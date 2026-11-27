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"느그 엄마가 심은 것이랑께. 감이 겁나게 달고 실해 부러야."

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덧붙이는 글 | 이 기사는 완도신문에도 실렸습니다. 글쓴이는 수필가/신춘문예 당선자입니다.

박스를 열었다. 온통 노랗다. 상자 안에 빼곡하게 들어찬 것들이 저마다 둥근 몸을 맞대고 있다. 은은한 단내와 마른풀을 비벼 놓은 듯한 냄새가 섞여 현관에 퍼진다. 냄새는 시간을 건너오는 데 별다른 준비가 필요 없는 모양이다. 오래전에 닫아둔 문도 냄새 앞에서는 쉽게 열리니 말이다.해마다 이맘때면 우리 형제들 집으로 택배로 감이 배달된다. 올케가 보내온 대봉감이다. 상자를 열 때마다 잠시 손을 멈춘다. 노란색 사이로 고향집이 비집고 들어와서다. 담장과 낮은 처마, 볕이 들던 부엌의 들창. 밭에서 돌아온 사람의 마른기침 소리까지 따라 나온다. 감 몇 개가 오래 닫혀 있던 고향집 지붕을 들어 올린다.사람이 살지 않는 고향집에는 지붕보다 높아진 감나무 한 그루가 있다. 엄마가 남리장에서 묘목을 사다 마당 한쪽에 심었다. 그것은 어머니에게 꽤 큰 사치였을 것이다. 옆집 감나무 아래 떨어진 감을 주워 소금물에 담가두곤 하던 사람이었다. 떫은맛을 우려내 자식들에게 먹이던 그녀가 자기 마당에 나무를 들였으니, 그 마음속에는 얼마나 큰 바람이 있었을까. 제 마당에서 감이 익어가는 풍경을 오래 그려보았을 것이다. 나무 한 그루를 심는 일은 자신이 다 살아보지 못할 계절까지 마당에 심어두는 일이었는지도 모른다.사람은 나무를 심고 나무는 사람보다 오래 남는다. 정작 심은 사람은 그 그늘을 다 누리지 못하고 떠나기도 한다. 나무는 심은 사람을 기억하지 않는다. 한 사람의 바람이 땅속으로 내려가 뿌리를 내리는 동안에도 나무는 제 방식대로 다음 계절을 준비할 뿐이다.나무를 심고 몇 해 뒤 엄마가 떠났다. 그 후 감나무 곁은 아버지가 하루 중 가장 오래 머무는 자리가 됐다. 엄마가 남긴 흔적이자 우리 형제들이 돌아가 쉴 수 있는 자리이기도 했다. 아버지는 마당을 자주 서성였다. 자식들이 오기를 기다리면서도 나뭇가지를 살피고 열매의 빛깔을 들여다보았을 것이다. 감을 따는 동안 아버지는 아직 오지 않은 날들을 미리 익히고 있었을 것이다. 주홍빛으로 무르익은 감을 자식들에게 내밀 때면 아버지는 감이 홍시가 되기까지의 시간만큼이나 긴 이야기를 덧붙이곤 했다.그 말은 감나무보다 먼 곳을 향하고 있었다. 아버지가 내민 것은 홍시였지만, 그의 말은 오래전 그 나무를 심은 사람에게 가 닿고 있었다. 어쩌면 아버지는 열매를 따는 일이 아니라 오래전에 떠난 사람의 시간을 다시 만지는 일이었는지도 모른다.나무는 한 사람의 손에서 다른 사람의 기다림으로 옮겨갔다. 나무를 심은 사람은 떠났고, 그 곁에는 한동안 다른 사람이 머물렀다. 아버지는 계절이 바뀔 때마다 잎을 살피고 가지를 들여다보며 감이 붉어지기를 기다렸을 것이다. 나무 아래에는 오래 머물다 돌아간 사람들의 시간이 겹쳐 있었을 것이다.익어가는 감을 올려다보던 마음, 대문 쪽으로 자꾸만 향하던 고개, 누군가의 몫으로 남겨둔 마지막 홍시. 그런 것들이 발자국보다 오래 마당에 남아 있었을 것이다. 그러나 이제 그 흔적도 비에 씻기고 바람에 지워졌다. 해마다 같은 계절이 돌아왔지만, 그 곁에 서 있는 사람은 조금씩 달라졌다.사람의 생은 몇 번의 봄을 지나가는 일일 뿐일까. 사람들은 그사이 집을 짓고 아이를 키우며, 마당에 웃음과 발자국을 남긴다. 서로의 안부를 묻고 계절을 나누던 사람들은 어느 날 더 이상 그곳에 없다. 나무는 아무 일도 없었다는 듯 그 자리에 서서 다시 잎을 낸다.홍시 하나를 들어 올린다. 손바닥에 묵직하게 차는 무게가 낯익다. 껍질을 벗기자 말랑한 과육이 드러난다. 한입 베어 문다. 단맛이 번지기도 전에 오래전 어머니가 쥐여주던 검은 반점이 박힌 감이 떠오른다. 소금물에 우려내 떫은맛이 조금 남아 있던 맛, 감나무 아래를 서성이던 아버지, 마당 구석에 어린나무를 심던 어머니. 한입의 과육 속에서 서로 다른 시간이 차례로 모습을 드러낸다.감은 나무에서 떨어진 뒤에도 익는다. 단단했던 과육이 물러지고 떫은맛이 빠져나간다. 사람의 기억도 그럴까. 처음에는 삼키기 어려웠던 일이 시간이 지나 다른 맛으로 남기도 한다. 사라진 사람의 빈자리가 어느 날 문득 달콤해지는 것은 그리움이 익어서일까. 오래 견딘 시간이 떫은맛을 거두어 간 것일까.올케가 보낸 감은 이제 각자의 집에서 저마다의 시간을 보낼 것이다. 누군가에게는 오늘의 단맛으로, 누군가에게는 냉동고에 넣어두었다가 한겨울에 꺼내 먹는 홍시로 남을 것이다. 같은 감을 받아도 우리가 떠올리는 것은 조금씩 다르겠지. 오래전 마당에 서 있던 감나무, 그 곁을 오가던 사람들. 한 그루의 나무가 형제들의 서로 다른 기억 속에서 저마다의 모습으로 자라고 있다.생각해 보면 나무는 아무것도 기억하지 못한다. 누가 심었는지, 누가 그늘에 오래 머물렀는지, 열매를 따서 누구에게 건넸는지도 모른다. 그저 해마다 잎을 떨구고 다시 꽃을 피웠을 뿐이다. 그런데 사람들은 그 나무를 보며 오래전의 누군가를 떠올린다. 나무가 기억을 간직하고 있는 것은 아니지만, 사람들은 나무에 기대어 서로의 시간을 기억한다. 그리고 기억은 오래 한자리에 머문 사물에 기대어 건너가기도 한다.감나무는 지금도 우리 집 마당에 서 있다. 겨울이면 가지 사이로 바람이 지나가고, 봄이 오면 오래된 가지 어딘가에서 작은 잎이 돋아날 것이다. 나무를 심은 사람도, 그 곁을 서성이던 사람도 없는 마당이다. 그래도 나무는 제자리를 지키며 계절을 맞는다. 언젠가 누군가 그 앞에 멈춰 서서 가지를 살펴보기를 기다리는 것처럼.나는 감을 하나씩 꺼내 정성껏 닦는다. 누군가 오면 함께 먹을 수 있도록. 오래전 아버지가 홍시를 내밀던 방식으로 감을 놓아둔다. 기다리는 사람이 언제 올지 모르지만, 자리를 남겨둔다. 어쩌면 우리가 물려받은 것은 감나무 한 그루가 아니라 그런 기다림인지도 모른다.