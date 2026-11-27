큰사진보기 ▲주임록 광주시의원은 26일 문화관광과 행정사무감사에서 왕실도자페스티벌의 방문객 집계 방식과 예산 집행, 도예산업 활성화 성과 등을 집중 점검했다. ⓒ 광주시의회 관련사진보기

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경기 광주시가 왕실도자페스티벌에 7억 원이 넘는 예산을 투입했지만 지역상권에 미친 경제적 효과를 구체적으로 분석한 자료는 확보하지 못한 것으로 나타났다.주임록 광주시의원은 26일 문화관광과 행정사무감사에서 왕실도자페스티벌의 방문객 집계 방식과 예산 집행, 도예산업 활성화 성과 등을 집중 점검했다.행정사무감사 자료에 따르면 축제 방문객은 22만8천291명, 예산은 7억2천500만 원 규모다.광주시는 무인계측기를 통해 방문객 수를 집계했으나 동일 방문객의 중복 방문까지 구분하기는 어렵다고 설명했다.주 의원은 "방문객 규모뿐 아니라 참여 도예업체의 실제 매출과 주변 음식점 등 지역 상권에 미친 경제적 효과를 파악해야 한다"고 강조했다.이에 문화관광과는 도예업체 관련 조사자료는 별도로 제출하겠다고 답했으나 곤지암 지역 상권에 대한 분석자료는 확보하지 못했다고 밝혔다.축제 운영 주체 변경에 따른 성과 검증 필요성도 제기됐다. 주 의원은 문화재단이 축제를 운영하면서 예산 절감이나 사업 성과 향상 등 어떤 변화가 있었는지 구체적인 평가가 필요하다고 지적했다.광주시는 올해 3대 축제에 대한 평가를 아직 완료하지 않았으며 12월 축제추진위원회를 통해 평가할 예정이라고 설명했다.주 의원은 "왕실도자페스티벌의 핵심 목적이 지역 도예산업 발전과 지역경제 활성화에 있다"며 "방문객 수 중심의 양적 평가에서 벗어나 실질적인 경제적 성과를 입증할 객관적인 지표 마련해 달라"고 당부했다.