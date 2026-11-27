큰사진보기 ▲사단법인 중고제판소리보존회가 26일 ‘중고제 국악명인 고수관 소리문화의 전승과 확장’을 주제로 2026년 학술세미나를 개최했다. ⓒ 방관식 관련사진보기

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사단법인 중고제판소리보존회가 26일 오후 농협중앙회 서산시지부 3층 회의실에서 '중고제 국악명인 고수관 소리문화의 전승과 확장'을 주제로 2026년 학술세미나를 개최했다.학술세미나는 중고제 판소리의 대표적 명창이자 국악 명인 고수관과 중고제 소리 문화가 지닌 역사적·지역적 가치와 전승 양상을 심층적으로 살펴보기 위해 마련됐다.학술세미나에서는 두 편의 논문이 발제됐다. 이진원 한국예술종합학교 교수(전 한국음악사학회 이사장)는 중고제 판소리 명창 고수관 음악론 재검토를 주제로 고수관의 음악적 특징과 예술 세계를 다양한 문헌을 토대로 음악사적 관점에서 폭넓게 분석했다.이진원 교수는 "고수관의 음악적 특징을 오늘날 재창조하고, 그 성과를 교육과 공연으로 연결하는 전승 체계를 마련할 필요가 있다"며 "고수관의 소리를 되살린다는 것은 사라진 옛 소리를 그대로 재현하는 것이 아니라 그가 지녔던 음악적 창조성과 자유로운 표현 정신을 다시 살아 숨 쉬게 하는 것"이라고 강조했다.이어 성기숙 한국예술종합학교 교수(전 국가유산청 무형유산위원)가 중고제 국악 명인 고수관 연구-서산의 지역성과 전승 기반을 중심으로'를 주제로 고수관과 서산 지역의 문화적 연관성, 중고제 소리 문화의 역사적 전승 양상과 지역 문화적 의미를 발표했다.성기숙 교수는 "고수관의 판소리 문화를 서산의 지역 기반 전승문화유산으로 보존, 계승하고 활용하기 위해서는 개인 인물 연구에 머물러서는 안 된다"며 "서산을 기반으로 형성되고, 전승되어 온 중고제 판소리의 역사적, 문화적 맥락 속에서 그 의미를 재조명해야 한다"고 제안했다.토론에서는 임장혁 중앙대학교 명예교수(전 국가유산청 무형유산위원)가 좌장을 맡아 임병대 전 한국문화원연합회 사무총장, 김승국 사단법인 전통공연예술연구소 소장, 김영철 서산문화원 사무국장의 발표 내용을 중심으로 심도 있는 대화를 나눴다.중고제판소리보존회 관계자는 "이번 학술세미나는 중고제 판소리의 역사적 인물인 고수관의 음악적 업적을 재조명하고, 서산이 지닌 중고제 소리 문화의 역사적·문화적 가치를 새롭게 인식하는 뜻깊은 자리"라며 "앞으로도 중고제 판소리의 체계적인 연구와 전승 기반 확대를 통해 우리 지역의 소중한 전통예술 유산을 미래 세대에 계승하는 데 힘쓰겠다"고 밝혔다.이번 학술세미나는 사단법인 중고제판소리보존회가 주최하고, 충청남도·충청남도의회·서산시·서산시의회가 후원했다.