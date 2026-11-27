큰사진보기 ▲김시은 광주시의원은 26일 문화관광과 행정사무감사에서 사업 장기 지연 원인과 설계 변경, 사업비 산정 및 재원 확보계획 등을 집중 점검했다. ⓒ 광주시의회 관련사진보기

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경기 광주시가 2019년부터 추진해 온 중대물빛공원 문화시설 건립사업이 아직 본공사에 착수하지 못한 가운데 114억 원 규모의 추가 재원 확보가 사업 추진의 관건으로 떠올랐다.김시은 광주시의원은 26일 문화관광과 행정사무감사에서 사업 장기 지연 원인과 설계 변경, 사업비 산정 및 재원 확보계획 등을 집중 점검했다.광주시는 사유지 매입과 한국농어촌공사 소유 토지 확보 과정에서 사업이 지연됐다고 설명했다. 농어촌공사와 토지매입 협의를 마친 상태로 내년 1월 매입비를 지급한 뒤 공사를 추진할 계획이다.설계 과정에서는 공연장 구조에 대한 예술단체의 의견을 반영하면서 건축물 연면적이 당초보다 두 배 가까이 늘어난 것으로 나타났다.김 의원은 행정사무감사 자료에 기재된 잔여 사업비가 103억5천만 원인 반면 내년도 필요 예산은 136억 원으로, 32억5천만 원의 차이가 발생한 이유를 따져 물었다.광주시는 기존 국·도비 이월예산과 향후 공사에 필요한 사업비 등의 산정 기준에 차이가 있다고 설명했다.내년도 필요 예산 136억 원 가운데 수계기금 22억 원을 확보했으며, 추가로 확보해야 할 재원은 114억원이다.시는 농어촌공사 소유 토지매입비 16억 원을 내년도 본예산에 요구했으며, 제1회 추가경정예산을 통해 수계기금 대응 지방비 22억 원을 확보할 계획이다. 부족한 재원은 문화체육관광부와 행정안전부 등을 통해 추가 국비 확보에 나선다는 방침이다.광주시는 필요한 사업비가 확보되면 2028년 3월 준공이 가능하다는 입장이다.김 의원은 "장기간 사업이 지연된 상황에서 향후 물가와 인건비 상승에 따른 추가 사업비 증가 가능성도 고려해야 한다"며 "정확한 사업비 산정과 안정적인 재원 확보를 통해 더 이상 사업이 지연되지 않도록 철저히 관리해 달라"고 당부했다.