큰사진보기 ▲민주노총 대전지역본부 제8기 지도부가 선출됐다. 사진 왼쪽 부터 신문수 수석부본부장, 김호경 본부장, 강민영 사무처장 당선자. ⓒ 민주노총대전본부 관련사진보기

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민주노총 대전지역본부 제8기 본부장에 김호경 현 사무처장이 당선됐다. 함께 출마한 신문수 수석부본부장 후보와 강민영 사무처장 후보도 선출돼 내년부터 3년간 대전본부를 이끌게 됐다.민주노총 대전본부는 지난 19일부터 25일까지 진행한 임원 직접선거에서 단독 출마한 김호경·신문수·강민영 후보조가 당선됐다고 26일 밝혔다.러닝메이트 방식으로 치러진 이번 선거에는 대전본부 소속 조합원 2만9765명 가운데 2만1096명이 참여했다. 찬성표는 1만8666표로, 유효투표수 대비 득표율은 93.95%다.새 지도부는 '노동중심 산업전환'과 '노동중심 대전시'를 슬로건으로 제시했다. 인공지능(AI)에 따른 산업전환과 기후위기, 고령화, 다극화에 대응하면서 노동자가 변화의 방향을 결정하는 과정에 참여하고 고용과 노동조건을 지키겠다는 구상이다.주요 공약으로는 AI 산업전환 과정에서 노동권 후퇴를 막기 위한 공론화와 투쟁, 대전시와의 노정교섭 제도화, 노동자·시민이 직접 만드는 노동 관련 조례 실현 등을 내걸었다. 비정규직과 특수고용·플랫폼·돌봄노동자, 작은 사업장 노동자들의 조직화와 노동기본권 보장도 추진할 계획이다.임원들의 현장순회를 정례화하고, 5·1 노동절대회를 확대하는 한편 공공성과 사회안전망 강화를 위한 지역사회·진보정치 연대도 활성화하겠다고 밝혔다.김호경 본부장 당선자는 "94%에 달하는 지지에 담긴 기대를 무겁게 받아들인다"며 "산업과 기술이 빠르게 바뀌면서 내 일자리가 어떻게 될지, 지금의 노동조건을 지킬 수 있을지 걱정하는 동지들이 많은데, 일터의 미래를 결정하는 자리에 반드시 그곳에서 일하는 노동자가 있어야 한다"고 강조했다.이어 "변화의 방향을 노동자가 함께 정하고, 고용과 노동조건을 지키며, 누구나 일터에서 존중받을 수 있도록 대전본부가 앞장서겠다"며 "현장에 더 자주 찾아가고 조합원속에서 답을 찾는 8기가 되겠다"고 밝혔다.김 당선자는 제7기 대전본부 사무처장을 맡아왔다. 신문수 수석부본부장 당선자는 보건의료노조 대전충남본부장을, 강민영 사무처장 당선자는 건설노조 대전세종건설지부 사무국장을 역임했다.제8기 지도부의 임기는 2027년 1월 1일부터 2029년 12월 31일까지다.