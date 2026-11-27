큰사진보기 ▲아니 에르노, <단순한 열정>작가의 개인적 경험을 담은 소설 <단순한 열정>은 1991년에 출간되었다. 아니 에르노는 2022년 노벨문학상을 수상한다. ⓒ 문학동네 관련사진보기

작년 9월 이후로 나는 한 남자를 기다리는 일, 그 사람이 전화를 걸어주거나 내 집에 와주기를 바라는 일 외에는 아무것도 할 수 없었다.(p.11)

나는 그저 존재 혹은 부재만을 알고 있을 뿐이었다. 나는 '언제나'와 '어느 날' 사이에서 끊임없이 동요하면서 열정의 기호들을 모으고 있었다. 그 기호들을 한데 모으면 나의 열정을 좀더 사실적으로 그려낼 수 있을 것 같았다. 사실을 열거하거나 묘사하는 방식으로 쓰인 글에는 모순도 혼돈도 존재하지 않는다. 그런 글은 순간순간 겪은 것들을 음미하는 방식이 아니라, 어떤 일을 겪고 나서 그것들을 돌이켜보며 남들이나 자기 자신에게 이야기하는 방식인 것이다.(p.26)

자기가 겪은 일을 글로 쓰는 사람을 노출증 환자쯤으로 생각하는 것은 잘못이다. 노출증이란 같은 시간대에 남들에게 자신을 드러내 보이고 싶어하는 병적인 욕망이니까.(p.36)

모든 것들이 내 머릿속에서 쓰이지 않은 열정적인 소설의 텍스트를 이루고 있었다. 그런데 이제 그것들이 서서히 스러지기 시작한다. 살아 있는 텍스트였던 그것들은 결국은 찌꺼기와 같은 작은 흔적들이 되어버릴 것이다. 언젠가 그 사람도 다른 사람들처럼 내게 아무것도 아닌 존재가 되어버리겠지. ( … ) 글에는 자신이 남겨놓고자 하는 것만 남는 법이다. 그런데도 계속해서 글을 쓴다는 것은 다른 사람에게 읽힐지도 모른다는 고통을 연장시키는 것과 같다. 하지만 내가 글을 써야 한다는 필요성을 절실하게 느끼고 있는 한, 그런 건 개의치 않는다. 그러나 그 필요성의 극에 다다른 지금, 써놓은 글을 찬찬히 읽어보니, 놀랍기도 하고 부끄럽기도 하다. 열정 속에서 하루하루 살아갈 때는 미처 깨닫지 못했던 감정들이다.(p.59)

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 개인블로그 [동명서헌 산책]에도 실립니다.

이게 뭔가 싶을 만큼 약간은 외설적인 이야기 사이에 흩어져 있는 속옷이나, 옷가지들 속에서 조금은 어수선한 마음을 뒤적이다가, 소설 속에 등장하는 실비 바르탕의 노래 <사람아, 그건 운명이야>에 시선이 머문다. 이 노래를 들으며 글을 읽으니, 왠지 더 분위기에 어울리는 듯도 하다. "C'est fatal." 그래 모든 게 운명일 수 있겠다. 운명은 존재했던 것들을 받아들이는 것에서 출발한다. 받아들이기 위해서는 판단하거나 규정하지 말고, 그저 기록하면 된다. 그것에 대해 누가 뭐라하든 말이다.프랑스의 작가 아니 에르노는 1988년 운명적인 남자를 만난다. 48세의 대학교수이자 유명 작가인 그녀는 파리 주재 소련대사관에서 근무하는 35세의 유부남과 불륜에 빠진다. 무조건적인 기다림 속에서 일상의 모든 것들이 그에게로 향해 있지만, "나는 열정을 일일이 설명하고 싶지는 않다. 그것은 정당화되어야 할 실수는 무질서로 여겨질 수도 있다. 나는 다만 있는 그대로를 보여주고 싶을 뿐이다."(p.27)라고 할 만큼 그녀에게는 "여러 가지 제약이 바로 그 기다림과 욕망의 근원"(p.32)이 된다. "내 열정이 불러일으키는 느낌과 상상의 이야기에서 자유롭게 전념하지 못하도록 나를 방해하는 것들에 맞설 권리가 있다"(p.35)고 생각하기 때문이다.하지만 어쩌자는 것인가. 그 열정이 자랑거리라도 된다는 말인가. 당신의 불륜을 우리에게 알리는 이유는 무엇인가, 왜 우리가 그런 치정을 알아야 하는가. 마치 이곳은 우리들만의 누드 비치이니, 이곳에 들어온 이들의 노출이 곧 몸의 자유이자, 욕망의 도구인 몸에 대한 가장 솔직한 근거라도 되는 양 말이다. 그런데 작가는 다른 이유로 글을 쓴다.글쓰기는 시간의 전이다. 나의 경험과 시간을 나와 다른 시공간을 살아가는 사람들에게 옮겨 놓는 일이다. 그때의 나는 이미 다른 사람일 수도 있고, 이미 존재하지 않을 수도 있다. 나의 글은 그 순간 그곳에서 살아가고 있는 이들의 경험과 생각 속에서 재체험되고, 재생산된다. 아니 에르노의 소설을 자전적 소설이나 사소설이라 하지 않고 오토픽션, 자전적 에세이, 사회학적 자서전이라 부르는 이유가 여기에 있다. 사실과 픽션의 경계가 허물어지고 개인의 체험과 성찰은 사회구조적 맥락에서 의미화된다.그녀의 소설은 허구를 의도적으로 배제하고 자신의 경험에서 출발하여 그것을 객관화하고 개인을 둘러싼 시대와 사회 구조를 해부한다. 그래서 그녀의 문체를 '임상적'(clinical)이라 한다. 경험과 생각에 대한 주관적 판단이나 성찰을 배제하고, 그것을 마치 수술대 위에 올려놓고 객관적으로 바라보는 듯하게 서술하는 방식이다. 이때의 경험은 이미 자신의 것이 아니라, 어떤 시공간을 살아가는 독자의 몫이 된다. 이렇게 작가가 사적 경험은 당대 유럽 사회, 혹은 인류의 담론으로 확장되면서 인간 삶의 본질이라는 예술의 영역 속에 남는다.1988년부터 1990년 사이에 일어났던 작가의 열정적 체험은 1991년 소설 <단순한 열정>(Passion Simple)으로 세상에 나왔고, 그로부터 한 세대가 지난 2022년 아니 에르노는 노벨문학상을 수상한다. 1999년 가학과 피학적 성애를 다루며 예술과 외설 논란을 거쳐 삭제와 모자이크 편집본으로 상영했던 영화 <거짓말>(장정일 원작, <내게 거짓말을 해봐>)이 최근에야 무삭제본으로 재개봉된다거나, 박범신이 그의 소설 <은교>(2012)에서 70대 작가와 고등학생 은교와의 사랑 이야기를 다룬 것이 통속적 멜로, 혹은 배우 김고은의 파격적 데뷔작 정도로 소비된다거나, <단순한 열정>이 출간된 1991년과 같은 해에 <즐거운 사라>를 썼던 연세대 교수 마광수가 강의실에서 음란물 제작 혐의로 구속된 이후, 해직, 사면, 복직되었다가, 학계와의 갈등과 우울증으로 생을 마감한 사실까지 생각이 이르면, 우리가 욕망과 열정의 서사를 예술로 읽을 수 있기까지는 얼마의 시간이 더 필요할지도 모르겠다.Passion. '열정'은 '고통'과 동의어다. 작가가 "나는 고통스러운 미래의 쾌락 속에 살고 있었다"(p.39)고 고백하듯, 열정은 고통을 수반한다. 지금 여기의 열정은 쾌락을 주지만, 그것이 쌓이면 고통이 된다. 그러나 분명한 것은 그 열정과 고통의 순간이 지나면 그것은 기억으로만 존재하고 조금씩 흐릿해진다는 사실이다. 글쓰기는 불완전한 기억을 진실에 붙들어두는 수단이다.운명을 의미하는 라틴어 어원 'fati'는 고통(열정)을 의미하는 라틴어 어원 'pati'와 묘한 쌍을 이룬다. fati는 순치음으로 윗니와 아랫입술 사이에서 마찰을 일으키며 새어나오는 소리이다. 이것을 닫아두면 소리가 만들어지지 않기에 우리는 이 '운명'을 거역할 수 없다. 신에게 계시를 받는 신탁(神託, fatum)의 순간에 우리는 아랫입술을 깨물고 그것을 받아들여야 한다. 그것은 신의 섭리이기에 운명적이고 치명적(fatal)이다.pati는 양순파열음으로 두 입술이 닫혔다가 터지면서 나오는 소리이다. 입 속에서 공기가 터지기 전의 고통이 지나가야(pass) 그것이 터져 나오는 환희의 상태인 열정에 도달할 수 있다. 내적 충만감의 절정에서 열정을 느끼기 위해, 우리는 그 과정의 고통을 감내해야 한다. 인생을 열정과 고통의 변주라고 한다면 그 역설은 타당하다.열정은 타올랐다 사라져야 한다. 그것을 지속하려는 시도는 고통을 부른다. 타인의 열정에는 함께 참여할 수 없다. 그것은 지극히 개인적이고 맹목적인 것이기 때문이다. 우리는 다만 그 열정이 지속되면서 만들어지는 고통에 '동참(com-)'할 수 있을 뿐이다. 동참의 과정에서 일어나는 감정은 동정이나 연민(compassion, 혹은 sympaty)이다. 그것은 공감(empathy)과는 다르다. 타인의 고통이란 내가 쉽게 공감할 수 어려운 사적인 영역이기 때문이다. 열정이 존재하는 사적인 공간, 그 속에서 일어나는 것들은 스스로를 제외한 모든 것들에게 무해하다.경험하는 것들에 민감하고, 그것에 빠져들어 헤어나오지 못하는 열정의 순간에 우리는 무한한 행복감을 느낀다. 사회와 제도는 이런저런 논리적인 이유를 붙여서 개인이 열정에서 나오는 행복감을 유해한 것으로 치부하고 억압한다. 사적인 열정이 사회의 존속을 저해한다고 생각하기 때문이다. 나만의 공간에서 나의 모든 시간을 다해 몸과 마음의 모든 것을 쏟아붓는 열정은 무엇에도 누구에게도 무해하다. 여기에 가족, 성, 불륜 같은 기존 질서를 들이대지만 않는다면 말이다. 실제로 에르노는 그녀의 방에서 모든 시간 그를 기다리고, 그리워하고, 온몸과 마음으로 욕망했다.한강이 <채식주의자> 연작에서 보여준 식물적 상상력의 무해함은, 관습이나 제도와 같은 동물적 폭력성에 대한 저항이다. 세계는 여전히 약육 강식을 논리로 규정하고, 지배하고, 파괴하면서 자신들이 일궈놓은 질서를 공고히 하기 위해 살상과 전쟁을 서슴지 않고 있다. 한강의 작품에 대해 "역사적 트라우마와 보이지 않는 규칙에 맞서고, 인간 삶의 연약함을 폭로하는 강렬한 시적 산문"이라 하거나, 아니 에르노에 대해 "사적인 기억의 근원과 소외, 집단적 억압을 용기와 임상적 예리함을 통해 탐구한 작가"라 했던 노벨상 선정위원회의 평가는 그런 점에서 궤를 같이 한다.이런 열정의 근처에도 가보지 못했기에 내가 열정을 회복하거나 이런 열정을 경험하고 싶다고 하면 언감생심이다. 이런 열정적인 기회가 다가올지라도 주저주저하다가 먼저 도망할 것임에 틀림 없다. 결국 나는 열정의 충만함 근처에도 가지 못한 채, 고통을 경험하지 않은 인생을 축복처럼 여기며 생을 마감하게 될 것이다. 그래서 이 책을 읽는 내내 조금 참담하고, 부끄럽고, 약간의 열등감에 빠져 들었다. 그러나 그것 또한 인생의 역설이니, 역시 인생은 아직, 모르겠다.