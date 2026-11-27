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덧붙이는 글 | 이 기사는 완도신문에도 실렸습니다.

기차에 대한 나의 기억은 약 60년 전인 1960년대 후반으로 거슬러 올라간다. 처음으로 광주에 갔을 때, 광주역에서 출발해 송정역까지 탄 짧은 구간이 바로 첫 기차 여행이었다. 비록 짧은 거리였지만 처음이라는 설렘 때문인지, 기억은 오랜 세월 아련하게 남아 있다. 그 뒤로는 한동안 기차를 탈 일이 없어 특별한 기억도 없다.외국에서의 기차 경험은 1997년 유럽 연수 때였다. 영국 런던에서 프랑스 파리 북역까지, 영불해협을 해저터널로 지나는 유로스타를 탔다. 이어 스위스 제네바까지는 고속열차 떼제베(TGV)를 타고 드넓은 평야지대를 쏜살같이 지나갔다. 신선한 충격이었다.몇 년 전에는 두 차례 어깨 수술을 서울 병원에서 받으면서 기차를 자주 이용했다. 수술 후 경과를 살피고 추가 치료를 받기 위해 주기적으로 서울을 오가야 했는데, 그때마다 송정역이나 나주역까지 승용차로 이동한 뒤 KTX나 SRT를 탔다. 덕분에 하루 만에 서울을 다녀올 수 있어 시간과 비용을 크게 절감할 수 있었다. 이렇듯 기차는 내 삶의 여러 순간에 함께했지만, 정작 고향 완도에서는 기차를 탈 수 없다.지난 11월 13일, 전남·광주 통합특별시는 제5차 국가철도망 반영 '전방위 총력전' 이라는 제목의 보도자료를 냈다. 지역의 미래 성장동력을 뒷받침할 서해안철도, 광주 신산업선 등 핵심 철도사업이 '제5차 국가철도망 구축계획(2026~2035)'에 반영될 수 있도록 12개 철도사업을 건의한다는 내용이었다.단절 구간을 연결하고, 반도체·미래차·우주항공 등 산업거점과 주요 생활권 사이의 접근성을 개선하겠다는 것이 그 핵심이다. 그러나 유감스럽게도 우리 군과 직접 연관이 있는 노선은 실현 가능성이 지극히 희박하고, 건설돼도 우리 지역에 큰 도움이 될 것 같지 않은 서울~제주 고속철도뿐이다.우리 군은 한반도 서남쪽 끝자락에 자리 잡고 있어 서울 등 수도권에서의 접근성이 떨어지는 소외된 지역이다. 올해 연말에는 광주~완도 간 고속도로 1구간인 강진 작천까지 개통되어 이동 거리와 시간이 대폭 줄어든다고 적극 홍보하고 있다. 하지만 이 고속도로는 이름과는 달리, 전 구간이 개통되어도 종점은 해남 북평이다. 결국 완공된 이후에도 완도는 여전히 고속도로가 없는 자치단체로 남을 가능성이 무척 높다.문제는 누구도 접근성을 획기적으로 개선할 수 있는 철도 건설에 관심을 두지 않는다는 점이다. 그러나 오래전 '나주~완도 철도사업'을 주장한 인물이 있다. 공교롭게도 현직 군수다. 김신 군수는 지난 2010년 군수 선거 당시 후보자 생방송 TV 토론회에서, 상대 후보로부터 "가장 큰 핵심 공약을 하면서도 이런 내용을 모르고 막연하게 공약을 발표했다. 공약은 실현 가능해야 하고, 공약을 실천할 수 있는 능력이 있어야 한다"는 비난 섞인 질문을 받았다. 이에 대해 김신 후보는 "후보가 실현 가능성이 없다고 하는데, 할 수 있다고 생각한다.군수가 당선된다고 해도 재임 동안 완성하고 마무리하지는 못하겠지만, 철도를 건설하기 위한 디딤돌을 놓기 위해 노력할 것이다. 군민들의 염원을 모아서 해야 한다. 철도 건설 외에 완도군이 발전할 수는 없다. 철도 건설은 완도 발전의 장기적 측면에서 중요하다"라고 답변했다.그로부터 16년이 지난 지금, 그는 군수로서 군정을 이끌고 있다. 그러나 이번 선거공약에는 철도 건설 관련 내용이 없고, 아이러니하게도 광주~완도 고속도로 건설이 들어 있다. 세월이 흘러 여건이 바뀌면서 철도의 필요성이 없어졌다고 판단한 것인지 알 수 없는 노릇이다.철도교통은 전용 궤도를 이용하는 운송 수단으로, 막대한 초기 건설 비용과 제한적인 노선 접근성이 단점이기는 하다. 그러나 뛰어난 정시성과 대량 수송 능력, 높은 친환경성이라는 큰 장점을 가진 교통수단이기도 하다.현재 완도항은 무역항이라는 이름뿐, 너무나도 한산한 상태다. 서남해 연안 수송의 거점인 완도항에 철도가 연결된다면, '수도권·내륙–완도–제주·다도해'를 잇는 복합 물류 및 관광 환승 거점으로 도약할 기회가 생긴다.먼저, 철도망이 연계되면 기상 악화나 도로 정체와 무관하게 신선 수산물을 수도권 및 주요 대도시 소비지로 정시에 대량 수송할 수 있어 물류비 절감과 상품성 유지에 유리하다. 또한 고속철도가 개통되면 수도권에서 2~3시간대 접근이 가능해져 당일 및 체류형 관광 수요가 폭발적으로 늘어날 수 있다.아울러 인접한 해남·영암 일대의 AI 데이터센터, 재생에너지(RE100) 산업단지 등과 연계된 광역 철도망이 구축되면, 완도항은 관련 기자재 반입 및 인력 이동을 지원하는 핵심 배후 항만으로 기능할 수 있다. 이 밖에도 철도·항만 터미널이 하나로 연결되면, 도서민의 의료·문화·교육 등 육지권 생활 인프라 접근성이 크게 개선될 수 있다.지역구 국회의원은 여러 지역 숙원사업을 자신의 능력으로 예산을 확보했다고 대대적으로 홍보하고 있다. 그러나 정작 지역의 미래를 근본적으로 바꿀 수 있는 대규모 국책사업 유치와 추진에는 별다른 관심이 없어 보인다. 이는 지역의 행정을 책임지고 있는 군수도 마찬가지다. 우리 지역의 정치지도자들이 좁은 울타리를 벗어나지 못하고 무관심한 사이에, 수도권 등 다른 지역에서는 지역의 삶을 획기적으로 바꿀 수 있는 대형 국책사업을 유치하기 위해 분주하게 움직이고 있다.자기 지역의 미래를 위한 치열한 싸움에서 유리한 고지를 선점하지 못하면, 지역의 미래는 암울할 수밖에 없다. 지역의 정치지도자들은 더 큰 그림을 그리고, 그 그림을 완성하기 위해 최선을 다해 줄 것을 촉구한다.제5차 국가철도망 구축계획은 앞으로 10년의 철도 지도를 그리는 중요한 기회다. 그러나 이번에도 완도는 빠질 것 같다. 그렇게 되면 우리는 또다시 10년, 아니 한 세대를 더 기다려야 할지도 모른다. 철도는 완도에 오는 길이 아니라, 완도에서 세상으로 나아가는 길이다.