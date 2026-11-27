큰사진보기 ▲한미해병 '23 쌍용훈련, 결정적 행동' 실시지난 2023년 3월 29일 오전 포항 훈련장에서 한미해병이 함께하는 '쌍용훈련, 결정적 행동' 훈련이 진행되고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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올해 하반기 군 장성 인사를 앞두고 53년 만에 해병대 출신 4성 장군이 탄생할 가능성이 거론되는 가운데, 해병대사령관직 자체를 대장 보직으로 격상해야 한다는 요구가 나왔다.해병대 출신 장성 개인이 대장으로 진급하는 것과 해병대라는 조직이 육·해·공군에 준하는 위상과 권한을 갖는 것은 별개의 문제라는 지적이다. 이재명 대통령이 공약한 해병대 '준4군 체제'가 실질적인 성과를 거두려면 해병대사령관의 계급과 권한을 제도적으로 보장해야 한다는 것이다.정원철 사단법인 대한민국 해병대예비역연대 회장은 지난 26일 자신의 페이스북에 올린 글에서 "제가 생각하는 준4군체제는 박정희 대통령이 해병대사령부를 해체하기 이전 수준으로 돌리는 것"이라고 밝혔다.해병대예비역연대는 지난 2023년 7월 집중호우 실종자 수색 작전 도중 순직한 채 상병 사건의 진상규명에 앞장서 온 해병대 예비역 단체다. 채 상병 순직 사건의 수사 외압 의혹을 규명하기 위한 특별검사 도입을 촉구하고, 박정훈 전 해병대 수사단장의 명예회복을 요구하는 기자회견과 집회 등을 꾸준히 벌여왔다.지난해 대선 과정에서는 당시 이재명 후보 캠프에 해병대 준4군 체제 전환을 공약으로 처음 제안했으며, 이 후보 지지를 선언하기도 했다.정 회장의 문제 제기는 최근 군 안팎에서 거론되는 주일석 해병대사령관(중장·해사 46기)의 대장 진급 가능성과 관련이 있다.통상 10월께 이뤄지던 하반기 장성 인사가 올해는 예년보다 늦어지고 있다. 장성급 인사가 조만간 단행될 것으로 예상되는 가운데 오는 12월 5일 임기가 끝나는 주 사령관의 대장 진급 여부에도 관심이 쏠리고 있다.군 안팎에서는 이번 인사에서 합참의장이 육군 출신으로 교체될 경우 주 사령관이 대장으로 진급해 합참차장에 기용될 수 있다는 관측이 나오고 있다. 현실이 된다면 1973년 이병문 해병대사령관 이후 53년 만에 해병대 출신 현역 대장이 탄생하게 된다.해병대사령관이 임기를 마친 뒤 대장으로 진급할 수 있는 법적 기반은 문재인 정부 때 마련됐다. 2019년 4월 군인사법 제19조가 개정되면서 해병대사령관도 임기를 마친 뒤 진급하거나 다른 직위로 옮겨 현역 복무를 이어갈 수 있게 됐다.하지만 정 회장은 "해병대사령관이 임기를 마치고 다른 자리로 옮겨가 대장으로 진급하는 것은 해병대 위상 강화가 아닌 개인의 출세에 지나지 않는다"면서 "이것으로 해병대를 육해공군에 이은 준4군으로 표현할 수 없다"고 지적했다.현직 해병대사령관이 대장으로 진급해 다른 보직으로 이동하더라도 후임 해병대사령관은 여전히 중장으로 보임된다. 해병대 출신 대장은 탄생하지만 정작 해병대라는 조직의 최고 지휘관 계급은 달라지지 않는 것이다.정 회장은 합참의장이나 합참차장, 한미연합군사령부 부사령관 등 기존 대장 보직 가운데 하나를 해병대 출신 장성이 맡더라도 해당 보직이 지속적으로 해병대의 몫으로 돌아간다는 보장이 없다고 지적했다. 기존 대장 보직을 둘러싼 각 군의 경쟁과 갈등이 오히려 국군의 발전을 저해할 수 있다는 우려도 나타냈다.정 회장이 1973년 해병대사령부 해체 이전의 위상 회복을 강조한 데에는 역사적 배경이 있다.1949년 4월 15일 경남 진해에서 창설된 해병대는 6·25전쟁과 베트남전쟁을 거치면서 조직과 병력 규모가 크게 확대됐다. 창설 당시부터 법률상 해군에 소속돼 있었지만, 자체적인 사령부를 중심으로 독자적인 지휘 체계와 교육 훈련 및 군수 지원 체계를 발전시켜 나갔다.당시 해병대사령부는 단순히 예하 전투부대를 지휘하는 사령부가 아니었다. 병력을 양성하고 장교를 교육하는 기능부터 인사 관리, 장비의 보급과 정비, 상륙 작전 능력을 유지하는 데 필요한 각종 지원 기능까지 갖추고 있었다.육·해·공군과 별개의 독립된 군종은 아니었지만, 군 조직을 유지하고 전력을 육성하는 기능을 상당 부분 자체적으로 수행할 수 있었다는 점에서 오늘날과는 차이가 있었다.해병대의 성장과 함께 사령관의 계급도 높아졌다. 1969년 1월 1일 제7대 강기천 해병대사령관이 중장에서 대장으로 진급하면서 대한민국 해병대 최초의 4성 장군이 탄생했다. 이후 제8대 정광호, 제9대 이병문 사령관도 대장이었다. 해병대의 최고 지휘관이 육·해·공군 참모총장과 같은 계급을 갖게 된 것이다.하지만 이러한 체제는 5년을 채 넘기지 못했다. 유신체제 출범 이듬해인 1973년 5월 29일 박정희 대통령은 해병대 운영에 대한 근본적인 재검토를 지시했다. 그해 10월 10일 국군조직법 개정에 따라 해병대사령부는 해체됐고, 해병대의 지휘 및 행정 기능은 해군본부에 통합됐다.해병대 제1상륙사단은 해군 제1해병사단으로 명칭이 바뀌었다. 대장이 맡았던 해병대사령관직은 사라졌고, 해병대 관련 업무를 담당하는 중장급 해군 제2참모차장직이 신설됐다.당시 정부는 군 조직의 효율화와 경제적 운영, 자주 국방 태세 강화 등을 통폐합의 명분으로 내세웠다. 하지만 정 회장은 군사 쿠데타로 집권한 박정희 정권이 해병대에 대해 가졌던 정치적 경계심이 사령부 해체의 배경이었다고 주장했다.해병대사령부는 해체된 지 14년 만인 1987년 11월 1일 재창설됐다. 하지만 해체 이전의 위상과 권한을 모두 되찾지는 못했다. 해군 예하 사령부로 재출범한 해병대사령부의 지휘관은 중장이었으며, 주요 전투부대의 작전통제권도 육군이 행사하는 체제가 이어졌다.해병대의 주요 전투부대에 대한 작전통제권도 해병대사령관이 아닌 육군 지휘관이 행사하는 구조가 이어졌다. 해병대 제1사단은 육군 제2작전사령부, 제2사단은 육군 수도군단의 작전통제를 받아왔다.해병대사령관이 예하부대의 인사와 교육 훈련 등을 담당하면서도 주요 전투 부대의 작전통제권은 다른 군이 행사하는 구조는 해병대의 독자적인 작전 수행 능력과 관련해 꾸준히 논란이 돼 왔다.역대 정부에서도 해병대의 위상과 권한을 강화하기 위한 제도 개선이 이뤄졌다. 이명박 정부에서는 해병대의 인사권과 예산 관련 권한을 강화했고, 문재인 정부에서는 해병대 출신 장성의 대장 진급을 가로막던 제도적 제약을 완화했다.이재명 정부가 추진하는 해병대 준4군 체제 개편은 여기서 더 나아가 해병대사령부의 권한을 확대하고 독자적인 작전 수행 능력을 강화하는 데 초점을 맞추고 있다.국방부는 지난해 12월 31일 준4군 체제로의 해병대 개편 추진 방향을 발표하면서 해병대사령관에게 육·해·공군 참모총장에 준하는 권한을 부여하겠다는 방침을 밝혔다.육군 제2작전사령부가 행사해 온 해병대 제1사단의 평시작전통제권은 올해 말까지, 육군 수도군단이 행사해 온 제2사단의 평시작전통제권은 2028년까지 해병대로 이관한다는 계획이다.국방부는 또 2028년 말 해병작전사령부를 창설하는 방안도 추진하고 있다.군 조직의 기능은 크게 군정(軍政)과 군령(軍令)으로 나뉜다. 군정은 병력의 충원과 인사관리, 교육훈련, 장비 확보와 군수지원 등 전투력을 육성하고 유지하는 업무를 뜻한다. 군령은 이렇게 육성된 전투력을 운용하고 실제 군사작전을 지휘하는 기능을 말한다.육·해·공군은 각 군 본부와 작전사령부 등을 통해 이러한 기능을 나눠 수행하고 있다. 해병작전사령부가 창설되면 해병대 역시 군정과 군령 기능을 분리해 운용할 수 있는 조직적 기반을 갖추게 된다.정 회장이 요구하는 준4군 체제 역시 해병대를 해군 소속으로 유지한다는 점에서는 정부의 개편 방향과 다르지 않다. 다만 국군조직법 개정을 통해 해병대의 조직과 임무를 보다 명확하게 규정해야 한다는 것이다.현행 국군조직법은 국군을 육군·해군·공군으로 조직하고 해군에 해병대를 두도록 규정하고 있다. 육군의 주임무는 지상작전, 해군은 상륙작전을 포함한 해상작전, 공군은 항공작전으로 명시돼 있으며 해병대의 주임무는 상륙작전으로 규정돼 있다.정 회장은 해병대의 해군 소속은 유지하되 국군조직법상 해병대의 설치 근거를 별도의 항으로 규정하고, 해군의 주임무를 해상작전으로 일원화해 해병대의 고유 임무인 상륙작전과 구분해야 한다고 설명했다. 이는 해병대를 독립된 제4군으로 만들자는 것이 아니라 1973년 해병대사령부 해체 이전의 법적·제도적 위상을 회복하자는 취지다.정 회장에 따르면 해병대사령부 역시 이 같은 방향의 국군조직법 개정을 국회에 지속적으로 요청해 왔다.해병대사령관직을 대장 보직으로 격상하는 문제와 관련해서는 다른 군과의 형평성이나 병력 규모 등을 고려해야 한다는 시각도 있다.약 3만 명 규모의 해병대는 육군은 물론 해군과 공군보다도 병력 규모가 작다. 그러나 정 회장은 각 군 최고 지휘관의 계급을 결정하는 기준이 단순히 병력의 많고 적음이어서는 안 된다고 강조했다.육군은 지상작전, 해군은 해상작전, 공군은 항공작전, 해병대는 상륙작전이라는 서로 대체하기 어려운 고유 임무를 수행하고 있는 만큼 각 군을 대표하는 최고 지휘관에게 동일한 계급을 부여해야 한다는 주장이다.정 회장은 역대 정권이 해병대 예비역들의 결집력을 의식해 해병대 독립이나 4군 체제 전환 등을 공약으로 제시했지만 실현하지 못했다고 지적했다. 그러면서 이재명 정부에서는 공약이 실천될 것으로 기대한다고 밝혔다.해병대 출신 장성이 대장으로 진급해 군 수뇌부에 진출한다면 합동작전과 군사전략 수립 과정에 해병대의 경험과 전문성을 반영할 기회가 확대된다는 점에서 의미가 있다.정 회장은 "해병대사령관 출신 대장을 바라는 것이 아니라 해병대의 리더인 해병대사령관 직을 수행하는 자를 대장에 보임하는 것이 준4군체제의 취지에 걸맞을 것"이라면서 이재명 정부 임기 중 해병대사령관이 대장으로 보임될 수 있기를 기대한다고 밝혔다.