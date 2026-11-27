큰사진보기 ▲장진호 논산시의원이 27일 열린 행정사무감사에서 박종철 상하수도과장을 상대로 공사 기간 연장에 따른 추가 비용 발생 경위를 묻고, 시민 불편과 재정 부담을 줄이기 위한 예산 운용 방안을 제안하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

국·도비가 제때 내려오지 않아 공사 기간이 3년 넘게 늘어나면서 충남 논산시가 6억7800여만원의 간접공사비를 예비비로 지급한 사실이 행정사무감사에서 드러났다. 예산 운용 방식을 개선했다면 추가 비용을 줄이는 것은 물론 시민 불편도 덜 수 있었을 것이라는 지적이 나왔다.장진호 논산시의원은 27일 오전 10시부터 열린 논산시의회 4일차 행정사무감사에서 상하수도과를 상대로 가야곡 농어촌생활용수개발사업의 공사 기간 연장에 따른 예비비 지출 문제를 짚었다.이 사업의 당초 계약상 공사 기간은 2018년 6월 21일부터 2020년 12월 1일까지였다. 그러나 국·도비 교부가 늦어지면서 공사 기간이 무려 1109일 연장됐다. 공사 기간 연장에 따른 간접공사비 문제는 소송으로 이어졌고, 논산시는 결국 예비비에서 6억7848만원을 지급했다.간접공사비는 공사 현장 관리 인력의 인건비와 현장 사무실 유지비 등 공사에 부수적으로 들어가는 비용이다. 공사 기간이 길어질수록 시공업체가 부담해야 할 비용도 늘어난다.장 의원은 이 같은 추가 지출을 줄이기 위한 대안으로 성립전예산 활용과 시비 선투입의 필요성을 제기했다. 국·도비 교부가 늦어질 경우 관련 규정에 따라 성립전예산을 활용하거나 시비를 먼저 투입해 공사를 진행한 뒤 국·도비가 내려오면 정산하는 방안을 검토하자는 것이다.공사비를 미리 확보하는 데 따른 이자 부담보다 공사 기간 연장으로 지급해야 하는 간접공사비가 훨씬 클 것이라는 게 장 의원의 판단이다. 예산 확보 시기만 앞당겨도 공사 지연에 따른 추가 재정 부담을 상당 부분 줄일 수 있다는 취지다.장 의원은 시민 불편도 지적 했다. 도로 개설이나 상하수도 공사가 예정보다 늦어지면 시민들은 그만큼 오랜 기간 불편을 감수해야 하기 때문이다. 공사 기간을 단축하는 것이 예산 절감뿐 아니라 시민 생활과도 직결된다는 것이다.장 의원은 이 같은 문제가 상하수도과에만 국한되지 않는다며 건설과 등 각종 공사를 담당하는 부서에서도 사업비 확보와 집행 방식을 면밀히 살펴 추가 비용을 줄일 수 있는 방안을 마련해 달라고 주문했다.박종철 논산시 상하수도과장은 국·도비 교부가 늦어지면서 일부 시비를 먼저 투입해 공사를 진행했으나 사업비 규모가 커 시 자체 예산만으로 공사를 계속 진행하기에는 어려움이 있었다고 설명했다. 이어 장 의원이 제안한 방안을 검토하겠다는 뜻을 밝혔다.