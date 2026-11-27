큰사진보기 ▲조희대 대법원장이 19일 오후 서울 서초구 대법원에서 열린 김건희 여사 관련 자본시장과금융투자업에관한법률위반 등, 한덕수 전 국무총리 관련 내란우두머리방조 등에 대한 전원합의체 판결 선고기일에 참석하고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

큰사진보기 ▲한국갤럽 2026년 11월 4주차 정례조사 결과 ⓒ 한국갤럽 관련사진보기

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12·3 비상계엄 발생 후 2년 사이에 '12·3 비상계엄은 내란'이라는 인식이 14%p 감소한 것으로 나타났다. 한덕수 전 국무총리 대법원 판결이 '잘못됐다'는 의견은 46%, 조희대 대법원장 탄핵 찬성 의견은 35%였다.한국갤럽이 27일 발표한 11월 5주차 정례조사 결과에 따르면, '12·3 비상계엄은 내란이다'이라는 의견은 57%, '내란이 아니다'는 31%, '의견 유보'는 12%였다. '내란이다'는 응답은 계엄 직후인 2024년 12월 10~12일 조사에서는 71%, 윤석열씨의 내란우두머리 사건 1심 판결 직후인 올해 2월 조사에서는 64%를 기록했다. '내란이다' 응답이 지속적으로 감소하는 추세다.내란 인식의 감소는 20대(2024년 12월 75%→ 2026년 11월 48%), 30대(79%→50%), 40대(84%→67%), 50대(83%→71%)의 변화로 유추할 수 있다. 반면 60대(61%→58%)와 70대 이상(41%→43%) 인식은 딱히 달라지지 않았다. 또 이념성향 보수층(30%-60%), 국민의힘 지지층(23%-69%)에서는 '내란이 아니다'라는 인식이 우세했다. 다만 70대 이상(43%-40%)과 대구/경북(38%-43%)은 양론이 팽팽했다.이번 조사에서는 한덕수 전 국무총리의 내란중요임무종사 혐의에 관한 대법원 판결을 어떻게 생각하는지도 물었다. 그 결과 '잘못된 판결' 46%, '잘된 판결' 31%, '의견 유보' 23%였다. 진보층(74%)과 중도층(48%)에서는 '잘못된 판결', 보수층(52%)에서는 '잘된 판결'이란 의견이 우세했다. 다만 이 설문에선, 전부 무죄 판결이 옳다는 의견과 전부 유죄 판결이 옳다는 의견 모두 '잘못된 판결' 응답으로 나타났을 가능성이 있다.한덕수 전 총리 대법원 판결 직후 더불어민주당과 야 4당이 추진하는 조희대 대법원장 탄핵을 두고는 찬성 35%, 반대 42%, 의견 유보 23%였다. 대법관 공석 사태 등으로 탄핵안이 거론됐던 10월 20~22일 조사의 경우 찬성 34%, 반대 39%, 유보 28%였던 것에 비해 찬성은 1%p, 반대는 3%p 증가했으며 의견 유보는 5%p 줄어든 결과다. 중도층에서는 탄핵 찬반이 37%-41%로 비등했고, 무당층과 20대 등에선 40% 이상이 의견을 유보했다.한국갤럽은 대통령이 아닌 고위공직자의 탄핵 관련 여론을 파악한 사례가 조희대 대법원장과 2023년 2월 이상민 행정안전부 장관, 딱 두 번이다. 그런데 이상민 장관 탄핵의 경우 찬성 47%-반대 38%였고, 중도층에서도 51%가 지지했다. 갤럽은 이 사례와 비교하면 "대법원장 탄핵안은 범여권이 주도하고 있는데, 현 시점 지지층 안팎 공감대는 그때보다 협소하다"고 평가했다.이번 조사는 11월 24~26일 전국 만 18세 1000명 대상 휴대전화면접방식(응답률10.9%)으로 이뤄졌으며 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.