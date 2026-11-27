큰사진보기 ▲이재명 대통령이 26일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 2026.11.26 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

이재명 대통령의 한국갤럽 직무 수행 평가가 7주째 횡보로 나타났다. 9월 기자회견 이후 지지율의 추가 하락은 멈췄지만, 눈에 띄는 반등도 없는 상태가 계속되고 있는 셈이다.한국갤럽조사연구소가 27일 발표한 11월 4주 차 정례 조사 결과에 따르면, 이번 주 이재명 대통령의 '성적표'는 '잘하고 있다' 41%, '잘못하고 있다' 50%, '의견 유보' 9%였다. 직무수행 긍·부정률 모두 전주 대비 각각 1%p 상승하긴 했지만, 사실상 제자리걸음이다. 갤럽 기준, 이 대통령의 직무수행 긍정률은 9월 3주 차와 10월 2주 차 조사에서 37%를 기록한 뒤 10월 3주 39%, 10월 4주 40% 소폭 상승했으나 비슷한 수준을 계속 유지하고 있다.지역별로는 전남광주/전북(긍정 61%-부정 33%), 연령별로는 40대(52%-43%)와 50대(58%-38%)에서만 긍정 평가가 우세했다. 지지 정당이 없는 무당층의 경우 긍정 30%-부정 51%로 부정 평가가 과반이었지만, 이념 성향 중도층에서는 긍정 47%-부정 44%로 긍·부정 평가가 팽팽한 상황이었다. 더불어민주당 지지층(79%-16%)과 국민의힘 지지층(7%-87%), 이념 성향 진보층(66%-28%)과 보수층(16%-80%) 분위기는 정반대였다.직무수행 긍정 평가자들이 '이재명 대통령 잘한다'고 평가한 가장 큰 이유는 외교(29%)였고, 두 번째가 경제/민생(10%)이었다. 반면 부정 평가자들은 '경제/민생'(22%)을 가장 문제로 꼽았고, 이어 '도덕성 문제/본인 재판 회피'(16%), 부동산 정책(14%)를 지적했다. 지난 23일 친명계 인사를 전면 배치한 중폭 개각의 여파로 '인사(5%)'를 부정 평가 이유로 꼽은 답변도 있었다.정당 지지도는 민주당 37%, 국민의힘 30%, 조국혁신당 4%, 개혁신당 2%, 진보당, 이외 정당/단체 각각 1%, 무당층 26%였다. 국민의힘 정당 지지도가 10월 5주 차 조사 이후 4주 만에 30%대에 진입했지만, 추세상 큰 변화는 없다. 이번 조사는 11월 24~26일 전국 만 18세 이상 1000명 대상 무선전화면접으로 이뤄졌으며 응답률은 10.9%였다. 표본오차는 95% 신뢰 수준에 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위 홈페이지에서 확인할 수 있다.