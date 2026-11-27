큰사진보기 ▲27일 서울 중구 안중근의사기념관에서 열리는 '2026년 안중근 의사 유해찾기 국제학술대회' 포스터. 한국·중국·일본 3개국 연구자들이 안 의사의 순국 이후 시신 처리 과정과 관련 사료를 검토하고 유해 발굴 및 봉환을 위한 과제를 논의한다. ⓒ 국가보훈부 제공 관련사진보기

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1910년 3월 26일 중국 뤼순(旅順)감옥에서 순국한 안중근 의사는 자신의 유해를 하얼빈 공원 곁에 묻었다가 나라가 독립하면 고국으로 옮겨달라는 유언을 남겼다. 하지만 광복 81년, 순국 116년이 지난 지금까지도 안 의사의 유해가 어디에 묻혀 있는지 정확히 밝혀지지 않고 있다.안 의사 유해를 찾기 위한 한국·중국·일본 3개국 연구자들의 국제학술대회가 27일 오후 1시 서울 중구 안중근의사기념관에서 열린다.국가보훈부는 안중근의사찾기 한·중민간상설위원회와 국민대학교 한국학연구소가 공동 주최하고 보훈부가 후원하는 '2026년 안중근의사 유해찾기 국제학술대회'가 이날 개최된다고 밝혔다.'한중일의 시선으로 보는 안중근 의사의 순국과 추모'를 주제로 열리는 이번 학술대회에는 안 의사의 후손 안기하씨를 비롯해 유해발굴 민관협력단 위원, 해군 관계자, 시민 등 100여 명이 참석할 예정이다.특히 이번 학술대회에서는 안 의사의 사형 집행 이후 일제가 시신을 어떻게 처리했는지에 관한 연구 결과가 발표될 예정이어서 주목된다.쉬청(徐成) 중국 난카이대학교 교수는 당시 일제가 안 의사의 시신을 유족에게 인도하지 않은 경위와 그 과정에서 적용한 감옥법 제74조를 살펴보고, 시신의 귀속과 이송 및 장례 절차를 결정할 권한이 누구에게 있었는지 분석한다.가쓰무라 마코토(勝村誠) 일본 리쓰메이칸대학교 교수는 안 의사가 사형을 선고받은 지 사흘 뒤인 1910년 2월 17일 관동도독부 고등법원장 히라이시 우지토와 2시간 반 동안 나눈 대화가 담긴 옥중 구술 기록 '청취서'를 검토한다.김용달 광복회 학술원장은 안 의사의 재판과 순국 과정, 유해 매장 추정 위치 등을 살펴보고 유해 봉환을 위해 해결해야 할 과제들을 제시할 예정이다.안 의사의 유해는 뤼순감옥 인근에 매장된 것으로 추정된다. 사형 집행 당시 시신을 인도받기 위해 뤼순을 찾았던 유족들에게 일제가 시신을 넘겨주지 않았고, 정확한 매장 위치도 알려지지 않았다.광복 이후 안 의사 유해를 찾으려는 노력은 꾸준히 이어졌다. 백범 김구 선생은 서울 효창공원에 안 의사의 유해가 돌아오면 모시기 위한 가묘(假墓)를 마련했다. 하지만 이 묘는 지금까지 빈 무덤으로 남아 있다.지난 2006년에는 남북이 공동으로 중국 현지에서 유해 매장 추정지를 조사했다. 이를 토대로 2008년 한국 정부가 중국 측의 협조를 얻어 발굴에 나섰지만 안 의사의 유해를 찾지는 못했다.오랜 세월이 흐르면서 매장 추정지 주변의 지형이 달라지고 도시 개발까지 진행된 점도 유해 발굴을 어렵게 하는 요인이다.현재 정부는 추가 조사가 필요한 매장 추정지를 대상으로 중국 측에 협조를 요청하고 있다. 일본이 보유하고 있을 것으로 추정되는 당시 매장 관련 기록을 확보하는 것도 중요한 과제다.이재명 정부 들어 안 의사 유해 발굴 문제는 한중 정상 간 협의 의제로도 다뤄졌다. 지난해 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 열린 한중 정상회담과 올해 1월 이 대통령의 중국 방문을 계기로 관련 논의가 이뤄졌다.후속 조치로 보훈부는 지난 3월 학계와 유해 발굴 전문가, 유족, 국회 및 정부 관계자 등 23명이 참여하는 '안중근 의사 유해발굴 민관협력단'을 출범시켰다. 중국·일본과의 외교적 협력 및 남북 간 협의가 필요한 만큼 외교부와 통일부도 협력단에 참여하고 있다.지난 4월에는 국회에서 유해 발굴을 위한 관계 부처의 역할과 외교적 협력 방안 등을 논의하는 토론회도 열렸다.하지만 이 같은 노력에도 불구하고 안 의사의 유해 발굴과 관련해 아직 뚜렷한 진전은 없는 상황이다.안 의사가 황해도 해주 출신이라는 점에서 남북 간 협의도 과제로 남아 있다. 유해가 발견되더라도 안장 장소 등을 둘러싼 문제를 해결해야 하기 때문이다.결국 안 의사의 유해를 찾기 위해서는 사형 집행과 매장에 관여했던 일본 측의 기록 확보, 매장 추정지가 있는 중국의 현지 조사 및 발굴 협조, 남북 간 협의가 함께 이뤄져야 하는 상황이다.권오을 국가보훈부 장관은 "이번 학술대회는 안중근 의사의 순국과 동양평화 정신을 한·중·일 학자들이 각국의 사료와 시각으로 함께 조명하는 뜻깊은 자리"라며 "국가보훈부는 민관협력과 국제 학술 연대를 바탕으로 안중근 의사의 유해를 하루빨리 조국의 품으로 모실 수 있도록 모든 노력을 다하겠다"고 강조했다.