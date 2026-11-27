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"하지만 이 여행을 하기 위해 직장을 그만뒀어요."

큰사진보기 ▲육로 여행을 계속하고 있는 앤드루.그의 가슴에 매달린 운동화. 여행길에서 만난 사람들의 이야기를 듣고 낯선 삶과 마주하는 동안 우리는 많은 경험을 한다. 그 경험은 발효의 시간을 거쳐 비로소 나의 것이 된다. ⓒ 이안수 관련사진보기

"계속 육로로만 이동하고 있어요."

"저는 여러 곳을 며칠씩 둘러보는 것보다 한곳에 거점을 두는 편이 좋다고 생각해요. 그렇게 몇 달을 보내고 나면 비로소 그 장소를 진짜로 이해하게 되거든요."

큰사진보기 ▲앤드루의 진행중인 중남미 여행 여정.오래 머문 뒤에야 비로소 그 장소가 보이기 시작했다는 앤드루. 낯선 도시는 머문 시간만큼 마음을 열어준다고 믿고 있었다. ⓒ 이안수 관련사진보기

큰사진보기 ▲여행의 끝에서 조금 달라진 자신을 만나기 위해 떠나온 조이(사진 왼쪽).그녀는 여행이 특별한 사람이 되는 시간이 아니라 자기 자신을 발견하는 시간이 되기를 바랐다. 의사가 되기 전에 먼저 사람과 세상을 이해하는 시간도 원했다. ⓒ 이안수 관련사진보기

"여행은 제 최종 목표가 아니에요. 여행은 저 자신을 더 깊이 이해하고 제가 원하는 것과 꿈을 더욱 분명히 하기 위한 과정입니다."

큰사진보기 ▲아티틀란 호숫가 마을, 산타 카타리나 팔로포(Santa Catarina Palopo)의칵치켈 마야 원주민 마을에서 보낸 몇 주. 그 느린 시간을 통해 마야인의 삶과 마음을 좀 더 깊이 이해할 수 있었다. ⓒ 이안수 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 모티프원의 홈페이지에도 실립니다.

11월의 세 번째 주말. 아내가 스페인에서 온 여행자 산드라와 함께 과테말라 태평양 연안의 엘파레돈으로 떠나는 며칠간의 여행길을 배웅하고 숙소로 돌아오던 아침, 호스텔 현관 앞에서 낯익은 청년을 다시 만났다. 지난 일주일 동안 몇 차례 마주쳤지만 눈인사만 나누었을 뿐이었다. 늘 스페인어 책을 들여다보던, 조용하고 차분한 인상의 여행자였다.그는 배낭을 멘 채 막 숙소를 나서려던 참이었다. 이 호스텔에 더는 방을 예약할 수 없어 다른 숙소로 옮긴다고 했다. 그가 떠나면 언제 다시 마주칠지 알 수 없었다. 나는 잠시 배낭을 내려놓아 달라고 부탁했다. 그렇게 시작된 대화는 꽤 길어졌다.그의 이름은 앤드루(Andrew). 뉴질랜드 오클랜드 출신으로, 지난 3년 반 동안 캐나다 토론토에서 직장생활을 했다고 했다.그를 붙잡길 잘했다는 확신이 들었다. 직장을 그만둔 것은 중남미를 여행하고 싶다는 오랜 열망 때문이었다. 앤드루는 대략 그려둔 여정이 담긴 지도를 보여주었다. 그의 목표는 중미를 종단해 남미를 일주하는 것이었다.캐나다에서 멕시코 과달라하라로 들어온 그는 지난 두 달 동안 조금씩 남쪽으로 내려오고 있었다.비행기처럼 빠른 이동 수단은 가능한 한 피하고 있었다. 속도보다 길 위에서 보내는 시간을 선택한 여행자였다. 그는 셀라에서 좀 더 오래 머물 생각이라고 했다. 스페인어를 배우면서 틈틈이 산타마리아와 산티아기토 등 주변 산들을 트레킹 할 예정이었다.그에게 여행은 얼마나 많은 나라를 방문했는지, 얼마나 특별한 풍경을 보았는지의 문제가 아니었다. 어떻게 머무를 것인가에 더 관심이 있어 보였다.그는 남미에서도 내륙 깊숙이 들어가는 화물선을 타고 며칠 동안 해먹에서 생활하는 여행을 꿈꾸고 있었다. 앞선 여행자들이 다져놓은 길보다 스스로 길을 내며 가는 여정을 시도하는 듯했다.내 경험에 비추어 보아도, 한 장소를 제대로 이해하려면 몇 달이 필요하다는 앤드루의 말은 그곳 하나에만 해당하지 않는다. 그곳이 속한 광범위한 문화권, 그 사유체계의 근간을 이해하는 일이기도 하다. 우리 부부가 새로운 문화권에 들어서면 한 거점에서 몇 달씩 머무는 까닭이다.경험이 곧바로 지혜가 되는 것은 아니었다. 성찰의 시간이 필요했다. 그 시간 동안 내면화된 통찰을 통해 비로소 직관이 생겨났다. 직관이 반복되고 축적될 때, 조금씩 지혜에 가까워졌다. 여행이 사람을 저절로 더 너그럽게 만드는 것도 아니었고, 낯선 곳을 많이 다녔다고 해서 타인의 삶을 깊이 이해하게 되는 것도 아니었다.또한 누구나 앤드루처럼 직장을 그만두고 몇 달씩 떠날 수 있는 것은 아니다. 생업과 일상의 책임을 내려놓기 어려운 사람들에게 여행은 어렵게 마련한 짧은 휴가일 수 밖에 없다. 그 휴가에서 SNS에 넘쳐나는 절경을 배경으로 사진을 찍는, 경험의 복제에 끌리는 마음도 이해가 간다. 그럼에도 비교 불가능한 유일한 나로 나아가려면 복제된 경험만으로는 곤란하다.그제 아티틀란 호수로 떠난 대만 여행자 조이(Joy)의 이야기도 인상적이었다.그녀는 의과대학 6년 과정을 마친 뒤 병원 수련을 시작하기 전, 1년의 갭이어를 보내고 있었다. 병원의 치열한 일상으로 들어가기 전에 자신의 선택을 돌아보고 싶었다고 했다. 자신의 선택이 맞는 길인지, 그렇다면 어떤 마음가짐으로 그 길을 걸어갈 것인지. 그 질문을 품고 조금 더 넓은 세상으로 나왔다고 했다. 그녀가 의사가 되기 전에 먼저 여행자가 되기를 선택한 이유였다.의학 지식을 쌓는 일과 사람의 삶을 이해하는 일 사이에는 시간이 필요하다는 것을 그녀는 잘 알고 있었다. 사람의 몸을 치료하는 법을 더 배우기 전에 사람의 삶을 이해할 시간을 스스로에게 선물한 그녀.그런 그녀의 선택에 대한 화답으로, 나는 최근 백내장 수술을 받으며 만났던 안과의사 보니야 박사의 이야기를 들려주었다. 의술뿐 아니라 환자를 대하는 태도와 진료 현장에서 실천하는 배려에 관한 이야기였다.그녀는 그 이야기에 솔깃해했다. 그녀가 떠난 뒤, 나는 보니야 박사를 인터뷰해 만든 130쪽 분량의 인터뷰집 PDF를 보내주었다. 조이는 그 의사의 태도와 실천이 앞으로 자신이 걸어갈 길에 소중한 자양분이 될 것 같다고 했다.누군가를 닮기 위해서가 아니라 자기 자신이 되기 위해 길을 나선 사람들. 앤드루와 조이와의 대화는 우리 부부에게도 참 고마운 일이었다. 우리는 수많은 사람들 가운데 하나(one of them)로 살아가지만, 결국은 누구와도 바꿀 수 없는 한 사람(one of a kind)의 삶을 살고 있기도 하다.