큰사진보기 ▲성북시민사회연석회의는 26일 반복되는 성북구의회의 외유성 해외출장을 규탄하는 기자회견을 열고 공동성명을 발표했다. ⓒ 성북시민사회연석회의 제공 관련사진보기

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성북시민사회연석회의는 반복되는 성북구의회의 외유성 해외출장을 강하게 비판하며 공개사과와 의장단 즉각 사퇴, 예산집행내역 공개, 부적정하게 집행된 경비 회수 등을 촉구하고 나섰다.앞서 지난 12일과 13일 MBC는 현지 취재를 통해 성북구의원들의 외유성 해외출장 실태를 연속으로 보도했다. 성북구의원 7명과 직원 2명이 4박 6일간 말레이시아를 방문하는 데 2000만 원, 성북구의원 11명과 직원들이 6박 8일 동안 미국을 방문하는 데 54000만 원 등 '외유성 해외출장'에 총 7400만 원의 예산이 소요됐다.성북구 의회의 경우, 지난 2005~2007년 호주 외유성 해외연수로 주민소송이 제기됐고, 2011~2014년에는 북유럽과 동유럽, 몽골, 터키 해외출장에서 부적정하게 경비를 사용한 문제로 주민 206명이 감사를 청구해 서울시가 1440만 원의 환수를 결정했다. 이는 2000년 주민감사제가 도입된 이후 지방의원의 외유성 해외출장에 대해 환수 결정이 내려진 전국 첫 사례였다.지난 2018~2019년에는 정보공개센터가 이탈리아와 스위스, 프랑스 해외연수 결과 보고서의 표절과 부실심사 문제 등을 폭로했다. 2023년 말레이시아 해외출장은 최근 문제가 된 말레이시아 해외출장과 목적, 관광지 동선 등이 거의 겹친 것으로 확인됐다. 이런 과정에서 성북구의회가 의회개혁위원회를 가동하고, '해외출장 심사의 공정성과 투명성 강화를 위한 공무국외 출장 조례' 개정도 이루어졌다.성북시민사회연석회의는 26일 오전 11시 성북구청 바람마당에서 '성북구의회 외유성 해외 출장 및 재발 방지 촉구 기자회견'을 열고 공동성명을 발표했다.연석회의는 공동성명에서 "정작 출장 일정은 공무국외 출장이라는 이름이 무색할 정도였다"라며 "말레이시아 출장에서는 자원 재활용 기관과 현지 시의회를 각각 2시간 남짓 방문한 뒤 국립왕궁과 말라카의 네덜란드 광장, 교회 등 유명 관광지를 찾았다"라고 밝혔다. 그러면서 "더욱이 3년 전에도 유사한 목적으로 말레이시아를 방문했고, 관광지 동선마저 겹쳤다"라고 지적했다.연석회의는 "미국 출장도 다르지 않았다"라며 "6박 8일 일정에 할리우드 문화 탐방, 요새미티 국립공원, 샌프란시스코 금문교 등 유명 관광지 방문이 포함되었다"라며 "특히 금요일 오후부터 주말까지 관광 일정이 이어졌고, 성북구와 직접적인 정책적 연관성이 불분명한 방문지도 포함되어 있었다"라고 밝혔다.국민권익위원회에서는 공무국외출장시 단순시찰을 지양하고 휴일이 포함된 일정은 자제하도록 권고하고 있는데 이러한 권고조차 제대로 반영하지 않았다는 것이다.연석회의는 "문제는 공무출장이라는 명목으로 구민의 세금을 사용하면서, 정작 그 출장의 필요성과 정책적 성과를 제대로 설명하지 못한다는 데 있다"라며 "구민의 혈세 7400만 원은 구의원들의 해외관광을 위한 돈이 아니다. 성북구의회는 두 차례 해외출장에서 무엇을 배웠고, 그것이 성북구민의 삶에 어떤 도움이 되는지 명확히 밝혀야 한다"라고 촉구했다.또한 연석회의는 "이번 사태에서 외유성 해외출장 못지않게 구민의 분노를 불러일으킨 것은 성북구의회를 대표하는 의장단의 무책임하고 부끄러운 태도이다"라며 "말레이시아 출장에 참여한 권영애 부의장은 출장에서 배운 정책을 성북구에 어떻게 적용할 것인지 묻는 MBC 취재진에게 '묵비권 행사를 하겠다'고 답했고, 외유성 출장이라는 지적에는 '정당한 심의를 거쳤다'고 항변했고, 3년 전에도 같은 관광지를 방문했다는 질문에는 자신의 인권을 언급했다"라고 밝혔다.연석회의는 "미국 출장에 참여한 양순임 성북구의회 의장의 태도는 더욱 충격적이었다"라며 "공항에서 출장 목적을 묻는 취재진에게 양순임 의장은 '아 말하기 싫어요. 저한테 왜 이래, 저 아니에요'라고 답했다"라며 "취재진이 '양순임 의장이 맞느냐'고 재차 묻자 '아니라니까요!'라며 자신의 신원까지 부인했고, 요세미티 국립공원을 방문하는 이유를 묻는 질문에는 '자매도시, 자매도시'라는 답변만 반복했다"라고 지적했다.이어 연석회의는 "5400만 원의 세금을 사용하는 해외출장의 목적과 필요성을 설명해 달라는 정당한 질문에 책임 있는 답변을 내놓지 못했다"라며 "의장은 자신의 신원까지 부인하며 취재를 회피하고, 부의장은 구민의 알 권리를 대변하는 언론의 질문에 묵비권을 행시하겠다고 했는데 이것이 과연 성북구민을 대표하는 의장단이 보여 줄 태도인가"라고 비판했다.연석회의는 "더욱 심각한 것은 이러한 해외출장이 제대로 된 검증조차 거치지 않았다는 사실이다"라며 "미국 출장 심사 과정에서는 관광 일정이 많고 성북구와의 연관성이 부족하다는 지적이 제기되었지만, 결국 아무런 반대 없이 승인되었다, 심사위원을 위촉한 당사자인 양순임 의장이 자신의 출장에 대한 심사 자리에 참석한 사실까지 드러났다"라고 지적했다.특히 연석회의는 이러한 외유성 해외출장이 '반복'돼온 점을 강하게 비판했다. 연석회의는 "이미 2018년 성북구의회의 유럽 해외연수는 시민단체와 언론의 비판을 받았다"라며 "당시 성북구의회는 이탈리아, 스위스, 프랑스를 방문하면서 유명 관광지를 다수 포함한 일정을 진행했는데, 정보공개센터는 출장 결과보고서를 분석하여 공식 방문과 정책연구의 부실함은 물론, 다른 자료를 짜깁기하거나 표절한 것으로 보이는 보고서 내용까지 구체적으로 지적했다"라고 전했다.연석회의는 "당시에도 해외출장의 목적과 실제 일정이 부합하지 않았고, 출장 성과를 구정에 어떻게 반영할 것인지 확인하기 어려웠으며, 결과보고서조차 부실했다는 것이다"라며 "그로부터 8년이 지난 지금, 성북구의회는 무엇이 달라졌는가?"라고 물었다.연석회의는 "3년 전 말레이시아를 방문했던 의회가 다시 유사한 목적으로 같은 나라를 찾았고, 구민의 세금으로 유명 관광지를 방문하는 모습이 다시 언론에 이러한 반복은 결코 우연이 아니다"라며 "문제를 지적받아도 실질적인 책임을 지지 않고, 출장의 성과를 검증하지 않으며, 제도를 개선하지 않아도 되는 구조가 지속되어 왔기 때문이다"라고 밝혔다.연석회의는 "더욱이 최근 보도에 따르면 성북구의회 공무국외출장 심사위원회에는 출장 당사자가 참여했고, 지역 주민을 대표할 시민단체를 포함하라는 정부의 권고도 제대로 반영되지 않았다"라며 "출장을 가려는 사람들이 출장의 타당성을 심시하는 구조에서 엄정한 심사를 기대할 수 있겠는가, 구민의 참여와 감시가 배제된 심사제도는 결국 의원들의 해외출장을 승인해 주는 형식적인 절차로 전락할 수밖에 없다"라고 꼬집었다.연석회의는 "문제는 단지 7400만 원이라는 금액의 크고 작음이 아니다, 구민의 세금 한 푼도 허투루 쓰지 않겠다는 공직자의 책임의식이 있는가의 문제이다"라며 "구민이 선출한 의원들에게 부여한 것은 특권이 아니라 책임이다, 해외출장은 의원들이 누리는 당연한 혜택이 아니라, 구민에게 실질적인 성과를 돌려주어야 하는 공적 활동이어야 한다"라고 강조했다.연석회의는 "이번 사태는 단순한 해외출장의 부실 운영 문제가 아니다"라며 "구민의 혈세를 사용하면서도 공무출장 의 목적과 성과를 제대로 설명하지 못하고, 언론의 정당한 질문에 무책임한 태도로 일관한 성북구 의회의 도덕적 해이와 책임의식 부재를 드러낸 사건이다"라고 지적했다.연석회의는 "더욱 심각한 것은 이러한 문제가 수년째 반복되고 있다는 사실이다"라며 "과거에도 언론과 시민사회가 외유성 해외출장의 문제점을 지적하고 개선을 요구했지만, 성북구의회는 달라지지 않았다, 이는 일부 의원의 일탈을 넘어 성북구의회 전체의 자정능력이 사실상 작동하지 않고 있음을 보여준다"라고 밝혔다.연석회의는 성북구의회와 해외출장 참여 의원들의 공개사과, 성북구의회 의장단 즉각 사퇴, 해외출장 일정과 예산집행내역, 출장 성과의 전면 공개, 부적정한 예산집행 경비 환수, 시민사회가 참여하는 독립적 심사와 사후검증제도 마련, 외유성 해외출장 재발방지를 위한 제도개혁 착수 등을 촉구했다.공동성명서 발표 전 발언에 나선 김준수 정의당 성북구위원회 위원장은 "2026년, 우리는 또다시 똑같은 문제를 마주하고 있다"라며 "더욱 분노스러운 것은 성북구의회 의장단의 태도다, 구민의 세금으로 해외에 나가는 사람들이 그 목적과 필요성을 묻는 질문에 답변하지 않겠다고 한다, 도대체 이분들은 자신들이 누구를 대표하고 있으며, 누구의 돈으로 해외에 나가는지 알고나 있는 것인가?"라고 목소리를 높였다.김 위원장은 "더욱 기가 막힌 사실이 있다, 불과 1년 전인 2025년 11월, 공무국외출장 심사의 공정성과 투명성을 강화하겠다며 관련 조례 전부개정안을 대표발의한 사람이 바로 지금의 양순임 의장이다"라며 "스스로 해외출장 제도를 개선하겠다고 나섰던 사람이 불과 1년 만에 외유성 해외출 논란의 당사자가 된 것이다"라고 꼬집었다.김 위원장은 "지난 20년 동안 성북구민들은 수없이 문제를 제기했다, 시민단체와 진보정당이 나서고, 언론이 고발하고, 주민들이 감사청구와 주민소송에 나섰다, 부당한 출장 경비에 대한 환수 결정까지 받아냈다"라며 "그런데도 성북구의회는 도대체 무엇이 달라졌나? 의원들의 얼굴은 바뀌었지만 관행은 바뀌지 않았다, 심사제도가 바뀌고 조례가 개정되어도 외유성 출장 논란은 반복되고 있다"라고 지적했다.김 위원장은 "이쯤 되면 일부 의원의 일탈이 아니라 성북구의회 전체의 구조적인 문제이며, 구민을 얼마나 가볍게 여기고 있는지를 보여주는 문제라고 하지 않을 수 없다"라며 공개사과, 양순임 의장과 권영애 부의장의 즉각 사퇴를 주장했다.김 위원장은 "우리는 더 이상 5년 뒤, 10년 뒤에도 똑같은 문제로 이 자리에 서고 싶지 않다"라며 "이번만큼은 성북구의회의 잘못된 관행을 반드시 바꿔내야 하고, 책임져야 할 사람들에게 분명하게 책임을 물어야 한다"라고 목소리를 높였다. 그러면서 "우리 성북지역 시민사회와 진보정당, 노동조합, 그리고 주민들은 결코 감시와 공동행동을 멈추지 않을 것이다"라고 덧붙였다.서울 성북구 정릉동에 살고 있다는 한 주민은 "저희 주민들이 바라는 것은 거창한 정쟁이 아니다"라며 "구민의 세금으로 다녀온 출장의 사실관계를 투명하게 설명하고, 의회의 본분을 저버린 데 대해 진심으로 사과하고, 의장님과 출장에 참여한 의원 전원이 스스로 책임을 지고 전원 자진 사퇴하라는 것이다"라고 말했다.그는 "이렇게 구민의 혈세를 낭비할 것이 아니라, 차라리 앞으로는 의정활동을 정말 잘하는 의원들을 저희 주민들이 직접 뽑아서, 우리가 상금으로 이런 해외여행을 시켜드리겠다"라며 "정릉동 주민들은 이 일이 유야무야 덮이지 않도록, 책임 있는 답이 나올 때까지 끝까지 지켜보겠다"라고 말했다. 성북시민사회연석회의이날 공동성명에는 공유성북원탁회의, 기본소득당 성북구지역위원회, 노동당 성북지역위원회, 서울북부노동연대, 성북녹색당, 시민모임 즐거운교육상상, 이랜드노동조합, 인디학교, 정의당 성북구 위원회 등이 참여했다.