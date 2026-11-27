클리앙과 루리웹, 오늘의유머 등 범여권 커뮤니티에서 조희대 대법원장 탄핵과 관련해 '반대' 의견이 더 많은 것으로 나타났다. 단순히 판결이 마음에 들지 않는다고 탄핵을 하는 것은 명분이 부족하고, 그에 따른 정치적 역풍이 더 클 것이라는 우려다.
<오마이뉴스>는 지난 20일부터 26일까지 여권 성향 온라인 커뮤니티 3곳(클리앙·루리웹·오늘의유머)에서 조희대 대법원장 탄핵과 관련한 게시글과 댓글(3895건)을 분석해봤다. 커뮤니티 3곳에서 수집한 글은 총 3485건으로, 작성자(사용자 닉네임) 기준으로는 911명으로 집계됐다.
수집된 글을 LLM 분류로 찬성과 반대를 구분해 본 결과, 찬반 입장이 드러난 이용자는 564명, 이중 조희대 탄핵에 반대 의견을 피력한 이용자는 70.6%(398명)으로, 찬성(29.4%, 166명) 이용자보다 2배 넘게 많았다. 반대 의견을 피력한 이용자는 1인당 평균 5.89건의 글을 남겼고, 찬성 이용자는 1인당 3.08건의 글을 작성해, 반대 의견 이용자의 관심도가 더 높게 나타났다.
커뮤니티별로 보면 루리웹에서 반대 의견 비중(반대 81.5%, 찬성 18.5%)이 높았고, 클리앙(찬성 54.7% vs 반대 45.3%)도 반대가 우세했다. 오늘의유머(찬성 73.3% vs 반대 26.7%)는 찬성 의견 비중이 높았으나 해당기간 작성자 수(23명)가 많지 않았다.
반대 의견의 사유도 살펴봤다. 탄핵 사유와 법적 명분이 부재(21.1%, 84명)
하다는 의견이 가장 많았다. 이어 삼권분립·사법독립 훼손(18.8%·75명), 민주당의 정략적 의도·정치적 꼼수(13.6%·54명), 정치적 역풍 우려(13.6%·54명) 등의 순이었다. 판결만을 문제삼는 것만으론 탄핵 사유가 부족하고, 민주당이 강성 지지층의 눈치를 보다가 오히려 역풍을 맞을 수 있다는 의견으로 모인다.
"이번 판결에 조희대는 사실상 아무것도 한 게 없음, 그런데 절차에 문제가 있으니 탄핵", "민주당은 강경파 눈치를 보지 않을 수 없어서 반대 여론이 높음에도 멈출 수가 없다"(루리웹),
"증거가 확실하게 나오면 해야죠. 기사 제목만 보고 탄핵이 민주당의 민주주의인가", "재판 결과가 마음에 안 들면 판사를 탄핵하는 국가가 다 되었다", "저잣거리 민심은 조희대 탄핵을 하면 민주당 역풍 분단 분위기"(클리앙),
"대법 전합체에서 내란 혐의는 유죄 인정했는데, 그게 맘에 안 드셨던 거면 탄핵한다는 분들이 내란 동조 아닌가"(오늘의유머)
탄핵 찬성 의견의 경우 법조 기득권·집단반발 비판(19.9%·33명),
즉각 탄핵에 따른 효과와 역풍론 일축(17.5%·29명), 조 대법원장의 편파 판결과 정치 개입(14.5%·24명), 내란 동조 및 계엄 청산 명분(13.3%·22명) 등으로 나타났다. 노골적인 정치 개입을 해왔던 조희대 대법원장 탄핵에 따른 직무정지 효과가 크고, 내란 세력 청산이라는 확실한 명분이 있다는 의견이다.
"한덕수 재판 파기환송 한 거나, 지난 대선 직전 이재명 대통령님 선거법 위반 유죄 준 것만 해도 탄핵 사유는 차고 넘친다" , "그놈의 역풍, 역풍, 일단 (조희대) 날리고 시작해야한다" (클리앙)
"정치적으로 판결을 내리는 판사를 왜 존중해줘야 하나", "현재 법원이 윤석열만 내주고 나머지는 대놓고 솜방망이로 넘어가겠다는 태도라 뭘 하기는 해야 된다", "재판 결과는 내란범들과의 혼연일체를 보여준 사례"(루리웹)
"대선 직전에 유력한 대선후보에 대한 무죄를 이례적으로 상식과 관습을 넘어 너무나도 신속하게 파기환송한 판결... 응당 탄핵이 인용되어야 할 것이다." (오늘의유머)
이같은 의견 분포는 전체 여론이 아닌 친여권 커뮤니티 고이용자 집단의 의견으로 봐야 한다. 지난 20-21일 여론조사 꽃이 전국 성인남녀 1007명(ARS, 95% 신뢰수준에 ±3.1%P)를 설문한 결과를 보면 조희대 대법원장 탄핵에 찬성하는 의견(45.8%)과 반대하는 의견(50.7%)은 오차범위 내에서 팽팽하게 갈렸다.