큰사진보기 ▲한화갤러리아는 지난 26일 '풍문 또는 보도에 대한 해명'이라는 제목의 금융감독원 전자공시시스템 공시를 통해 타임월드점에 대해 "매각하지 않기로 결정했다"고 밝혔다. ⓒ 한화갤러리아 관련사진보기

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큰사진보기 ▲한화갤러리아 타임월드 백화점 매각 추진에 맞서 대전지역 40여개 노동·시민사회·종교단체가 노동자들의 고용 보장을 요구하며 '한화갤러리아 타임월드 밀실매각 저지 및 고용안정 촉구 시민대책위원회’를 지난 10일 출범시키고 공동 대응에 나섰다.(자료사진) ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

한화갤러리아가 대전 갤러리아백화점 타임월드점을 매각하지 않기로 결정했다. 지난 9월 매각 추진 사실이 알려진 뒤 노동조합과 지역 시민사회가 고용불안을 우려하며 반발해 온 가운데, 인수 후보였던 롯데쇼핑과의 협상이 결렬된 데 따른 것이다.한화갤러리아는 지난 26일 '풍문 또는 보도에 대한 해명'이라는 제목의 금융감독원 전자공시시스템 공시를 통해 "매각하지 않기로 결정했다"고 밝혔다. 지난 9월과 10월 매각을 포함한 여러 방안을 검토하고 있으나 확정된 사항은 없다고 설명했던 데서 매각을 추진하지 않는 것으로 입장을 정리한 것.회사는 같은 날 갤러리아 타임월드점 직원들을 대상으로 설명회를 열어 롯데쇼핑과의 매각 협상 결렬 사실을 알렸다. 롯데 측의 실사 이후 가격 협상에서 양측이 이견을 좁히지 못한 것으로 전해졌다.한화갤러리아 관계자는 언론 인터뷰에서 "사업 경쟁력 강화를 위해 대전 타임월드 매각을 포함한 다양한 방안을 고려해왔으나 매각 검토는 하지 않기로 했다"며 "차별화된 고객 서비스 확대 등 타임월드의 경쟁력 제고를 위한 노력을 계속 이어 나갈 것"이라고 밝혔다.갤러리아타임월드 노조는 일단 안도하면서도 향후 상황을 지켜보겠다는 입장이다. 우영명 노조위원장은 "매각 자체가 무산된 것은 노조원이나 직원들 입장에서 천만다행"이라면서도 "앞으로도 이런 일이 계속 있을 것으로 예상되는 만큼 상황을 주시할 것"이라고 언론 인터뷰를 통해 밝혔다.노조와 지역 시민사회는 그동안 매각 과정에서 노동자들이 배제되고 고용보장 방안도 구체적으로 제시되지 않았다며 반발해 왔다. 노조는 9월 매각 추진을 통보받은 뒤 백화점 앞 피켓 시위와 서울 상경 집회 등을 이어왔다.지난 10일에는 노동·시민사회·종교단체와 진보정당 등 40여 개 단체가 참여한 시민대책위원회가 출범했다. 이들은 타임월드 앞에서 기자회견을 열고 매각 과정의 투명한 공개와 완전한 고용승계, 노조와의 고용안정협약 체결을 요구했다.시민대책위는 당시 기자회견문에서 "타임월드 노동자들의 고용 불안은 곧 우리 이웃의 생존권 위기이며, 대전 지역 경제를 뒤흔드는 중대한 사안"이라고 밝혔다. 참가자들은 '밀실매각 중단하고, 노동자 고용 보장하라', '말로 하는 약속 말고 고용안정 협약 체결하라' 등의 피켓을 들고 공동 대응에 나섰다.아울러 대책위는 노조가 진행하는 출근·점심시간 선전전과 금요집회 등에 연대하겠다는 계획도 제시하고, 노동자들의 일자리 문제를 지역사회가 함께 대응해야 할 사안으로 보고 지역 정치권에도 고용안정 대책 마련을 요구해 왔다.