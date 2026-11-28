드라마 속 인물들의 심리를 탐구해 봅니다. 그때 그 장면 궁금했던 인물들의 심리를 펼쳐보면, 어느새 우리 자신의 마음도 더 잘 보이게 될 것입니다.

큰사진보기 ▲태웅은 일본인으로서의 특권과 조선인으로서의 억압을 동시에 겪는다. ⓒ tvN 관련사진보기

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큰사진보기 ▲태웅은 특권을 이용해 구국단을 돕는다. ⓒ tvN 관련사진보기

"이곳을 여러분에게 돌려드린 건 제가 선의를 베풀어서가 아니라, 조금이나마 사죄하고 싶은 마음에서였습니다."

큰사진보기 ▲태웅은 교당리 주민들에게 사죄한다. ⓒ tvN 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 송주연 시민기자의 개인 블로그(https://blog.naver.com/serene_joo)와 브런치(https://brunch.co.kr/@serenity153)에도 실립니다.



자주 다니는 한 건물 입구에 회전 자동문과 수동 여닫이문이 있다. 손을 쓰지 않고도 들어가는 회전 자동문이 내겐 참 편리하다. 그런데 며칠 전 휠체어를 탄 분을 건물 앞에서 마주했다. 그분은 자동 회전문으로 들어가려 했지만, 휠체어 크기 때문에 쉽지 않았다. 다시 여닫이문으로 들어가려는데, 휠체어를 탄 채 손으로 문을 여는 게 어려워 보였다. 얼른 다가가 문을 잡아드렸다. "고맙다"며 건물 안으로 들어간 분을 보며 '특권'이라는 단어가 떠올랐다.평소 아무 생각 없이 건물을 드나들었는데, 이 문이 누군가에게는 접근하기 어려운 것이었구나 깨달았기 때문이다. 사회 정의 상담을 추구하는 상담자로 특권과 억압의 문제에 관심을 두면서도, 정작 내가 지닌 특권을 인식하지 못했다는 생각에 부끄러웠다. 그리고 최근 즐겨본 tvN 드라마 <100일의 거짓말>의 사토 히데오, 그러니까 태웅(박진영)이 떠올랐다.드라마에서 최고의 특권층인 태웅은 자기의 특권을 불편해하며 다른 방식으로 사용한다. 특권이 생존과도 연결되던 일제강점기, 태웅은 어떻게 자신의 특권을 알아차리고 변화할 수 있었을까? 태웅의 마음을 따라가 본다.일제강점기. 부모를 잃고 소매치기로 살아가던 태웅은 일본인 경찰 사토(진선규)의 양자가 되고 '히데오'라는 일본 이름을 얻는다. 그 후 태웅은 사토의 마음에 들기 위해 최선을 다한다. 철저하게 일본인의 습성을 배우고 사토가 원하는 대로 일본 육사를 나와 군인이 되려고 하지만, 폐결핵을 앓아 군인은 되지 못한다. 그 사이 사토는 조선총독부 정무총감의 자리에 오르고 태웅은 통역관이 되어 아버지와 나란히 조선총독부로 출근한다. 정무총감의 아들인 덕분에 그는 다음과 같은 것들을 당연하게 누린다.쌀밥을 먹고, 쿠키와 같은 디저트를 먹는다. 매일 씻고, 깔끔한 양장을 입는다. 퇴근 후에 가끔은 고급 술집에 가서 음악을 들으며 술 한잔을 기울인다. 이동할 때는 자동차나 인력거를 이용한다. 그를 알아본 사람들이 허리 굽혀 하는 인사를 종종 받는다. 그의 말 한마디면 경찰들이 움직인다.당시 많은 조선인은 쌀밥은커녕, 피죽을 먹고 겨우 허기를 면했고, 매일 씻거나 옷을 갈아입는 것은 사치나 다름없었다. 대다수는 자동차를 타기는커녕 인력거를 끌며 푼돈을 모으고, 잘못한 일이 없어도 일본 경찰에게 쫓기는 삶을 살았다. 이런 시대에 태웅이 매일 자연스레 누리는 이 모든 것은 조선인이지만 '일본인'으로, 그것도 정무총감이라는 고위층의 자제로 살게 되면서 얻은 '특권'이다.드라마 속 태웅과 같은 특권을 누리는 대부분의 일본인들은 이를 매우 당연하게 여겼다. 태웅의 아버지 사토는 더 큰 특권을 누리기 위해 조선총독 자리를 노리고, 경무총감 후쿠다(김중희) 또한 자신이 가진 특권으로 타인에게 군림하며 더 높은 곳으로 오르려 한다.태웅은 다르다. 그는 자신이 속한 환경에서 당연한 것을 누리면서도 불편해한다. 거리에서 힘들게 살아가는 조선인에게 자꾸 마음이 쓰인다.9회에서 태웅은 거리에서 조선인에게 폭력을 행사하는 일본 경찰을 맞닥뜨린다. 태웅이 이를 제지하자 일본 경찰은 그를 알아보고는 머리를 조아린다. 태웅은 이 모습에 씁쓸한 웃음을 짓는다. 11회에는 움막을 짓고 모여 사는 교당리의 조선인들이 친일파 조일방직 직원들의 폭력에 시달리는 장면이 나온다. 마침 그곳에 있던 태웅이 나서자 직원들은 허리를 깊이 굽혀 사죄한다. 태웅은 이 모습에 우쭐하기는커녕 몹시 불편해 한다. 태웅은 어떻게 특권을 당연하게 여기지 않게 되었을까?태웅은 감정을 숨기며 조선인으로서의 정체성을 드러내지 않고 살아왔던 억압의 순간을 늘 기억하며 살았다. 이는 자신이 누리는 특권이 당연한 것이 아니라 무언가를 희생한 결과임을 깨닫게 했을 것이다.하지만, 이것만으로는 태웅을 다 설명하기 힘들다. 사토도 후쿠다도 조선에서 나고 자란 외지인이라는 이유로 일본인들 사이에서 억압받은 경험이 있다. 이들은 과거 억압을 기억하며 자신들의 특권을 더 당연하다 여기고 더 많이 누리려 한다.14회에서 태웅은 교당리의 조선인들을 쫓아내려는 사토에게 맞서 땅을 사들이고 조선인이 편히 살도록 돕는다. 그러면서 태웅은 주민들을 찾아가 이렇게 말한다.이는 자신이 누리는 특권이 억압에 기여하고 있음을 인식하는 발언이었다.<특권, 억압 그리고 사회정의>의 저자 앨런 G. 존슨은 평등한 사회를 위해서는 특권을 가진 자들이 '특권을 받거나 유지하기 위해 행해진 모든 것이 수동적이거나 무의식적이었다 하더라도 누군가의 고통과 결핍의 결과'임을 인지해야 한다고 했다. 또한 억압에 직접 기여하지 않았더라도, 그런 사회에 던져져 특권을 누린다는 사실만으로도 책임감 있게 행동해야 한다고 했다.태웅은 바로 이런 인식과 책임감을 지닌 인물이다. 그래서 그는 자신의 특권을 불편해하며 이를 이용해 사람들을 돕는다. 동시에 조선인으로 살기로 결심하며 자기 자신을 해방시킨다. 특권을 내려놓고 진짜 자기 자신으로 살아가게 된 것이다. 태웅은 특권이 자신과 타인에게 미치는 영향을 알아차리고 책임감 있는 선택을 한다.앨런 G. 존슨은 같은 책에서 '특권을 쉽게 인식하지 못하는 상황 자체가 특권'이라며 이를 '망각의 사치'라 표현했다. 특권을 누리는 이에게 특권은 일상이고, 대체로 그 사회의 표준으로 여겨지기에 그것이 특권인 줄도 모른 채 살아가는 경우가 많다. 회전문 앞에서 장애인을 마주하기까지 자연스러운 건물 출입이 특권인 줄 몰랐듯 말이다.반면 억압의 자리는 알아차리기 쉽다. 내가 여성으로서 겪는 일(밤거리가 무섭고, 공중화장실이 두려운 것 등)은 늘 나를 깨어 있게 한다. 그리고 억압의 자리에서 겪은 경험은 다른 억압 속에 있는 이들의 마음을 짐작하게 해준다.한 가지 다행인 점은 누구도 특권만 누리거나 억압만 받지는 않는다는 것이다. 드라마 속 특권층인 사토와 후쿠다도 조선에서 나고 자랐다는 이유로 억압받았고, 나 역시 비장애인으로서 특권을 누리지만 여성으로서는 억압 받는 자리에 있다.대부분의 사람은 특권과 억압이 교차하는 자리에 있다. 그리고 억압의 자리를 기억함으로써 역설적으로 자신의 특권을 인식하고, 억압받는 다른 이들의 마음에 공감할 수 있게 된다. 이런 공감은 우리를 보다 책임감 있는 선택으로 이끈다.<100일의 거짓말> 속 태웅은 특권과 억압의 교차성을 인식하고 책임감 있게 행동하는 것이 얼마나 중요한지 잘 보여준다. '나에게 특권이 있었나' 고개를 갸웃거리게 된다면 <100일의 거짓말> 정주행을 권한다. 태웅의 마음을 따라가다 보면 나를 둘러싼 특권과 억압이 조금은 선명해질 것이다. 태웅이 비춰준 그 선명한 자리에서 조금 더 책임감 있게 행동하는 길을 고민해 볼 수 있다면 정말 좋겠다.