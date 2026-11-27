오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ⓒ 완도신문 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 완도신문에도 실렸습니다.

바다는 누구의 땅도 아니면서 세상 모든 땅을 이어준다. 육지에는 선을 긋고 경계를 세워 서로의 영역을 나누지만, 바다에는 사람이 그어 놓은 선보다 먼저 존재하는 거대한 흐름이 있다. 파도는 국적을 묻지 않고, 바람은 어느 나라의 소유인지 확인하지 않는다. 그 위를 오가는 배들은 서로 다른 언어와 문화를 싣고 낯선 세계를 향해 나아간다.인간은 오래전부터 바다를 두려워하면서도 바다 너머를 꿈꾸었다. 생존을 위해 떠나기도 했고, 더 넓은 세상과 새로운 가능성을 찾아 항해하기도 했다. 그 가운데 바다를 단순한 이동의 공간이 아니라 서로 다른 세계를 연결하는 길로 바라본 사람이 있었다. 장보고다. 그의 이름 앞에는 흔히 해상왕이라는 수식어가 붙는다. 그러나 그의 역사적 의미를 넓은 바다를 누비고 강력한 해상 세력을 구축한 성취만으로 설명할 수 있을까. 그가 차지했던 바다의 넓이보다 그 바다를 통해 서로 다른 삶을 어떻게 연결했는가를 살펴볼 때, 역사적 인물의 또 다른 의미가 드러난다.장보고의 삶은 한곳에 머물러서는 세계를 온전히 만날 수 없다는 사실을 보여준다. 그는 신라를 떠나 당나라로 건너갔고, 그곳에서 무령군의 소장으로 활동하며 낯선 사회의 질서와 타국에서 살아가는 신라인들의 처지를 경험했다. 당시 당의 해안에는 신라인들이 모여 살았고, 일부는 해적에게 붙잡혀 노비로 팔려가기도 했다. 타국에서 신라인들이 겪는 비참한 현실은 귀국 후 새로운 활동을 모색하는 배경이 되었을 것으로 해석된다. 828년 귀국한 그는 흥덕왕에게 청해에 진을 설치해 해적을 막게 해 달라고 요청했다. 청해진을 세운 목적에는 교역로의 확보만이 아니라 당나라에서 노비로 전락한 신라인들의 처지를 개선하고, 해상에서 그들의 생명과 안전을 지키려는 뜻도 담겨 있었다.이러한 배경에서 장보고의 활동은 단순한 해상 세력의 확장이라는 차원을 넘어선다. 적어도 청해진을 세우려 한 출발점에는 바다에서 인간의 존엄이 짓밟히는 현실을 바꾸려는 문제의식이 있었다. 바다는 물건이 오가는 통로이기 전에 사람이 오가는 공간이며, 그곳에서 인간은 거래의 대상이 아니라 존엄을 지닌 존재여야 한다. 시대와 제도가 달라져도 인간의 생명과 자유를 지켜야 한다는 가치는 변하지 않는다. 장보고의 행적은 인간의 존엄과 자유가 시대를 초월하는 보편적 가치임을 역사적 맥락에서 살펴보게 한다.청해진은 신라와 당, 일본을 잇는 해상 교통의 요충지에 자리했다. 장보고는 이곳을 거점으로 해적을 소탕하고 해상 교역망을 넓혔다. 그러나 교역을 숫자와 물자의 이동으로만 이해하면 그 시대 해양 교류가 지닌 문화적 의미를 놓치게 된다. 상인과 승려, 사신과 선원은 언어와 종교, 생활방식을 서로에게 전했다. 물건은 항구에 도착했지만 그 물건에 깃든 문화는 사람들의 삶 속으로 스며들었다. 바다는 문명과 문명이 서로를 비추는 거대한 광장이었다.오늘날 우리는 세계화라는 말을 자주 쓴다. 하지만 세계화는 단지 물류가 빨라지고 시장이 커지는 일이 아니다. 서로 다른 삶의 방식을 만나고, 낯선 생각을 받아들이며, 그 과정에서 자신의 세계를 다시 이해하는 일이기도 하다. 장보고의 해상 네트워크를 오늘의 세계시민주의와 곧바로 같은 것으로 볼 수는 없다. 그의 활동에는 경제적 이익과 군사적 힘, 정치적 야망도 함께 작용했다. 그럼에도 서로 떨어져 있던 지역을 연결하고 교류의 길을 열었다는 사실은 여전히 유효한 질문을 남긴다. 물리적인 연결은 상호 이해로 이어지는가. 교류는 서로 다른 삶을 이해하는 통로가 되는가, 아니면 경제적 이익과 이해관계를 확대하는 수단에 머무르는가.장보고의 삶에는 고향과 타향 사이에서 흔들리는 인간의 정체성도 담겨 있다. 고향을 떠난 사람에게 고향은 단순히 돌아갈 주소가 아니다. 낯선 땅에서 자신이 어디에서 왔는지 되묻게 하는 기억이며, 그곳에서 겪은 차별과 외로움을 통해 새롭게 발견하는 뿌리이기도 하다. 장보고는 당에서 기반을 마련했지만 신라로 돌아와 청해진을 세웠다. 낯선 세상을 경험한 뒤 자신이 떠나온 땅을 새로운 눈으로 바라본 것이다. 떠남은 익숙한 세계와의 단절인 동시에, 다른 환경과 문화를 경험하며 자신이 속한 세계를 새롭게 인식하는 과정이기도 하다. 오늘도 더 나은 삶을 찾아 국경을 넘는 수많은 사람에게 고향과 타향, 소속과 정체성의 문제는 여전히 중요한 사회적 과제로 남아 있다.그러나 장보고를 경계 없는 바다의 자유를 실현한 인물로만 그릴 수는 없다. 그는 해상 교역을 장악하며 막대한 부와 군사력을 쌓았고, 신라 왕위 계승을 둘러싼 정치에도 깊숙이 관여했다. 그는 김우징의 왕위 계승을 도와 신무왕의 즉위에 기여했고, 신무왕 사후 문성왕 때에는 자신의 딸을 왕비로 들이려 했으나, 골품제에 따른 신분 질서를 앞세운 중앙 귀족들의 반대에 부딪혔다.결국 그는 정치적 갈등 속에서 염장에게 암살되었다. 그의 사망 시점은 <삼국사기>의 846년과 <속일본후기>의 841년으로 기록이 엇갈리며, 일본 측 기록과 다른 사료를 종합해 841년을 실제 사망 시점으로 보는 견해가 유력하다. 바다 위에서 넓은 활동 공간을 확보했던 사람도 육지의 신분 질서와 권력의 벽 앞에서는 자유롭지 못했다.장보고의 생애에는 해상에서의 영향력과 육지의 정치적 권력 사이에 놓인 역설이 드러난다. 그는 바다의 길을 열었지만 권력의 길에서는 끝내 살아남지 못했다. 더 많은 힘을 가져야 자신이 세운 질서를 지킬 수 있었을지 모르지만, 힘이 커질수록 그를 경계하는 세력도 커졌다. 자유를 지키기 위해 축적한 힘이 오히려 새로운 구속과 대립의 원인이 되기도 한다. 권력은 질서를 유지하는 수단인 동시에 새로운 갈등을 낳는 요인이 될 수 있다. 장보고의 생애는 역사적 성취와 시대적 한계, 권력의 양면성이 한 인물 안에 공존할 수 있음을 보여준다.그의 죽음 뒤에도 청해진은 한동안 존속했지만, 851년 신라 조정은 끝내 이를 폐지하고 그곳 주민들을 벽골군(오늘날 전북특별자치도 김제시) 등 내륙 지역으로 옮겼다. 청해진의 폐지는 한 인물의 부재뿐 아니라 당시 정치적 질서와 권력 구조의 변화가 해상 교류 체계에 미친 영향을 보여준다. 한 사람의 부재가 곧바로 모든 것을 사라지게 하는 건 아니지만, 그가 중심이 되어 움직이던 교류의 질서는 크게 흔들렸다. 이는 한 시대의 성취가 특정 인물의 역량에만 의존할 때 지속성을 확보하기 어렵다는 사실을 보여준다.완도 장도에 서면 바다는 여전히 그 자리에 있다. 밀물과 썰물이 오가고, 바람은 섬의 능선을 지나며, 물길은 육안으로 보이지 않는 먼 곳까지 이어진다. 오늘의 바다는 장보고가 보았던 바다와 같으면서도 다르다. 배의 모양과 항해 기술은 달라졌고, 세계를 잇는 길은 바다와 하늘, 디지털 공간으로 넓어졌다. 그러나 서로 다른 존재를 만나게 하고, 낯선 세계로 건너가게 한다는 해양의 본질은 변하지 않았다.장보고의 역사는 과거 해상 교역의 성취를 넘어 오늘날에도 여러 질문을 제기한다. 바다가 서로 다른 세계를 연결하는 통로였듯, 현대 사회의 연결 역시 교류와 공존의 의미를 내포한다. 중요한 것은 어떤 경계를 유지하고 넘어설 것인가, 그리고 연결을 통해 형성된 관계가 상호 존중과 공동의 번영으로 이어지는가 하는 문제다. 세상을 잇는 길은 더 많은 사람에게 기회를 열어주는 길이어야 하며, 특정한 힘과 이익을 가진 이들만을 위한 통로가 되어서는 안 된다.바다는 누구의 소유도 아니기에 누구에게나 길이 될 수 있다. 장보고의 위대함은 바다를 차지한 것이 아니라, 그 너머의 세계를 연결하는 길을 열었다는 데 있다. 서로 다른 세계를 잇는다는 것은 결국 서로의 삶을 존중하는 일이 아니겠는가.