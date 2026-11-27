큰사진보기 ▲이은채 광주시의원은 26일 체육진흥과 행정사무감사에서 지난 4월 예정됐던 탄벌체육관의 관리권 이관이 마무리되지 않은 상태에서 각종 행사가 진행되고 있는 점을 지적했다. ⓒ 광주시의회 관련사진보기

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경기 광주시 탄벌체육관의 관리권 이관이 당초 계획보다 늦어지는 가운데 시설 이용과 안전관리 책임을 명확히 해야 한다는 지적이 나왔다.이은채 광주시의원은 26일 체육진흥과 행정사무감사에서 지난 4월 예정됐던 탄벌체육관의 관리권 이관이 마무리되지 않은 상태에서 각종 행사가 진행되고 있는 점을 지적했다.현재 탄벌체육관은 시공업체가 관리하고 있으며, 광주시는 시설 이용과 기계설비 관리 등을 위해 용역인력 2명을 배치한 상태다.이 의원은 관리 전환이 이뤄지지 않은 상황에서 시가 인력을 배치하고 시설을 이용하는 것이 적절한지 따져 물었다.이에 담당 부서는 원칙적으로 관리 전환 이후 인력을 배치하는 것이 맞다는 취지로 답했다.이 의원은 헬스장 운영을 위한 인건비가 추가경정예산에 반영됐음에도 관리권 이관이 지연되는 등 행정절차와 시설 운영계획이 맞물리지 않고 있다고 지적했다.특히 관리 주체가 명확하게 정리되지 않은 상황에서 시설 이용 중 안전사고가 발생할 경우 책임 소재를 둘러싼 문제가 발생할 수 있다고 우려했다.광주시는 도로 관련 행정절차와 관계부서 협의 등을 거쳐 빠르면 올해 12월, 늦어도 내년 1월 중 관리 전환이 가능할 것으로 전망했다.이 의원은 "시민들이 기다려 온 체육시설인 만큼 행정절차를 신속히 마무리하고 안전관리체계를 확립해 정상적인 시설 운영이 이뤄질 수 있도록 해달라"고 당부했다.