큰사진보기 ▲더불어민주당 조희대 대법원장 탄핵소추 추진단이 22일 국회 당 대표실에서 기자간담회에서 열었다 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲여권 성향 커뮤니티에서는 조희대 탄핵 반대하는 게시글들이 많다. ⓒ 신상호 관련사진보기

"이번 판결에 조희대는 사실상 아무것도 한 게 없음, 그런데 절차에 문제가 있으니 탄핵", "민주당은 강경파 눈치를 보지 않을 수 없어서 반대 여론이 높음에도 멈출 수가 없다"(루리웹),

"증거가 확실하게 나오면 해야죠. 기사 제목만 보고 탄핵이 민주당의 민주주의인가", "재판 결과가 마음에 안 들면 판사를 탄핵하는 국가가 다 되었다", "저잣거리 민심은 조희대 탄핵을 하면 민주당 역풍 분단 분위기"(클리앙),

"대법 전합체에서 내란 혐의는 유죄 인정했는데, 그게 맘에 안 드셨던 거면 탄핵한다는 분들이 내란 동조 아닌가"(오늘의유머)

"한덕수 재판 파기환송 한 거나, 지난 대선 직전 이재명 대통령님 선거법 위반 유죄 준 것만 해도 탄핵 사유는 차고 넘친다" , "그놈의 역풍, 역풍, 일단 (조희대) 날리고 시작해야한다" (클리앙)

"정치적으로 판결을 내리는 판사를 왜 존중해줘야 하나", "현재 법원이 윤석열만 내주고 나머지는 대놓고 솜방망이로 넘어가겠다는 태도라 뭘 하기는 해야 된다", "재판 결과는 내란범들과의 혼연일체를 보여준 사례"(루리웹)

"대선 직전에 유력한 대선후보에 대한 무죄를 이례적으로 상식과 관습을 넘어 너무나도 신속하게 파기환송한 판결... 응당 탄핵이 인용되어야 할 것이다." (오늘의유머)

클리앙과 루리웹, 오늘의유머 등 범여권 커뮤니티에서 조희대 대법원장 탄핵과 관련해 '반대' 의견이 더 많은 것으로 나타났다. 단순히 판결이 마음에 들지 않는다고 탄핵을 하는 것은 명분이 부족하고, 그에 따른 정치적 역풍이 더 클 것이라는 우려다.<오마이뉴스>는 지난 20일부터 26일까지 여권 성향 온라인 커뮤니티 3곳(클리앙·루리웹·오늘의유머)에서 조희대 대법원장 탄핵과 관련한 게시글과 댓글(3895건)을 분석해봤다. 커뮤니티 3곳에서 수집한 글은 총 3485건으로, 작성자(사용자 닉네임) 기준으로는 911명으로 집계됐다.수집된 글을 LLM 분류로 찬성과 반대를 구분해 본 결과, 찬반 입장이 드러난 이용자는 564명, 이중 조희대 탄핵에 반대 의견을 피력한 이용자는 70.6%(398명)으로, 찬성(29.4%, 166명) 이용자보다 2배 넘게 많았다. 반대 의견을 피력한 이용자는 1인당 평균 5.89건의 글을 남겼고, 찬성 이용자는 1인당 3.08건의 글을 작성해, 반대 의견 이용자의 관심도가 더 높게 나타났다.커뮤니티별로 보면 루리웹에서 반대 의견 비중(반대 81.5%, 찬성 18.5%)이 높았고, 클리앙(찬성 54.7% vs 반대 45.3%)도 반대가 우세했다. 오늘의유머(찬성 73.3% vs 반대 26.7%)는 찬성 의견 비중이 높았으나 해당기간 작성자 수(23명)가 많지 않았다.반대 의견의 사유도 살펴봤다.하다는 의견이 가장 많았다. 이어 삼권분립·사법독립 훼손(18.8%·75명), 민주당의 정략적 의도·정치적 꼼수(13.6%·54명), 정치적 역풍 우려(13.6%·54명) 등의 순이었다. 판결만을 문제삼는 것만으론 탄핵 사유가 부족하고, 민주당이 강성 지지층의 눈치를 보다가 오히려 역풍을 맞을 수 있다는 의견으로 모인다.탄핵 찬성 의견의 경우즉각 탄핵에 따른 효과와 역풍론 일축(17.5%·29명), 조 대법원장의 편파 판결과 정치 개입(14.5%·24명), 내란 동조 및 계엄 청산 명분(13.3%·22명) 등으로 나타났다. 노골적인 정치 개입을 해왔던 조희대 대법원장 탄핵에 따른 직무정지 효과가 크고, 내란 세력 청산이라는 확실한 명분이 있다는 의견이다.이같은 의견 분포는 전체 여론이 아닌 친여권 커뮤니티 고이용자 집단의 의견으로 봐야 한다. 지난 20-21일 여론조사 꽃이 전국 성인남녀 1007명(ARS, 95% 신뢰수준에 ±3.1%P)를 설문한 결과를 보면 조희대 대법원장 탄핵에 찬성하는 의견(45.8%)과 반대하는 의견(50.7%)은 오차범위 내에서 팽팽하게 갈렸다.