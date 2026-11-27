큰사진보기 ▲류덕현 재정기획보좌관이 2025년 9월 4일 용산 대통령실에서 기자간담회를 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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류덕현 청와대 재정기획보좌관이 미래대응기금의 전면 재검토를 촉구한 학계에 "재정의 목적은 국가 채무를 최소화하는 데 있지 않다"고 반박했다. 그는 '미래를 준비한다'는 기금의 성격을 "이러한 예산을 '빚 중독'이라고 비난하는 것이 과연 온당한가"라고 했다.류 보좌관은 27일 페이스북 등에 <조선일보>의 경제·재정 관련 학회 전·현직 회장들의 미래대응기금 비판 성명 보도를 공유하며 "2027년 정부 예산안은 총지출을 12.8% 확대하면서도 통합재정수지를 59.9조 원 흑자로 전환하고, 관리재정수지를 사실상 균형 수준으로 개선하며 국고채 순발행도 올해보다 13.1조 원 줄이는 예산"이라며 이라고 반박했다. 또 "이러한 예산을 두고 '재정 중독, 빚 중독'이라고 비난하는 것이 과연 온당한가"라고 물었다.류 보좌관은 "미래대응기금에 적립되는 104조 원은 사라지는 돈이 아니다. 국가가 보유하는 금융 자산"이라며 "부채는 계산하면서 자산은 계산하지 않는 것이 과연 온전한 경제학적 분석인가"라고도 지적했다. 그는 "반도체 호황에 따른 막대한 세수가 언제까지 지속될지 아무도 장담할 수 없다"며 "세수가 풍부할 때 국채 발행을 줄이는 것도 필요하지만, 일부를 비축하여 미래의 경제위기와 세수 결손에 대비하는 것 역시 책임 있는 재정 운용"이라고 덧붙였다.류 보좌관은 "불과 몇 년 전 우리는 대규모 세수 결손으로 미래 성장을 위한 투자가 위축되고 지방 재정이 어려움을 겪는 뼈아픈 경험을 했다"며 "일시적인 세수 호황을 중장기 재정 안정과 미래 성장의 기회로 전환하려는 정책에 국제 사회가 주목하고 있다"고 했다. 이어 "IMF는 미래대응기금 신설을 환영했고, OECD 수석이코노미스트는 '현명한 정책적 선택'이라고 평가했다"는 등 국제 사회의 호평도 소개했다.류 보좌관은 재차 "그런데 이를 단순히 '재정 중독, 빚 중독'으로 매도하는 것이 과연 균형 잡힌 경제학적 분석이라고 할 수 있겠는가"라고 문제제기했다. 그는 "재정의 목적은 국가 채무를 최소화하는 데에 있지 않다. 국민의 삶을 지키고, 경제 위기에 대응하며, 국가의 성장 잠재력을 확충하는 데에 있다"며 "이를 지속 가능하게 뒷받침하는 것이 진정한 재정건전성이자 책임 재정"이라고 강조했다.