이재명 대통령의 한국갤럽 직무 수행 평가가 7주째 횡보로 나타났다. 9월 기자회견 이후 지지율의 추가 하락은 멈췄지만, 눈에 띄는 반등도 없는 상태가 계속되고 있는 셈이다.
한국갤럽조사연구소가 27일 발표한 11월 4주 차 정례 조사 결과에 따르면, 이번 주 이재명 대통령의 '성적표'는 '잘하고 있다' 41%, '잘못하고 있다' 50%, '의견 유보' 9%였다. 직무수행 긍·부정률 모두 전주 대비 각각 1%p 상승하긴 했지만, 사실상 제자리걸음이다. 갤럽 기준, 이 대통령의 직무수행 긍정률은 9월 3주 차와 10월 2주 차 조사에서 37%를 기록한 뒤 10월 3주 39%, 10월 4주 40% 소폭 상승했으나 비슷한 수준을 계속 유지하고 있다.
지역별로는 전남광주/전북(긍정 61%-부정 33%), 연령별로는 40대(52%-43%)와 50대(58%-38%)에서만 긍정 평가가 우세했다. 지지 정당이 없는 무당층의 경우 긍정 30%-부정 51%로 부정 평가가 과반이었지만, 이념 성향 중도층에서는 긍정 47%-부정 44%로 긍·부정 평가가 팽팽한 상황이었다. 더불어민주당 지지층(79%-16%)과 국민의힘 지지층(7%-87%), 이념 성향 진보층(66%-28%)과 보수층(16%-80%) 분위기는 정반대였다.
직무수행 긍정 평가자들이 '이재명 대통령 잘한다'고 평가한 가장 큰 이유는 외교(29%)였고, 두 번째가 경제/민생(10%)이었다. 반면 부정 평가자들은 '경제/민생'(22%)을 가장 문제로 꼽았고, 이어 '도덕성 문제/본인 재판 회피'(16%), 부동산 정책(14%)를 지적했다. 지난 23일 친명계 인사를 전면 배치한 중폭 개각의 여파로 '인사(5%)'를 부정 평가 이유로 꼽은 답변도 있었다.
정당 지지도는 민주당 37%, 국민의힘 30%, 조국혁신당 4%, 개혁신당 2%, 진보당, 이외 정당/단체 각각 1%, 무당층 26%였다. 국민의힘 정당 지지도가 10월 5주 차 조사 이후 4주 만에 30%대에 진입했지만, 추세상 큰 변화는 없다. 이번 조사는 11월 24~26일 전국 만 18세 이상 1000명 대상 무선전화면접으로 이뤄졌으며 응답률은 10.9%였다. 표본오차는 95% 신뢰 수준에 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위 홈페이지에서 확인할 수 있다.