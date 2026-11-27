큰사진보기 ▲27일 오전 동해상에서 북한으로 돌아가는 북한 어선의 모습. 정부는 지난 3일 울릉도 북쪽 공해상에서 표류하다 구조된 북한 어민 7명 가운데 귀환을 희망한 6명을 이날 송환했다. ⓒ 통일부 제공 관련사진보기

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이달 초 울릉도 인근 해상에서 표류하다 우리 군과 해경에 구조된 북한 어민 6명이 27일 오전 북한으로 돌아갔다. 구조 당시 어선에 타고 있던 북한 주민 7명 가운데 국내에 남겠다는 의사를 밝힌 1명은 이번 송환 대상에서 제외됐다.통일부에 따르면 북한 어민 6명이 탑승한 어선은 이날 오전 8시 33분께 동해 북방한계선(NLL)을 넘어 북측 해역으로 이동했다. 오전 9시께에는 NLL 북쪽 해상에서 대기하고 있던 북한 경비정과 합류해 북쪽으로 향했다.지난 3일 울릉도 북방 공해상에서 북한 어선이 발견된 지 24일 만이다.앞서 해군은 울릉도 북쪽 공해상에서 표류 중인 북한 어선 1척을 발견해 해경과 공조해 구조했다. 이후 관계기관은 승선원들을 대상으로 표류 경위와 대공 용의점, 북한으로의 귀환 또는 국내 정착 의사 등을 확인하기 위한 합동신문조사를 진행해 왔다.조사 과정에서 승선원 7명 가운데 6명은 북한으로 돌아가겠다는 뜻을 밝혔고, 나머지 1명은 우리 정부에 보호를 요청한 것으로 알려졌다. 승선원들은 모두 40~50대 남성인 것으로 전해졌다.정부는 북한 주민 개개인의 자유의사를 존중한다는 원칙에 따라 귀환을 희망하는 주민들에 대한 송환을 추진해 왔다.정부는 지난해에도 남측 해상에서 표류하다 구조된 북한 주민 6명을 인도적 차원에서 송환한 바 있다. 지난해 3월과 5월 각각 서해와 동해에서 구조된 북한 주민들은 모두 북한으로 돌아가겠다는 의사를 밝혔다. 당시 정부는 유엔군사령부를 통해 북측에 송환 계획을 전달했고, 같은 해 7월 9일 북한 주민 6명이 탄 선박이 자력으로 동해 NLL을 넘어 귀환했다.