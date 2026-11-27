큰사진보기 ▲정은경 보건복지부 장관(사진 왼쪽에서 세번째)이 지난 8월 7일 오후 서울 강동구에 있는 공동체사업단 '할로마켓 두 번째 봄'을 찾아 노인 일자리 현장의 폭염 대응 상황과 운영 실태를 점검하고 있다. 이 자리에는 김수영 한국노인인력개발원장(왼쪽 두번째)도 함께했다. ⓒ 보건복지부 관련사진보기

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앞으로 노인일자리 사업에 참여하려는 어르신들은 신청에 필요한 증빙 서류를 직접 떼러 다니거나 온라인으로 발급받아 제출해야 하는 번거로움을 덜 수 있게 된다.한국노인인력개발원은 27일 노인일자리 및 사회활동 지원사업 참여자의 신청 절차를 간소화하고 어르신들의 서류 제출 부담을 완화하기 위해 행정안전부의 '공공 마이데이터 서비스'를 도입한다고 밝혔다. 이날부터 시작되는 '2027년도 노인일자리 참여자 모집 과정' 신청에 필요한 행정 정보 6종이 연계돼 곧바로 활용된다.공공 마이데이터는 정보 주체가 행정·공공기관이 보유한 자신의 행정 정보를 필요한 기관에 제공하도록 요구하면 해당 정보를 전자적으로 제공 받아 활용할 수 있는 서비스다.그동안 노인일자리사업에 지원하려면 자격 확인 등에 필요한 증빙 서류를 신청자가 직접 챙겨야 했다. 특히 관련 서류를 발급받기 위해 주민센터 등 행정기관을 방문하거나 정부 웹사이트에서 온라인 발급 절차를 거쳐야 했다. 서류를 출력하는 과정은 디지털 기기 활용에 익숙하지 않은 고령층에게는 큰 진입 장벽이자 적지 않은 부담으로 꼽혀왔다.이번에 연계되는 행정 정보는 주민등록표 등초본과 실업 급여 수급 사실 여부 등 모두 6종이다. 참여자가 공공 마이데이터를 통해 자신의 행정 정보 제공을 요구하면 관련 정보가 전자적으로 전달돼 별도의 증빙서류를 발급받아 제출하는 절차를 줄일 수 있다.개발원은 이번 행정정보 6종 연계를 시작으로 공공 마이데이터 활용 기반을 마련하고, 앞으로 연계 대상 행정 정보를 확대해 나갈 방침이다. 이를 통해 어르신들이 보다 편리하게 노인일자리 사업에 참여할 수 있도록 수요자 중심의 사업 운영 환경을 조성한다는 계획이다.김수영 한국노인인력개발원장은 "이번 공공 마이데이터 도입은 어르신들이 노인일자리 사업 신청에 필요한 증빙 서류를 직접 발급 받아 제출해야 하는 불편을 줄이는 데 의미가 있다"며 "앞으로도 어르신의 신청 편의성을 높이는 등 디지털 기반 행정 서비스를 지속적으로 개선해 나가겠다"고 밝혔다.