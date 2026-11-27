큰사진보기 ▲장성 삼서면 김송현씨 샤인머스켓 농장. ⓒ 전남광주통합특별시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲보성 벌교읍 김금수씨 참다래 재배 농장. ⓒ 전남광주통합특별시 관련사진보기

전남광주통합특별시는 '2026년 대한민국 대표과일 선발대회'에서 지역 농가가 전국 16개 시도 가운데 가장 많은 수상자(9개 농가)를 배출했다고 27일 밝혔다.대한민국 대표과일 선발대회는 국산 과일의 우수성을 알리고 소비 확대와 과수산업 경쟁력 강화를 위해 2011년부터 열리고 있다. 농림축산식품부가 주최하고 한국과수농협연합회가 주관한다.올해 대회는 일반과수인 사과, 배, 포도, 감귤, 복숭아, 단감, 참다래, 7종과 산림과수인 밤, 호두, 떫은감, 대추, 4종을 대상으로 진행됐다. 외관심사, 당도·산도 계측심사, 과원 현장심사 결과를 종합해 우수 과일을 선발했다.전남광주 지역 수상 내역은 최우수상 1개 농가, 우수상 2개 농가, 장려상 4개 농가, 특별상 2개 농가, 총 9개 농가다.최우수상은 보성 벌교읍에서 17년째 참다래를 재배한 김금수씨가 받았다. 우수상은 장성 삼서면의 포도(샤인머스켓) 농가 김송현씨와 보성 회천면에서 2대째 참다래를 재배한 청년농업인 하진경씨가 받았다.장려상은 나주 배 농가 2곳, 보성 참다래 농가, 영암 감 농가에 돌아갔다. 특별상은 나주 배 농가와 순천 참다래 농가가 각각 받았다.이번 대회에서 5개 시·군, 4개 과종에서 수상 농가를 배출한 것은 지역 과수산업의 품질 경쟁력을 보여준 것이라고 시는 설명했다.아울러 기후변화에 따른 이상기상과 병해충 발생 등 어려운 재배 여건에서도 농업인이 재배기술 향상과 품질관리에 힘쓴 결과라고 덧붙였다.정원진 전남광주시 식량산업과장은 "전국에서 가장 많은 농가가 수상한 것은 어려운 재배 여건에서도 고품질 과일 생산에 힘쓴 농업인의 노력 덕분"이라며 "앞으로도 지역 과일의 품질 경쟁력을 높이고 과수산업을 육성하는 데 힘쓰겠다"고 말했다.이번 대회 시상식은 27일 대전컨벤션센터(DCC)에서 열리는 '2026 대한민국 과일산업대전'에서 열린다.