 아닌 '전환 계획'으로 짜 주십시오. 연구 3년, 연구학교 시범 3년, 확산 결정 4년처럼 단계를 밟아야 합니다.셋째, 공론화의 질문을 "수능을 어떻게 바꿀까"에서 "AI 시대에 배운다는 것은 무엇인가"로 넓혀 주십시오. 질문이 바뀌어야 답이 바뀝니다.티핑포인트는 오래 머물러 주지 않습니다. 이번에도 울타리만 높이고 지나간다면, 끓기 시작한 물은 다시 식고 병은 더 깊이 숨을 것입니다. 국교위에 묻습니다. 10년 계획에 세계관은 있습니까.