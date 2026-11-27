큰사진보기 ▲전교조 충남지부장 및 사무처장 선거에 재선한 오수민 전교조 충남지부장과 김재일 사무처장. ⓒ 전교조 충남지부 제공 관련사진보기

AD

전국교직원노동조합 충남지부 선거에 단독 출마했던 오수민·김재일 후보가 지부장과 사무처장에 당선됐다. 재선에 도전한 이들은 조합원 92%의 지지를 얻었다.재선에 성공한 오수민 전교조 충남지부장은 27일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "이번에 두 번째 도전이다. 지난 활동에 대해 평가를 받는다는 생각으로 선거에 임했다"라며 "지난 2년 동안 현장에서 교권 문제로 어려움을 겪는 교사들에게 좀더 다가가려고 노력했다. 그런 활동에 대해 지지를 보내 주신 것 같다. 앞으로 2년 동안 더 열심히 일해 볼 생각이다"라고 말했다.오수민 지부장과 김재일 사무처장은 최근 지난 6.3지방 선거 과정에서 공직선거법과 공무원법 위반 논란에 휘말렸다. 수사기관은 선거당시 조합원들에게 '너도나도 투표하자'는 문자를 발송한 것을 두고 특정 후보를 지지해 선거법 및 공무원법을 위반했다며 사건을 공소청에 송치한 것. 해당 사건은 현재 대전지방공소청 홍성지청으로 송치된 상태다.관련해서도 오 지부장은 "이번 사안은 충남만의 문제가 아니다. 교사의 정치 기본권 보장 문제를 해결하는데도 이번 사건은 매우 중요한 의미가 있다고 본다. 새롭게 시작하는 임기동안 교사 정치기본권 보장 문제를 해결하는데도 주력할 생각이다"라고 말했다.앞서 전국교직원노동조합 충남지부는 지난 11월 23일부터 25일까지 제23대 지부장·사무처장 선거 조합원 투표를 실시했다. 11월25일 완료된 개표 결과, 단독으로 나선 오수민 지부장(원당초), 김재일 사무처장(온양용화중) 후보가 당선됐다.두 당선인은 2027년 1월 1일부터 2028년 12월 31일까지, 2년간 각각 전교조 충남지부 지부장과 사무처장으로 일하게 된다.