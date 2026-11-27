경기 광주시가 추진하는 세물빛 복합휴게소 민간투자사업과 관련해 운영기간 종료 이후 시설 인수에 따른 재정 부담을 사전에 관리해야 한다는 지적이 나왔다.
김옥주 광주시의원은 26일 문화관광과 행정사무감사에서 민간사업자가 시설을 30년간 운영한 뒤 광주시에 기부채납하는 사업 구조와 관련해 시설 유지관리 및 인수 기준 마련을 주문했다.
김 의원은 장기간 운영 이후 건축물과 전기·기계설비 등이 노후화될 가능성이 있는 만큼 운영기간 중 유지보수와 대규모 수선에 대한 사업자의 책임을 명확히 해야 한다고 강조했다.
시설 개선이 필요한 상태에서 광주시가 인수할 경우 추가적인 재정 부담이 발생할 수 있다는 것이다.
광주시는 현재 민간투자사업 심의위원회 심의를 진행하고 있으며 추가 의견 수렴과 전문기관 협의를 거쳐 제3자 공고안을 확정할 계획이라고 설명했다.
구체적인 유지관리 책임과 인수 조건은 향후 사업자 선정 및 실시협약 체결 과정에서 검토할 사항이라고 밝혔다.
김 의원은 "2027년 실시협약 체결을 앞둔 시점에서 운영기간 종료 전 전문기관의 안전점검과 노후시설 보수·보강 등을 사업자 책임으로 명시하는 방안을 검토해 달라"고 요청했다.