큰사진보기 ▲활자가 아이들의 웃음과 목소리로 살아나다인천대건고등학교 2학년 학생들이 직접 그린 포스터를 배경으로 나무 상자 의자에 앉아 낭독극을 발표하고 있다. 대본을 앞에 두고 서로 눈을 맞추며 환하게 웃는 아이들의 표정에서 살아 있는 문학 수업의 열기가 느껴진다. ⓒ 한만수 관련사진보기

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"낭독극 만들기는 '레몬김치'다. 익숙한 것이지만 색다른 맛이기 때문이다."

"낭독극 만들기는 '3D 프린팅'이다. 글 속에 머물던 작품을 입체화하는 것이기 때문이다."

"낭독극 만들기는 '딱풀'이다. 친구들과 더 가까워지는 경험이었기 때문이다."

"내가 직접 소설 속 주인공이 되어 연기할 때 주인공의 마음을 비로소 알 것 같았어요."

"모둠원들과 다투지 않고 호흡을 맞추며 진짜 작품을 만든 뿌듯함이 컸고, 준비하는 내내 참 많이 웃었습니다."

큰사진보기 ▲작은 소품 하나, 눈빛 하나로 무대를 채우다학생들이 배경화면과 소품을 활용해 낭독극 장면을 실감 나게 연기하고 있다. 대본을 보고 읽으면서도 표정과 목소리만으로 극의 재미를 한껏 살려냈다. ⓒ 한만수 관련사진보기

"인공지능이 발전할수록 학생들이 서로 몸을 부대끼고 숨결을 나누며 대화하고, 함께 부딪히며 무언가를 만들어 가는 과정이 꼭 필요합니다. 예술 활동이 지치고 메마른 삶을 얼마나 풍요롭게 가꾸어 주는지 아이들이 학교 안에서 꼭 맛보았으면 합니다."

큰사진보기 ▲교실의 작은 무대가 큰 공연장의 감동으로 이어지다한만수 선생님이 이끄는 연극반 및 공동교육과정 학생들이 대형 무대 조명 아래서 낭독극을 펼치고 있다. 중앙에서 역동적인 몸짓을 선보이는 배우들과 양옆에서 목소리로 극을 이끄는 낭독자들이 어우러져 한 편의 종합예술을 완성했다. ⓒ 한만수 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 지식브런치에도 실립니다.

지식 대결에서 이제 사람은 AI를 이길 수 없다. 만점을 받기 어렵다던 국가고시에서도 AI는 거침없이 정답을 찾아낸다. AI가 그린 그림을 보면 창의성마저 결코 사람에 뒤처져 보이지 않는다. 하지만 AI가 끝내 정복하지 못할 영역이 하나 있다. 바로 '감정'이다. AI의 머리는 사람을 아득히 뛰어넘을지 몰라도, 숨결을 맞대고 마음을 나누는 일은 무생물인 AI에게 영원히 미지의 영역이다. 인천대건고등학교 한만수 선생님의 수업은 바로 그 지점에 있다.올해로 29년째 연극반 '마른 잎 다시 살아나'를 이끌고, 교사극단 '나무를 심는 사람들'의 배우로도 활동해 온 국어교사 한만수 선생님. 그는 2017년부터 시험 문제 맞히기에 갇혀 있던 고등학교 문학 교실에 '낭독극 수업'이라는 유쾌한 무대의 막을 올렸다. 지난 18일부터 26일까지 한만수 선생님과 몇 차례 전화 인터뷰를 진행했다.수업을 마친 인천대건고 2학년 학생들이 활동지에 적은 한 줄 소감은 이 수업의 맛을 또렷하게 보여 준다.아이들에게 교과서 속 단편소설은 본래 밑줄 긋고 주제를 외워야 하는 '낡고 익숙한 재료'였다. 하지만 12차시 동안 이어지는 낭독극 수업 안에서 그 딱딱한 활자들은 전혀 다른 맛으로 다시 태어난다.한 선생님의 수업은 작품 속으로 깊숙이 걸어 들어간다. 먼저 4~6명이 한 모둠을 꾸려 <소나기>, <동백꽃>, <운수 좋은 날>, <유리방패> 같은 단편소설을 함께 읽는다. '질문으로 깊이 읽기'를 통해 인물의 속마음을 하나씩 짚어 본 뒤, 모둠원들이 장면을 나누어 10분 남짓한 희곡으로 직접 고쳐 쓴다. 손수 포스터를 그리고 배경음악과 소품을 챙겨 교실 무대에 오르는 일까지 모두 아이들 몫이다.이때 한 선생님이 지키는 원칙은 단 하나다. '단 한 명도 빠짐없이 무대에 서는 것'이다. 대사를 통째로 외워야 하는 연극과 달리 대본을 들고 읽기에 무대가 두려운 아이도 용기를 낸다. 배우와 해설자뿐 아니라 밤새 소품을 깎고 소리를 고르는 스태프, 나무나 시계, 빗소리를 내는 코러스까지 저마다 자기 자리를 맡아 하나의 작품을 빚는다.교실 책상을 반원형으로 둘러앉혀 작은 극장을 만들자, 아이들에게 놀라운 일이 벌어졌다.평소 교실 구석에서 말수가 적고 조용하던 한 아이가 무대에 서자마자 걸쭉한 사투리와 익살스러운 목소리로 반 전체를 단숨에 웃음바다로 만들었다. 교실이 뒤집어질 만큼 유쾌한 반전이었다. 무대 앞이 부끄럽다던 아이들은 밤새 소품을 만들고 장면에 딱 맞는 배경음악을 골라내며 든든한 스태프로 빛났다. 대본을 보고 읽어도 되는데도 대사를 통째로 외워 온몸을 던진 아이, 기타를 메고 나와 장면마다 가락을 입힌 아이까지 저마다 숨겨 두었던 끼를 마음껏 펼쳐 보였다.한 학기 동안 문학 수업을 들은 138명에게 가장 기억에 남는 수업을 물었을 때, 절반에 가까운 65명이 주저 없이 '낭독극 수업'을 꼽았다. 아이들은 소감문에 이렇게 적었다.한만수 선생님의 낭독극 수업은 단순한 특별활동이나 일회성 장기자랑이 아니다. 고등학교 문학 교육과정이 바라는 배움을 가장 온전하게 담아냈다.소설을 희곡으로 고쳐 쓰는 동안 아이들은 시대 배경과 인물의 속마음을 꼼꼼히 따져 읽으며 깊이 생각하는 힘을 기른다. 무대 위에서 관객과 눈을 맞추며 대사를 주고받는 순간, '혼자 소리 내어 읽기'는 '남과 감정을 나누는 소통'으로 자란다. 여기에 미술(포스터)과 음악(배경음향)이 자연스럽게 어우러지면서 메말랐던 학교생활에 따뜻한 숨결이 스며든다.최근 10년 동안 한 선생님은 학교 담장마저 넘어 인천 지역의 연극·영화를 꿈꾸는 학생들을 위한 '꿈두레' 공동교육과정을 열고, 전문 예술가들과 함께 제작 실습과 연기 수업을 이끌고 있다. 그가 29년째 한결같이 무대를 지키는 까닭이 궁금했다.요즘 교육 현장을 두고 교권이 흔들리고 교실이 메말라 간다는 걱정이 크다. 정답 맞히기와 줄 세우기 경쟁 속에서 아이들조차 서로의 마음을 닫아걸고 있지는 않은지 돌아보게 된다.하지만 인천대건고의 작은 교실 무대에서 나는 분명한 희망을 보았다. 친구의 대사 한마디에 귀를 기울이고, 어설픈 소품 하나를 함께 깎으며 까르르 웃음꽃을 피우는 아이들의 얼굴에서였다. AI가 아무리 똑똑해져도 결코 대신할 수 없는 것, 남의 아픔에 함께 눈물 흘리고 기쁨에 손뼉 쳐 주는 공감의 힘이 우리 교실 안에 여전히 살아 숨 쉬고 있었다.29년째 아이들이 인생이라는 무대의 주인공으로 설 수 있도록 묵묵히 판을 깔아 주는 한만수 선생님. 그의 교실이 켜 놓은 따뜻한 무대 조명이 오늘도 우리 교육이 나아갈 길을 환하게 비추고 있다.