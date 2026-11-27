큰사진보기 ▲26일 세종시의회 대회의실에서 열린 세종여성회 시민강좌 '증언에서 기록으로'에 참석한 해밀초등학교 '바른 기억 저장소' 학생들. 교내 학술제를 마친 뒤에도 일본군 '위안부' 피해 역사를 배우기 위해 학교 밖 시민강좌를 찾았다. (오른쪽부터 조경후, 서지완, 이예원학생) ⓒ 박지영 관련사진보기

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큰사진보기 ▲26일 한경희 정의기억연대 이사장이 세종시의회 대회의실에서 일본군성노예제 문제해결운동의 현재와 과제를 주제로 강연하고 있다. ⓒ 박지영 관련사진보기

"거짓이 반복되면 의견처럼 보이고 혐오가 반복되면 상식처럼 보이고."

큰사진보기 ▲세종시의회 대회의실에서 열린 시민강좌 '증언에서 기록으로'. 시민들은 일본군 '위안부' 문제해결운동의 역사와 앞으로의 과제를 함께 살펴봤다. ⓒ 박지영 관련사진보기

"시간이 되게 후딱 갔고요. 제가 휴대폰 한 번 보니까 어, 30분 지났네, 어, 1시간 지났네, 어, 2시간 지났네. 너무 빨리 끝났습니다."

"잊으면 안 되니까."

"다른 학교는 이런 시간들이 없는데 그래서 아예 의무교육으로 좀 넣어주셨으면 좋겠어요."

큰사진보기 ▲26일 세종여성회 시민강좌 '증언에서 기록으로'를 마친 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 박지영 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 ‘평화의 소녀상, 안녕하십니까’ 연속 취재의 일환으로, 앞서 보도한 해밀초등학교 ‘바른 기억 저장소’ 학생들의 후속 이야기이기도 합니다. 기자는 세종여성회 회원입니다.

26일 오후 7시 세종시의회 대회의실에서 열린 세종여성회 시민강좌에 초등학생 세 명이 참석했다. 세종 해밀초등학교에서 일본군 '위안부' 피해 역사를 탐구해 온 '바른 기억 저장소'의 이예원, 서지완, 조경우 학생이다.지난 9월 세종여성회에 직접 도움을 요청해 교실에서 일본군 '위안부' 피해 역사를 배웠던 아이들이다. 10월에는 학술제에서 자신들이 공부한 내용을 친구들과 지역사회에 알렸다. 학술제가 끝난 뒤에도 아이들의 공부는 계속됐다.이날 시민강좌는 '증언에서 기록으로, 일본군성노예제 문제해결운동의 현재와 과제'를 주제로 세종특별자치시가 주최하고 세종여성회(대표 이혜선)가 주관했으며, 세종시의회와 안신일·유인호 더불어민주당 세종시의원이 협력했다. 강연은 한경희 정의기억연대 이사장이 맡았다.성평등가족부에 따르면 지난 9월 30일 기준 정부에 등록된 일본군 '위안부' 피해자 240명 가운데 생존자는 다섯 명이다. 이들의 평균 연령은 96.6세다.한 이사장은 피해자의 직접 증언을 들을 수 있는 시간이 줄어들고 있는 상황에서 우리 사회가 무엇을 해야 하는지 질문을 던졌다.피해 당사자가 중심이 됐던 운동에서 당사자가 더 이상 곁에 없을 때 무엇을 해야 하는가. 해결되지 않은 문제가 남아 있는데 기억하고 추모하는 것만으로 충분한가.한 이사장은 1991년 김학순 할머니의 공개 증언과 그에 앞서 형성된 시민사회의 역할을 설명했다. 1987년 민주화 이후 인권단체와 여성단체가 활동할 수 있는 공간이 확대됐고, 1990년 11월 한국정신대문제대책협의회가 결성됐다. 피해자의 증언을 들을 수 있는 사람들이 생겨났기에 피해자도 말할 수 있었다는 것이다.이후 1992년 1월 8일 시작된 수요시위는 역사교육과 인권, 평화, 연대의 장으로 발전했다. 아시아 각국의 피해자들과 여성단체가 연결됐고 국제사회에서도 일본 정부의 책임을 묻는 목소리가 이어졌다.한 이사장은 일본 정부의 법적 책임을 묻는 과정에서 국내 법원이 내린 판결의 의미도 설명했다.2023년 11월 23일 서울고등법원은 일본군 '위안부' 피해자와 유족들이 일본 정부를 상대로 제기한 손해배상 청구 소송에서 국가면제를 이유로 소송을 각하한 1심 판결을 뒤집고 원고 승소 판결을 내렸다. 일본 정부가 한반도에서 저지른 불법행위에 대해 대한민국 법원이 재판권을 행사할 수 있다고 판단한 것이다. 판결은 같은 해 12월 확정됐다.한 이사장은 피해 생존자들이 모두 세상을 떠나더라도 판결의 효력과 일본 정부의 판결 이행 책임은 사라지지 않는다고 강조했다.일본 정부의 사죄와 법적 배상이라는 과제를 온전히 해결하지는 못했지만, 그동안 피해자와 시민들이 함께 이뤄낸 성과를 토대로 책임을 계속 물어야 한다는 것이다.이날 한 이사장은 오는 12월 1일 남아프리카공화국 케이프타운에서 아프리카 대륙 최초의 평화의 소녀상 제막식이 열린다는 소식도 전했다.주목할 점은 현지 연구자와 여성단체가 건립을 주도했다는 것이다.2024년 헬렌 스캔런 케이프타운대학교 교수가 정의기억연대에 소녀상 건립을 제안했다. 여성폭력과 여성 살해 근절을 위해 활동하는 현지 단체 '1000 위먼 트러스트(1000 Women Trust)'도 함께했다.남아프리카공화국의 식민 지배와 인종차별, 여성폭력의 역사를 일본군 '위안부' 문제와 연결해 여성인권과 평화의 가치를 확산하려는 취지다.소녀상이 세워지는 캐슬 오브 굿 호프(Castle of Good Hope)는 남아프리카공화국의 식민 지배 역사를 간직한 건축물이다. 넬슨 만델라 전 대통령이 석방된 뒤 연설했던 그랜드 퍼레이드 광장과도 가깝다.제막식 이후에는 아프리카 각국의 여성인권 활동가와 연구자들이 참여하는 국제 심포지엄이 이어질 예정이다.한 이사장은 일본군 '위안부' 피해자들이 용기 있게 증언하고 시민들이 함께 연대하며 만들어 온 역사가 오늘날 전쟁과 폭력에 맞서는 세계 여성들에게 영감을 주고 있다고 설명했다.한 이사장은 역사 부정이 과거를 둘러싼 논쟁에 그치는 것이 아니라 피해자의 존엄과 민주주의의 토대를 훼손하고 공론장에서 건강한 토론을 가로막는다고 지적했다.올해 6월 11일부터 시행된 개정 일본군위안부 피해자 보호법은 인터넷이나 출판물, 집회 등을 통해 일본군 '위안부' 피해에 관한 허위사실을 유포할 경우 5년 이하의 징역 또는 5000만 원 이하의 벌금에 처하도록 규정하고 있다.역사 부정에 맞서는 또 하나의 방법은 기록이다.정의기억연대는 2023년 7월 '전쟁과여성인권 아카이브'를 개설했다. 피해자의 증언과 관련 자료를 보존하고 시민들이 활용할 수 있도록 디지털화하는 작업을 진행하고 있다.자료의 내용을 확인하고 스캔하는 것부터 정보를 표준화해 공개하는 과정까지 사람의 손을 거쳐야 한다. 한정된 인력과 재원으로 시민단체가 감당하기에 쉽지 않은 일이다.한 이사장은 기록이 연구와 조사, 교육뿐 아니라 소설과 영화 등 다양한 방식으로 피해자의 이야기를 전하기 위한 기초 자료가 된다고 설명했다.이날 강연에서는 일본군 '위안부' 피해자 강덕경 할머니의 그림과 네덜란드 출신 피해자 얀 루프 오헤른의 손수건도 소개됐다. 기록이 문자로 남겨진 증언에만 국한되지 않는다는 것이다.피해자 곁에서 함께했던 사람들의 기록도 중요하다.한 이사장은 일본 법정에서 증언했던 이순덕 할머니의 모습을 기록한 한 방청객의 글을 소개했다. 재판기록만으로는 알기 어려운 당시 법정의 상황과 피해자의 감정을 방청객의 기록을 통해 들여다볼 수 있다는 설명이다.그는 역사적 사실을 아는 것과 피해자의 이야기에 공감하는 것은 다르다고 강조했다. 미래세대가 공감할 수 있도록 기록을 바탕으로 다양한 이야기를 만들어 가는 것 역시 우리 사회의 과제라고 했다.두 시간 가까이 이어진 강연을 마친 뒤 해밀초등학교 '바른 기억 저장소' 학생들을 만났다.서지완 학생은 강연이 끝난 것이 아쉽다고 했다. 학술제가 끝났는데도 계속해서 관심을 갖고 참여하는 이유를 물었다.조경우 학생은 팀 프로젝트에서 배우지 못했던 내용을 알게 됐다며 앞으로 일본군 '위안부' 문제를 더 자세히 공부해 어른들과 또래 친구들에게 알리겠다고 말했다.이예원 학생은 역사교육에 대한 제안도 내놓았다. 자신들은 학교 자율시간을 통해 일본군 '위안부' 문제를 공부할 수 있었지만 그렇지 못한 학생들에게도 배울 기회가 주어져야 한다는 것이다.학교 밖에서 강연을 들은 소감도 물었다.이예원 학생은 좀 더 깊이 있게 배울 수 있었다고 했다. 앞자리에 앉고 싶었지만 어른들이 앞에 앉지 못할까 봐 뒤에 앉았다며, 그래도 푹 빠져서 들을 수 있었던 강연이라고 말했다.한 이사장은 역사를 알아가는 자세와 피해자에 대한 공감, 이러한 일이 다시는 일어나서는 안 된다는 생각에서 실천으로 나아가는 학생들의 모습이 기쁘다고 말했다.이어 나태주 시인의 시를 언급하며 무엇이든 조금 더 자세히, 조금 더 오래 바라볼 수 있기를 바란다고 했다. 그렇게 역사와 세상, 사람을 더 깊이 이해할 수 있을 것이라는 당부였다.이혜선 세종여성회 대표는 이날 강좌에서 학생들의 참석이 가장 의미 있었다고 말했다.이 대표는 학생들이 강연을 재미있게 들었다며 또 듣고 싶다고 이야기한 것이 반가웠다고 했다. 지역사회가 활동을 멈추지 않고 이어가는 것이 다음 세대와의 계승과 연대로 연결될 수 있다는 것이다.앞으로 학생들과 청소년 평화의 소녀상 지킴이단을 구성하는 방안도 함께 고민하고 싶다는 뜻을 밝혔다.세종여성회는 2015년 한일 '위안부' 합의 이후 지역에서 일본군 '위안부' 문제 해결을 위한 활동을 본격적으로 이어왔다. 평화의 소녀상을 닦고 여름나기와 겨울나기 행사를 진행하며 시민들에게 역사를 알리고 있다.이 대표는 인공지능을 통해 정보를 접하는 시대에 역사적 사실을 기록하고 공유하는 일이 더욱 중요해졌다고 강조했다. 각자의 자리에서 역사를 알아보고 기억하며 글을 남기는 시민들의 활동 역시 소중하다고 말했다.세종여성회는 오는 12월 5일 오전 10시 세종호수공원 평화의 소녀상 앞에서 제7회 겨울나기 행사를 개최한다. 이날 해밀초등학교 학생들도 자신들이 학술제에서 발표했던 내용을 시민들과 나눌 예정이다.지난 9월 교실에서 만난 아이들은 자신들이 할 수 있는 일을 찾고 있었다. 10월 학술제에서는 친구들에게 역사를 기억하고 정의로운 미래를 함께 만들어 가자고 제안했다.11월, 학교 밖 시민강좌에서 다시 만난 아이들은 더 많은 학생들이 이 역사를 배울 수 있기를 바라고 있었다.