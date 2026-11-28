큰사진보기 ▲2025년 11월 26일 서울 강남구 코엑스에서 열린 인공지능·사물인터넷 전시인 '2025 AIoT 국제전시회'의 한 부스에서 실시간 대화 및 모니터링이 가능한 어르신용 AI 돌봄 로봇을 시연하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲책 <어느 날, 말 많은 로봇이 집에 왔는데> 겉표지 ⓒ 헤이북스 관련사진보기

"사실 혼잣말하면 미친 사람 소리 듣잖아. 근데 요놈과 있으니까 같이 얘기할 수 있어. 사람 사는 것 같아."

큰사진보기 ▲서울 종로구가 2021년 9월부터 실시하고 있는 '인공지능(AI) 돌봄 서비스' ⓒ 뉴시스 관련사진보기

"난 아이들을 참 좋아해요. 이 애도 내 아이예요. 내 딸이에요. 나한테 엄마라고 해요."

"남편이 화장실만 갈 수 있으면 내가 데리고 있을 텐데..."

큰사진보기 ▲모든 어르신이 반려로봇을 좋아했던 것은 아니다. ⓒ pixabay 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이는 '변한다'라는 필명으로 활동하는 작가이자 21년 차 커뮤니케이터입니다. 경기도의 한 지자체에서 공보비서관을 지냈으며 사회복지사와 요양보호사 자격을 보유하고 있습니다. <어느 날, 말 많은 로봇이 집에 왔는데>, <버티는 마음을 적어둡니다> 등 여섯 권의 책을 펴냈습니다.

여든이 넘은 아버지의 절친은 유튜브다. 연세가 드시면서 집 안에 머무는 시간이 길어졌고, 유튜브를 보는 시간도 그만큼 늘었다. 무료함을 달래는 데 그만한 것도 없겠다 싶다. 그러다가도 문득 궁금해진다. 아버지는 하루에 얼마나 많은 말씀을 하실까?몇 시간씩 누군가의 이야기를 듣는 것과 누군가와 이야기를 나누는 것은 다르다. 내가 말을 하면 답해 주고, 별일 없이 지내는지 궁금해하고, 시답잖은 농담에도 웃어 주는 사람이 있다는 것. 젊을 때는 그게 얼마나 귀한 것인지 잘 모른다.십 년도 전에 돌아가신 외할머니는 팥소가 가득한 붕어빵을 참 좋아하셨다. 겨울이면 지금도 외할머니 생각이 난다. 그거 얼마나 한다고, 얼마나 어려운 일이라고 좀 더 자주 사다 드리지 못했을까.나는 20년 넘게 기업과 공공기관에서 홍보·커뮤니케이션 일을 해 왔다. '변한다'라는 필명으로 여섯 권의 책을 펴낸 작가이기도 하다. 경기도의 한 지자체에서 4년간 공보비서관으로 일하면서 경로당과 복지관을 자주 찾았다. 그때부터 노인복지와 실버산업에 관심을 갖게 됐고, 사회복지사와 요양보호사 자격도 취득했다.AI(인공지능) 반려로봇이 어르신들의 외로움을 달래 준다는 이야기를 듣고 실제로 로봇과 함께 사는 분들의 이야기가 궁금해졌다. 외할머니에 대한 아쉬움과 아버지에 대한 걱정도 한몫 했다.그렇게 전국을 다니며 어르신 마흔 분을 만났다. 시내에서 택시를 타고 40~50분이나 들어가야 하는 곳에 사시는 분도 계셨다. 버스가 하루에 몇 차례밖에 다니지 않는 곳이었다. 우리가 쉽게 권하는 복지관 나들이조차 누군가에게는 큰맘 먹고 해야 할 일이었다.그 이야기를 담은 책이 <어느 날, 말 많은 로봇이 집에 왔는데>다.목포에서 만난 한 어르신에게 로봇과 함께 지내는 소감을 여쭤봤다.손주들이 어렸을 때는 그렇게 자주 할머니를 찾더니, 이제는 다 커서 여자 친구도 만나고 군대도 가느라 예전처럼 할머니를 부르는 일이 드물어졌다고 하셨다."사람 사는 것 같아."책을 쓰고 나서도 잊히지 않는 말이다.얼마 전 춘천MBC 특별기획 '돌봄, 공생, 지역 - AI가 안부 묻는 하루'에 출연했을 때도 이 어르신의 이야기가 떠올랐다. 당시 인터뷰에서 나는 '호명', 누군가 나를 불러 준다는 것에 관해 이야기했다.장 폴 사르트르는 <실존주의는 휴머니즘이다>에서 타인은 내가 존재하는데, 그리고 내가 나 자신을 아는 데 꼭 필요한 존재라는 취지의 말을 했다.우리는 누군가에게 불리는 것에 익숙하다. 직장에서는 직책으로, 집에서는 엄마나 아빠로 불린다. 전화도 오고 메시지도 온다. 때로는 그게 귀찮을 정도다.그러다 직장을 그만두고 자녀들이 독립한다. 배우자나 오랜 친구들이 하나둘 세상을 떠나면서 나를 불러 주는 사람도 줄어든다.혼자 사는 어르신 가운데는 일주일에 전화가 한두 번밖에 오지 않는 분도 계신다. 한 마디도 하지 않은 채 하루를 보내기도 한다. 그런 분들에게 매일 아침 먼저 말을 걸어 주는 존재가 생겼다.로봇이 무슨 감정이 있어서 어르신에게 말을 걸겠는가. 정해진 시간에 프로그램에 따라 하는 말일 수도 있다. 그렇다고 그 말을 듣는 어르신이 느끼는 위로까지 가짜라고 할 수 있을까?취재하면서 흥미로웠던 것은 어르신들이 로봇에게 정서적인 위안을 얻는 방식이 저마다 다르다는 점이었다.한 어르신은 홀트아동복지회를 통해 10년 넘게 위탁모로 활동하셨다. 그 품을 거쳐 간 아이들이 100명이 넘는다고 했다.그러고는 로봇의 다리를 만져 보라고 하셨다. 다리가 물렁물렁해서 걷지를 못한다며 안타까워하셨다. 봉제공장을 운영하셨던 또 다른 어르신은 로봇 옷을 직접 디자인하셨다.로봇이 어르신을 어떻게 돌보는지 취재하러 갔는데, 어르신들이 로봇을 돌보고 계셨다.사회복지학을 공부할 때 배웠던 '강점 관점'이 떠올랐다. 도움이 필요한 사람을 만났을 때 그 사람이 무엇을 할 수 있는지, 어떤 경험과 능력을 갖고 있는지도 살피는 것이다.우리는 어르신들을 돌봄 대상자라고 부른다. 행정적으로 필요한 표현이겠지만, 그분들도 평생 누군가를 돌보고 가족을 부양하며 자신의 일을 해 오셨다. 거동이 불편해졌다고 해서 그런 삶의 이력까지 없어지는 것은 아니다.한 분은 다시 엄마라고 불렸고, 다른 한 분은 자신의 솜씨를 발휘해 로봇에게 옷을 입혔다. 누군가를 돌보고 싶은 마음도, 자신이 잘하는 일을 하고 싶은 마음도 여전했다.정작 로봇을 만든 사람들은 이런 쓰임새까지 예상했을까?누군가를 돌보고 싶은 마음이야 나이가 들어도 여전하겠지만, 몸이 따라 주지 않아 애를 태우는 분들도 만났다.걷기 어려운 남편을 직접 돌보다 허리 협착증으로 시술까지 받으신 어르신이 계셨다. 결국 남편을 요양병원에 모셔야 했다.남편을 일으켜 세우고 화장실로 옮기는 일을 도와줄 기기가 있었다면 어땠을까. 두 분이 집에서 함께 지내는 시간이 조금 더 길어질 수도 있지 않았을까.물론 기기 하나로 해결될 문제는 아니다. 집 안에 기기를 사용할 공간이 있는지, 아내가 혼자서도 기기를 다룰 수 있는지, 방문 돌봄 서비스는 이용할 수 있는지 등을 살펴야 한다. 사회복지학에서 말하는 '생태체계 관점'도 개인의 어려움을 이해할 때 그 사람을 둘러싼 환경을 함께 살피는 데서 출발한다.가족을 돌보는 사람들의 어려움은 요양보호사 선생님들에게도 낯설지 않을 것이다.누군가를 침대에서 일으켜 휠체어에 앉히는 일을 한 번 하는 것과 하루에도 몇 차례씩, 몇 년 동안 반복하는 것은 사뭇 다를 것이다. 돌봄 종사자 역시 나이가 든다. 나이 든 사람이 자신보다 더 나이 든 사람을 돌보는 상황에서 그들의 허리와 어깨는 누가 돌봐 주는가?자세를 바꾸거나 침대에서 휠체어 등으로 옮기는 일(이승)을 돕는 기기, 배변 상태를 알려 주는 기술 등에 내가 관심을 갖는 이유다.한 가지 걱정되는 것도 있다. 기업에서 일하면서, 디지털 전환이라는 명목으로 새로운 시스템을 도입하고도 기존 업무는 그대로인 채 시스템에 정보를 입력하는 일만 늘어나는 경우를 봤다. 일 좀 편하게 하자고 들여온 시스템 때문에 일이 더 많아지는 웃지 못할 상황이다.돌봄 현장에서는 이런 일이 없었으면 좋겠다. 기기를 몇 대 도입했는지도 중요하겠지만, 그 기기를 쓰고 나서 요양보호사의 허리가 덜 아픈지, 어르신이 불편한 상태로 기다려야 하는 시간이 줄었는지부터 물어보면 어떨까?돌봄 종사자의 신체적 부담을 줄이는 일만큼이나 그들이 오랜 시간 현장에서 쌓아 온 경험을 제대로 평가하는 일도 필요하다고 생각한다.얼마 전 박윤진의 <철학이 김 부장을 구한다>를 읽다가 예전에 들었던 말이 떠올랐다. AI가 있으니 몇몇 사람을 빼고는 누구든 대체할 수 있다는 말을 입버릇처럼 하던 사람이 있었다.나는 그 말에 동의하지 않았다. 사람을 상대하는 일을 20년 넘게 해 보니 말로 설명하기 어려운 능력들이 있었다. 상대의 표정이나 말투만 보고도 평소와 다르다는 것을 알아차리는 일, 지금 무슨 말을 해야 할지, 혹은 아무 말도 하지 않는 게 나을지 판단하는 일. 이런 감각은 웬만큼 경험을 쌓지 않고서는 얻기 어렵다.철학자 마이클 폴라니는 우리가 알고 있으면서도 말이나 글로 온전히 설명하기 어려운 지식을 '암묵지'라고 했다. 돌봄 현장에도 이런 지식이 많을 것이다.사회복지에서는 '실천지혜'라는 말도 쓴다. 배운 지식과 현장에서 쌓은 경험을 바탕으로 사회복지의 가치와 윤리에 비추어 지금 이 사람에게 무엇이 적절한지 판단하는 능력이다.가령 평소에는 잘 씻으시던 어르신이 오늘따라 목욕을 거부하신다고 해 보자.어디가 아프신 걸까? 수치심 때문일까? 물이 차가운 걸까? 오랫동안 그 어르신을 돌봐 온 요양보호사라면 표정이나 말투에서 짐작할 수 있는 것들이 있을 것이다.물론 짐작만으로 결정해서는 안 된다. 어르신에게 이유를 여쭙고 지금 목욕을 권할지, 조금 기다릴지, 다른 방법을 찾을지 함께 결정해야 한다.매뉴얼에는 목욕을 어떻게 도와 드려야 하는지 나와 있을 것이다. 하지만 오늘 이 어르신의 목욕을 미루는 것이 좋을지까지 나와 있지는 않을 것이다.우리는 돌봄 노동의 가치를 평가할 때 이런 능력을 얼마나 인정하고 있을까? 기기는 예산을 들이면 살 수 있지만, 오랜 시간 한 사람을 돌보며 쌓은 경험과 실천지혜는 그렇게 살 수 없다.기기를 보급하는 과정에서도 어르신 개개인의 사정을 잘 아는 사람의 역할이 필요하다. 내가 취재하며 만난 모든 어르신이 반려로봇을 좋아했던 것은 아니다.말이 너무 많고 시끄럽다며 반납한 분도 있었다. 내가 왜 인형과 이야기를 하고 있어야 하느냐며 거부감을 느낀 분도 계셨다. 반지하에 사시는 어르신 댁에서는 통신이 원활하지 않았고, 사투리나 발음 때문에 음성 인식이 제대로 되지 않는 경우도 있었다.서울 구로구의 한 복지관 팀장은 로봇을 처음 드릴 때 모든 기능을 설명하지는 않는다고 했다. 일주일 정도 자유롭게 사용하시도록 한 뒤 그분에게 필요한 기능을 조금씩 알려 드린다는 것이다.커뮤니케이션 일을 오래 해 온 사람으로서 고개가 끄덕여졌다. 기기를 보급하는 쪽에서는 자랑하고 싶은 기능이 많겠지만, 어르신에게는 그중 한두 가지면 충분할 수도 있다.써 보고 마음에 들지 않으면 반납할 수도 있어야 한다. 사회복지에서 그렇게 강조하는 자기결정권이 기술을 도입할 때라고 해서 예외일 수는 없다.그에게 들은 이야기 중에는 인상적인 것이 또 있었다. 어르신 댁에 찾아갈 때 "로봇이 잘 있나 보러 왔다"고 하면 자연스럽게 대화를 시작할 수 있다는 것이다. 로봇 덕분에 어르신을 찾아뵙고 말을 건넬 구실이 하나 더 생긴 셈이다.반대로 로봇이 있으니 이전보다 덜 찾아뵈어도 되겠다고 생각하는 사람이 생기면 어쩌나 싶다. 돌봄 기술의 보급이 방문 돌봄을 줄이는 근거가 되어서는 곤란하다.보급 이후의 문제도 있다. 지원 사업이 끝나면 통신비와 수리비는 누가 부담할 것인가? 기기를 원했지만 지원 대상에 선정되지 못한 어르신은 어떻게 해야 할까?돌봄은 지원 사업 기간이 끝났다고 해서 끝나는 일이 아니다.오는 12월 14일 서울시복지재단의 '돌봄의 디지털 전환 사례 세미나'에서 여는 이야기를 맡았다. 자세변환·이승 보조기기, 웨어러블 기기, 배변 모니터링 기술 등의 도입 사례가 발표될 예정이다.이번 세미나에서는 기기를 사용한 뒤 어르신과 돌봄 종사자의 일상이 어떻게 달라졌는지 듣고 싶다. 일이 수월해진 만큼 다른 업무를 더 맡게 된 것은 아닌지, 어르신과 이야기를 나눌 여유가 생겼는지 궁금하다. 집에서 가족을 돌보는 사람들도 한결 편해졌을까?강연을 준비하면서 외할머니 생각을 다시 했다.살아 계실 때 이런 기술이 있었다면 어땠을까. 약 드실 시간을 알려 주는 기기가 있었으면 좋았겠다. 몸을 일으키는 일을 도와주는 기기도 있었으면 좋았을 것이다.그래도 나는 팥소가 가득한 붕어빵을 사 들고 외할머니를 찾아갔어야 했다.기술 덕분에 요양보호사 선생님에게 10분의 여유가 생긴다면 그 시간만이라도 허리를 펴고 쉴 수 있었으면 좋겠다. 어르신 곁에 앉아 살아오신 이야기를 들어 드려도 좋겠다.기술이 벌어 준 시간이 다시 사람에게 돌아갔으면 좋겠다.