오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲인터뷰 중인 <고래의 바다>의 이정준 감독 ⓒ 김연순 관련사진보기

- 지난 10년간 제주 바다 남방큰돌고래를 카메라 담아 오셨는데요. 처음에 이 기록을 시작하게 된 결정적인 계기가 있었나요?

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- 제주도에 오기 전에는 어떤 일들을 하셨나요?

큰사진보기 ▲영화 <고래의 바다> 스틸. 사진 제공=시네마 달 ⓒ 시네마 달 관련사진보기

- 이번 12월 초에 개봉되는 영화 <고래는 바다>는 10여 년에 걸쳐 찍은 것으로 알고 있습니다. 자연 큐멘터리 넘어 인간의 활동이 고래들의 삶에 미치는 영향을 담고 있던데요. 촬영 과정에서 마음이 무거웠던 순간과 또 희망이 보인 순간은 언제였는지 궁금합니다.

- 아기돌고래 '종달이'는 공중파 뉴스에도 한참 이슈가 되었고 <고래의 바다>에서도 중요하게 다루고 있는데, '종달이' 구조 시도까지 수많은 상황들이 있었을 것 같아요. 어떤 상황이었나요?

큰사진보기 ▲영화 <고래의 바다> 스틸. 사진 제공=시네마 달 ⓒ 시네마 달 관련사진보기

- 종달리 바다에서 발견되어 '종달이'란 이름이 붙었다지요? 낚싯줄에 얽힌 '종달이'를 만났을 때는 어떤 심경이었나요?

큰사진보기 ▲영화 <고래의 바다> 스틸. 사진 제공=시네마 달 ⓒ 시네마 달 관련사진보기

- 제주 바다에 긴 시간 머무시니 수온 상승이나 해양생태계의 변화를 누구보다 빨리 알아채실 것 같습니다. 기후위기의 징후를 어떻게 느끼고 계신지요?

- 제주 바다가 그렇게 달라진 이유는 무엇 때문이라 생각하시나요?

- 오랜 시간 바다를 누비셨는데 위험한 상황들도 여러 번이었을 것 같아요. 어떻게 통과해 오셨나요?

큰사진보기 ▲영화 <고래의 바다> 스틸. 사진 제공=시네마 달 ⓒ 시네마 달 관련사진보기

- 영화 <고래의 바다>를 보고 나서 관객들이 한 가지라도 기억하고 실천하길 바라는 게 있다면 무엇인가요?

- 마지막으로 하고 싶은 말씀은?

덧붙이는 글 | 이 기사는 해양시민과학센터 파란 뉴스레터에도 실립니다.

제주 돌고래 '긴급구조단'에서 중요한 역할을 한 다큐멘터리 감독이 있습니다. 1990년대 초 대학 시절 스쿠버다이빙을 시작해 약 15년간 해외 오지를 다니며 다큐멘터리 및 방송 프로그램(SBS 스페셜, KBS 수요기획, MBC 스페셜 등) 촬영과 연출에 참여했고요. 2015년 제주 남방큰돌고래를 기록하기 위해 제주도에 왔는데 1년 계획이 어느새 10년이 훌쩍 넘었답니다.이 10년의 기록은 2026년 12월 2일, 극장 개봉을 앞두고 있는 다큐멘터리 <고래의 바다>에 고스란히 담겼는데요. 웃다가 울다가 멈출 수 없는 깊은 감동과 여운을 남기는 이 영화의 감독 이정준 님을 11월 중순 서귀포시의 한 카페에서 만났습니다."20대 초 청년 시절에 제대로 바다를 접했고요. 해외 여러 나라를 다니며 촬영하다 보니 많은 동물들을 만날 수 있었어요. 그러다가 우리나라에 한국계 귀신고래라는 게 있다는 걸 알게 되었고 이걸 좀 찍어보고 싶었죠. 그런데 취재하다 보니 귀신고래가 아예 사라졌다는 거예요. 그 얘기를 듣고 좀 오기가 생겼죠. '제대로 조사는 했나, 어떻게 조사했길래,' 이런 의구심이 들었어요.그러고 나서 막상 찾아다녀보니 진짜 귀신고래는 우리 바다를 떠난 뒤였더라고요. 우리 바다가 어떻게 돌아가고 있길래 고래들이 살 수 없는 걸까? 그런 생각과 함께 서해안에는 상괭이가 살고 있고 제주 바다에는 남방큰돌고래가 살고 있다는 소식을 들었어요. 그렇다면 제주의 남방큰돌고래들이 어떻게 살아가는지 봐야겠다 싶어 2015년에 아예 짐 싸가지고 빨간 보트 끌고 제주도로 왔습니다. 원래 1년 계획으로 왔는데 어느새 10년이 되었네요.""원래 운동을 좀 해서 체육관을 운영했습니다. 헬스클럽을 꽤 운영하다가 스쿠버 다이빙을 배우고 다이빙 강사 자격증을 취득했어요. 그러면서 수중 촬영을 했는데 이게 다큐멘터리 촬영으로 이어지게 되었습니다. 다큐멘터리 감독이 되고 나서는 워낙 물속을 좋아하고 체력도 좋아 험한 오지를 많이 다녔는데 아마존, 아프리카, 파푸아뉴기니 같은 남들이 가기 꺼리는 곳으로 많이 다녔습니다.의외로 제가 적응을 되게 잘하더라고요. 말은 안 통하지만 눈빛으로 소통이 가능할 정도로 현지인들과 공감대가 잘 형성되었죠. 사람들 뿐만 아니라 동물들과도 잘 어울리는 법을 배웠고 꽤 오랜 시간 그런 생활을 했어요. 15년 정도 그렇게 일을 했고 그런 기록이 SBS 스페셜, KBS 수요기획, MBC 스페셜 등 다양한 방송 프로그램에 담겼습니다.""10년이라는 시간 동안 얼마나 많은 일들이 있었겠습니까? 좋아서 시작한 일인데 좋은 걸로만 끝나기에는 너무 안타까운 상황들이 많았어요. 낚싯줄에 감긴 돌고래들을 보며 최소한 그 낚싯줄만이라도 끊어줘야겠다 싶었고 아기 돌고래 '종달이' 구조를 시도했던 거죠.결국 구조에는 실패했지만 그래도 의미는 있었다고 봅니다. 낚싯줄에 걸려 죽어가는 돌고래들의 상황을 알게 되면서 이 문제에 관심 갖는 사람들이 나타나고 있는 것, 이렇게 변화가 시작되는 것 같아요. 이 영화를 통해 조금이라도 바뀔 수 있는 여지가 보입니다. 그 점이 희망이 생기고 의미 있는 일이라고 생각합니다.""처음에는 바다에서 카메라 화면 안에 돌고래들이 들어오는 것만으로도 기분이 좋았어요. 그런데 촬영을 하면 할수록 돌고래들이 살아가는 환경이 보이더라고요. 어느 날은 꼬리가 잘린 아이가, 또 어느 날은 턱이 막 이렇게 틀어진 아이가 보이고요. 낚싯줄에 얽혀 돌아다니는 애는 제가 제주에 온 2015년부터 보였어요. 근데 그 아이가 한 개체가 아니고 계속 보이는 거예요. 육상에서 돌고래를 보면 멀리 조그맣게 보이잖아요. 망원 렌즈 당겨서 봐도 그 아이가 고통스럽게 헤엄치고 있는지는 보이지 않아요. 그런데 그걸 가까이서 보면 너무 안타깝고 가슴이 막 답답합니다.매년 그런 일을 겪는데 2021년에도 '꽁이'라는 아이와 '단이'라는 아이가 그런 일을 당했어요. 그런데 '꽁이'는 제가 2015년부터 만났던 '애로우'라는 아이의 자식이거든요. 그러니까 그냥 '꽁이'가 아니라 내가 아는 아이의 새끼가 낚싯줄에 얽혀 나타난 거예요. 이대로 있으면 안 되겠다 싶어 '핫핑크돌핀스'와 '고래연구센터', '해양동물생태보전연구소(MARC)'와 함께 대책회의를 했습니다.근데 논의만 이어지고 실행하기 전에 그 아이가 사라져 버렸어요. 돌고래 아기들은 엄마 젖을 먹어야 하는데 그러려면 밑으로 약간 잠수를 해야 돼요. 낚싯줄에 감겨 있으며 잠수가 잘 안 되거든요. 그러다가 점점 낚싯줄에 해조류가 끼고 그러면 힘들어서 움직임이 느려지고 못 먹으니까 점점 수척해져요. 그리고 어느 순간 바다에서 사라져 버립니다. 그러다가 2023년 11월 8일 '종달이'를 만난 거죠.""보자마자 다짐을 했어요. 무엇이라도 반드시 행동을 해야 한다 싶었고 고래 전문가인 해양동물생태보전연구소 장수진 박사와 관련 전문가들을 만나 상황을 공유하고 우리가 구해보자, 의기투합했죠. 2024년 1월 1일 본격적으로 구조를 위한 준비 단계에 들어갔고 1월 중순에 제주도와 해수부로부터 구조 허가도 받았습니다. 처음이라 그 과정 자체가 쉽지 않았어요.해외의 사례를 검증하고 조언을 받아 필요한 준비를 하는데 우선 포획을 해야 하나, 아니면 먼저 낚싯줄을 끊어줘야 하나 고민이 많았어요. 당시의 상황을 봐서는 시급한 상황이라 판단하고 끊어주는 방법으로 결정했습니다. 그렇게 해서 낚싯줄 절단을 시도했고 일단 꼬리 쪽에 걸린 걸 잘라주는 것은 바로 성공했어요.끊자마자 등이 휜 채로 다니던 종달이가 등을 쭉 펴고 나아가며 움직임이 좋아진 걸 보고 일단 안심을 했죠. '종달이'가 버틸 수 있는 시간을 확보했으니 이후 나머지 부분도 잘라 주자고 계획했어요. 우리가 끊어준 낚싯줄을 뜰채로 건저 냈을 때 많이 놀랐습니다. 너무 무거웠어요. 해조류가 잔뜩 부착된 상태였는데 이렇게 무겁고 긴 줄을 달고 다니면 못 살죠. 이거 반드시 해결해야겠다 생각이 들었습니다.""어부들보다는 못하지만 꽤 많이 바다를 나갑니다. 일단 바닷물이 따뜻해졌어요. 1~2도 정도는 수온이 올라가 있다고 느껴집니다. 제가 1995년에 제주에서 다이빙 강사교육을 받아 여기서 다이빙을 많이 했어요. 그땐 바다 연안이 정말 깨끗해서 그야말로 살아있는 바다였는데 지금은 충격적 상황입니다. 문섬, 범섬은 그나마 나은데 제주도의 로망이자 파라다이스인 중문과 색달 쪽은 바다에 아무것도 없어요. 끔찍할 정도로 바다가 망가져 있어 통탄을 금할 수 없습니다. 그런데 사람들이 바다 위로만 보면 그런 게 드러나지 않잖아요.""인간에 의한 개발이죠. 사람들이 온난화에 의한 기후변화를 이야기하지만 그렇게만 보면 내 생활과는 관계없다고 물러서게 되거든요. 그건 아니라고 생각합니다. 인간의 행동과 삶의 패턴으로 인해 이런 일이 벌어진 건데 그 연관을 짓지 못하면 답이 없어요.연안을 둘러싼 양식장들, 골프장에 뿌려지는 농약, 귤나무 농사에 쓰는 농약과 화학비료 같은 것들이 다 바다로 흘러 들어가잖아요. 하수처리장 문제도 심각하고요. 이런 것들로 인해 연산호와 해조류가 죽어갑니다. 연산호와 해조류가 중요한 이유는 수많은 생명체들이 여기에서 산란을 하고 살아가는 터전이기 때문이에요. 연산호와 해조류가 많을수록 바다의 생명체들이 많아집니다. 그래서 연안에 대한 관리가 반드시 필요하지요.""위험한 일들은 여러 번 있었죠. 차가 바다에 빠지기도 하고 배가 바위 위로 걸쳐 올라가기도 하고. 그래서 저는 장비를 굉장히 중요하게 생각해요. 자연의 힘 앞에 인간의 힘은 아주 나약하기 때문에 장비의 도움을 받아야만 합니다. 훈련을 철저히 하고 장비를 잘 갖춰야죠. 그래서 저는 장비에는 돈을 아끼지 않습니다.""우선 낚시 문제를 같이 고민해 주시면 좋겠습니다. 낚시하는 사람들에게는 낚시도 하나의 즐거움이고 권리인데 그걸 뺏을 수는 없지요. 그러나 최소한 낚싯줄에 돌고래들이 걸려 죽는 일이 반복되지 않으면 좋겠어요.낚시하는 사람들에게도 좋고 돌고래들에게도 좋은 솔루션을 함께 찾아 실천하면 좋겠습니다. 돌고래들이 많이 다니는 해양보호구역 일부에서라도 낚시 관련 규제가 제도로 만들어지길 바라고 관객들과 함께 이런 의지를 모아가면 좋을 것 같아요.얼마 전에 제주영화제 시상식에 갔을 때 제주도지사님과 도의회 의장님이 오셨더라고요. 유명 감독과 배우가 오셔서 그런 것 같은데 <고래의 바다>도 꼭 보시고 같이 머리 맞대고 의논할 기회가 있다면 좋겠습니다. 결국은 행정이 바뀌어야 가능한 일인데 행정이 바뀌려면 여론이 형성되어야겠죠. 많은 시민들이 이 영화를 통해 문제를 인식하고 공유해 행정에까지 영향을 미치면 좋겠습니다.""저는 운이 좋아서 바다를 자주 들어가고 많이 볼 수 있는데 보통을 그렇지 못하잖아요. 영화를 통해 제가 본 상황을 같이 보시고 공감할 수 있는 기회가 되면 좋겠어요. 그리고 바다의 현황을 조사하고 알리는 활동을 하는 해양시민과학센터 파란에 많은 사람들이 회원 가입을 해서 힘을 보태면 좋겠습니다."