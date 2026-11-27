큰사진보기 ▲진안 백운면 미비마을 계곡 상화대(相和臺) ⓒ 이완우 관련사진보기

▲진안 백운면 미비마을 계곡 상화대(相和臺), 너럭바위와 세찬 물결 이완우 관련영상보기

큰사진보기 ▲진안 백운면 미재천 영모정, 돌너와 팔작지붕의 누정 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲진안 백운면 미재천 영모정, 돌너와 팔작지붕의 누정 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲진안 백운면 운교리 모운정. ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲1970년대 중반 진안 백운면 운교리 당산 기슭의 모운정 공사 중 모습. 팔작지붕 형태의 지붕에 돌너와를 얹었다. (사진 소장·제공: 이완우) ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲1970년대 중반 진안 백운면 운교리 당산 기슭의 모운정 공사 중 모습. 전영태 백운면장(왼쪽 세번째), 이한봉 도편수(중앙), 전종하 전해산 의병장의 조카(오른쪽 세번째). (사진 소장·제공: 이완우) ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲진안 백운면 운교리 당산안 마을의 돌달구. 1970년대 중반 이곳 당산 기슭의 모운정을 건립할 때 주초나 돌기둥이 놓일 땅을 다졌던 돌달구다. ⓒ 이완우 관련사진보기

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큰사진보기 ▲진안 내동산 기슭의 오정마을 앞에서 바라본 마이산 방향. ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲진안 내동산 기슭 오정마을 앞에서 바라본 진안 고원의 준령 장수 팔공산과 섬진강 상류 선각산 방향의 원경 ⓒ 이완우 관련사진보기

"전봉준 장군은 진안 백운면 오정마을에 살던 전병화의 집에서 서당 훈장을 했습니다. 전병화는 전해산의 큰아버지(백부)였지요. 전해산이 어릴 때부터 큰아버지 댁에서 사촌 형 전기현과 함께 자랐습니다.



그곳에서 훈장을 하던 전봉준이 어린 전해산을 몹시 아꼈고 전해산 역시 전봉준을 잘 따랐습니다. 이 때문에 훗날 세상 사람들에게 전해산이 전봉준의 아들이라는 소문이 난 것으로 보입니다."

큰사진보기 ▲진안 내동산 기슭 오정마을 앞에서 바라본 진안 고원의 준령 덕태산과 진안 성수산 방향의 원경 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲진안 내동산 기슭 오정마을 뒤로 해가 넘어가는 모습. 150년 전에, 이 풍경 속에서 젊은 시절의 전봉준이 조선의 새로운 시대를 염원하였을 것이다. ⓒ 이완우 관련사진보기

지난 25일, 금남호남정맥의 성수산(1,059m) 계곡에서 흘러내린 물줄기가 절경을 이루는 미비마을 상화대(相和臺)를 찾았다. 옛날 이곳의 수려한 풍광에 반해 하늘에서 내려온 신선과 학문을 닦던 선비가 바위 위에서 바둑을 두고 시문을 짓다가 대립하게 되었다. 등을 돌린 신선과 선비가 맑은 계곡물 소리와 자연의 정취를 대하다가 마음이 녹아 서로 다툼을 멈추고 화목하게 어울렸다는 설화가 전승되었다.예로부터 마을 사람들 사이에 다툼이나 앙금이 생기면 이곳 너럭바위 위에 모여 탁주 한 잔을 나누며 화해하던 전통이 이어졌으며, 바위에는 '서로 화목하는 바위'라는 뜻의 '相和臺' 각자가 뚜렷하였다. 상화대 너럭바위 결을 깎아내려는 듯 세차게 흐르는 맑은 계곡 물줄기가 사람들의 거친 감정을 가라앉히고 서로의 마음을 열게 했다는 옛이야기가 실감 나는 풍경이었다.깊은 산속 산비탈에 돌너와가 널려 있었다. 예로부터 이렇게 외진 지역에서는 통나무로 귀틀집을 짓고, 지붕은 나무너와나 돌너와를 주변에서 쉽게 구하여 활용하였다. 산자락에 흩어진 납작한 돌 조각들은 멀리서 기와를 실어 나르기 어려웠던 산간 마을 사람들에게, 생존과 거주의 지혜가 바로 가까이에 있었다.돌너와가 널려 있는 산비탈 바로 아래 계곡에는 물길에 씻겨가는 화강암 바위가 절경을 이루고 있었다. 이곳에서 바위를 떠내어 백운면 여러 곳 건축물의 주초나 돌기둥으로 활용했다고 한다. 세찬 물길에 마모되어 단련된 화강암 바위는 묵직한 결을 지니고 있어, 정자와 한옥의 격식 있는 기초석으로 쓰이기에 부족함이 없었을 것이다.진안 성수산 아래 미재천의 영모정은 조선 시대 임진왜란 당시 하늘이 내린 효자로 알려진 미계 신의련을 추모하는 정자다. 여름에는 계곡의 울창한 숲에 시야가 가렸는데, 초겨울 탁 트인 풍경 속 돌너와를 얹은 팔작지붕 영모정의 단정한 자태가 시선을 끌었다.영모정을 지나 미재천을 따라 한참 걸으면 섬진강 본류가 저만치 보이는 지점에서 모운정을 만난다. 이 모운정은 1970년대 중반에 풍수 형국으로 용두봉(龍頭峰)에 해당하는 산봉우리 기슭에 세워진 정자다. 모운정 앞의 미재천 건너편 산줄기는 호랑이가 웅크리는 형세라니, 물길과 산세가 어우러져 용호상면(龍虎相面)의 형세를 이루는 섬진강 상류의 색다른 풍경이었다.소장하던 낡은 사진첩에서 1970년대의 모운정 정자 공사 중인 흑백 사진 몇 장을 최근에 발견하였다. 이 모운정 지붕에도 돌너와를 얹은 팔작지붕의 형태가 보였다. 이 모운정도 완성된 형태는 미재천 상류의 영모정처럼 용마루 등 지붕 마무리에 기와를 얹었을 것으로 추정되었다. 이 흑백 사진의 가운데에 미소 지으며 앉아 있는 할머니가 이 모운정 건립자 전영태씨의 어머니이다.이 할머니의 손주인 전호권(진안 백운면)씨의 증언에 의하면, 백범 김구 선생이 1948년 삼남지방 순회 과정에서 전북 전주를 방문하였을 때 운초(雲樵) 할아버지께 '雲樵居士(운초거사)' 네 글자의 필묵을 써서 전했다고 한다. 이 필묵을 전호권씨는 운초 할아버지의 일제강점기 항일 운동과 독립자금 헌납에 대한 김구 선생의 각별한 예우이자 깊은 감사의 증표로 기억하고 있었다.1970년대, 모운정 공사 중인 현장의 다른 흑백 사진 속에는 돌너와를 얹은 팔작지붕 골격과 함께 현장을 지킨 인물들의 얼굴이 선명했다. 모운정 건립자 전영태 백운면장 가족의 정성이 느껴졌고, 중앙에 선 이한봉 도편수와 전해산(1879~1910) 의병장의 조카 전종하씨의 모습은 이 정자가 향토의 인연과 역사가 교차하는 터전이었음을 보여주었다.백운면 운교리 당산안 마을 전호권씨 집의 마당에서 뜻밖의 역사적인 민속 유물을 보았다. 돌달구였다. 전호권씨의 증언에 따르면, 1970년대 중반 이곳 당산 기슭의 모운정을 건립할 때 주초나 돌기둥이 놓일 땅을 다졌던 돌달구다.돌달구는 모서리가 둥글고 허리가 약간 잘록한 타원체였는데, 가로·세로·높이가 대략 45cm 35cm 30cm 크기로 목측되었다. 화강암이나 편마암 계열의 자연석 비중을 적용해 무게를 추정하니 85kg 안팎으로 보였다. 움직여 보려니 꿈쩍도 안 했다. 성인 장정 2~4명이 사방에서 줄을 당겨 들어 올렸다가 찧기에 딱 알맞은 무게감이었다.전호권씨는 증조할아버지를 마을 사람들이 '오정할아버지'라고 불렀던 어렸을 때의 기억을 되살렸다. 전해산 의병장의 항일 활동과 맞물린 일제의 탄압과 마을 소각을 피해 조상님들이 오정마을에서 이곳 당산안 마을로 이주해 왔다는 가족의 역사 이야기였다.당산안 마을 지역은 냇가의 충적토 지역이어서 집을 지을 때 땅을 충분히 다질 필요가 있었다. 이때 현재 전호권씨의 집 마당에 있는 돌달구로 주초가 놓일 부분의 땅을 다졌다고 하였다. 돌달구의 허리께에는 굵은 철사가 자리 잡게 홈이 약간 파였고, 녹이 슨 굵은 철사가 몇 겹 둘려져 있었다. 이 돌달구는 백 년이 넘게 당산안 가문 역사의 터전을 다져온 역사적 유물이었다.진안 내동산 기슭의 오정마을 앞에서 마이산 방향의 원경이 보였다. 마이산의 두 봉우리가 앞의 산줄기에 가려서 윗부분만 보였다. 녹두장군 전봉준이 젊은 시절에 오정마을에서 서당 훈장을 하였다고 향토사 사료에 기술되어 있다. 내가 지금 바라보는 풍경이 150년 전 녹두장군 전봉준이 바라보았을 풍경이라고 여겨지니 형언할 수 없는 감회가 밀려왔다.<진안향토문화백과>에 전하는 백운면 오정리 출신 전익호(全益鎬, 1845~1897)는 일찍이 학문을 익혀 '전학자'로 불렸으며, 동학농민운동 이전부터 오정리에서 전봉준과 교류하며 전봉준의 직속 부관으로 활동한 인물이라고 기술되어 있다.전해산 의병장 가문의 후손인 전영준(서울 강동구)씨의 증언에 의하면, 이곳 오정마을에 살면서 전해산 의병장에게 군자금을 지원하였던 사촌형 전기현(전영준씨의 조부)은 가세가 급격하게 기울었다. 전기현은 일제의 탄압을 피하여 남원 번암으로 이주하였고, 호를 '요은(蓼隱)'이라 하였다. '요은'은 '요천에 은거하였다'는 의미인데, 현재의 장수 번암면은 원래 남원 땅 요천수의 상류였다. 전영준 씨는 "할아버지가 고기를 드시고 싶다고 하니까, 제 부친이 고기를 살 돈이 없어서 집 앞의 요천에서 물고기를 잡아서 드렸다"고 말했다.황현(1855~1910)의 <매천야록(梅泉野錄)>(1908) 중 '의보(義報)' 편에는 '해산은 전봉준의 아들이다(海山琫準子也)'라는 기록이 남아 있다. 당시 항간에 그만큼 두 사람이 부자지간이라는 소문이 파다했음을 보여준다.이에 대해 전영준씨는 오정마을과 천안 전씨 가문에 전승되는 녹두장군 전봉준과 전해산 의병장의 관계에 얽힌 내력을 다음과 같이 증언했다.실제로 천안 전씨 족보를 살펴보면 전해산(본명 전기홍·全基泓)의 생부는 전병국(全炳國)이며, 전병화(全炳化)는 그의 바로 위 형(백부)으로 기록되어 문중의 구술 증언과 일치한다.전해산 의병장은 일제의 남한대토벌 작전을 피하여 사촌형 전기현이 은거한 남원 번암의 서당에서 학동들을 가르쳤다. 이 시기에 일제에 체포되어 1910년에 순국했다. 진안 내동산 기슭 섬진강 상류의 오정마을에서 녹두장군 전봉준, 전해산 의병장과 뜻을 같이하며 신념을 가지고 행동하였던 조상들의 삶의 흔적을 진안 당산안 마을과 현재 장수 번암의 지역적 서사에서 확인할 수 있었다.내동산 기슭 오정마을 앞에 펼쳐진 험준하면서도 품이 넓은 고원의 산세와 섬진강 물줄기는 시대의 격랑 속에서도 뜻을 굽히지 않으려 했던 이들의 시선이 머물렀을 자리다. 오정마을 뒤 산마루 너머로 해가 기울며 붉은빛이 산자락과 골짜기를 물들였다.150년 전, 이 고원의 저녁빛을 바라보며 젊은 전봉준과 뜻을 함께했던 이들이 꿈꾸던 새로운 세상의 염원은 오늘날 상화대의 계곡 물소리와 영모정·모운정의 돌너와, 그리고 마을 어르신들의 구술 속에 여전히 살아 숨 쉰다. 진안 백운면의 산과 강, 누정과 돌덩이 하나하나가 건네는 이 묵직한 이야기는 우리가 이 땅 위에서 무엇을 기억하며 살아가야 할지 조용히 묻고 있었다.