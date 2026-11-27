▲이승한 충남도 농축산국장이 지난 26일 도청 프레스센터에서 기자회견을 열고 농산물 가격 하락에 대응한 도 자체 ‘농산물 가격안정제’ 중점 가동 계획을 발표하고 있다. ⓒ 박보성 관련사진보기