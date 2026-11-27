충남도가 김장철을 앞두고 쪽파·배추·무 등 원예농산물 가격이 하락하자 자체 농산물 가격안정제를 본격 가동한다.
이승한 충남도 농축산국장은 26일 도청 프레스센터에서 기자회견을 열고 "도 가격안정제 발동 요건 충족 품종에 대해 보전금을 전액 지원, 농업인들이 부담을 덜 수 있도록 한다"고 밝혔다.
앞서 박수현 충남도지사는 지난 16일 실·국·원장회의에서 가을배추와 양념류 가격 급락에 대해 언급하며 도 차원의 선제적인 대응을 주문했다. 특히 '주요 농산물 가격안정 지원사업(충남형 가격안정제)'의 즉각적인 추진과 대책 보고를 지시했다.
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도에 따르면, 지난 11~17일 주요 농산물의 전년 대비 도매가 하락율은 ▲쪽파 61.6% ▲토마토 47.4% ▲배추 43.2% ▲대추방울토마토 40.7% ▲무 40.6% 등으로 나타났다. 올해 작물 재배에 적합한 기상 여건이 이어지며 농산물 공급량이 크게 증가한 영향이다.
이에 따라 도는 도내 농가 소득 보전을 위해 ▲정부 수급안정 정책 ▲농업수입안정보험 등과 함께 ▲도 자체 가격안정제로 이어지는 '소득안정망 3축' 가동에 집중한다. 도 가격안정제는 정부 정책 사각지대를 보완하고, 농가의 최소 소득 안정망 구축을 위해 추진 중이다.
또한 지원 품목은 정부의 농산물 가격안정제와 농업수입안정보험 지원 20개에서 제외된 품목을 중심으로, 시군별로 5개 씩 선정했다. 공주 쪽파·대파·수박·참깨·들깨, 아산 쪽파·대파·오이·참깨·들깨, 논산 적상추·호박·가지·들깨·대파, 당진 청상추·꽈리고추·생강·대파·쪽파, 청양 적상추·방울토마토·멜론·참깨·들깨 등이다.
대상은 ▲통합마케팅조직과 지역농협 등을 통해 계통출하 ▲도매시장 또는 공판장 등에 개별출하 ▲6차산업 등 농산물가공원료로 직접 출하 ▲로컬푸드 매장, 대형마트, 호텔 백화점 및 도내 영농조합법인에 출하한 농업인이다.
농가당 지원 면적은 품목별로 노지 1만㎡, 시설 5000㎡ 이하이며, 1기작 기준 지원금은 최대 300만 원이다. 주 출하 기간 시장가가 최근 5년 간 전국 도매시장 평균 가격인 기준가보다 20% 이상 하락했을 경우, 그 차액의 80%를 보전하는 방식으로 지원한다. 기준 가격이 1000원인데 주 출하 기간 시장가가 800원이라면, 하락한 200원의 80%인 160원을 보전해주는 셈이다.
도는 이미 가격안정제 발동 요건을 충족한 쪽파와 방울토마토, 멜론, 적상추, 청상추, 시금치, 오이, 호박 등 7개 시군 8개 품목 230개 농가를 대상으로 보전금 지급 신청을 받았다. 또 오는 30일까지 도 가격안정제 발동 대상 품목과 지원 규모를 최종 확정하고, 12월부터 산정된 보전금을 지급할 계획이다.
이승한 도 농축산국장은 "가격 하락과 경영비 부담으로 어려움을 겪고 있는 농가의 시름을 덜어드리기 위해 소득안정 제도를 총동원하고 있다"며 "특히 도 가격안정제 발동 요건을 충족한 품목에 대해서는 추경 예산을 확보해서라도 보전금 전액을 지급하고, 현장 여건을 반영한 제도 개선을 통해 농업인이 안심하고 영농에 전념할 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 강조했다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 충남포스트에도 실립니다.