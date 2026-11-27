큰사진보기 ▲웨인 티보 전 입구DDP 뮤지엄 전시1관 앞에 걸린 '웨인 티보 전' 안내 배너. 흰 곡선이 흐르는 DDP 로비에서 노란 벽이 관람객을 맞는다. ⓒ 김연아 관련사진보기

큰사진보기 ▲둥글게 놓인 디저트웨인 티보, '둥글게 놓인 디저트'. 흰 접시 위의 케이크와 파이 곁으로 보라색 그림자가 내려앉았다. 물감을 두텁게 쌓아 올려 디저트를 빚어냈다. ⓒ 김연아 관련사진보기

큰사진보기 ▲35센트짜리 걸작들웨인 티보, '35센트짜리 걸작들'(1970/1972). 'MASTERWORKS 35￠' 간판 아래 벨라스케스와 세잔의 명화가 엽서가 되어 진열대에 꽂혀 있다. ⓒ 김연아 관련사진보기

큰사진보기 ▲다섯 명의 앉은 사람들웨인 티보, '다섯 명의 앉은 사람들'(1965). 나란히 앉았으나 저마다 다른 곳을 바라본다. 겹친 그림자만이 그들이 한자리에 있음을 알려 준다. ⓒ 김연아 관련사진보기

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큰사진보기 ▲딜라이츠 전시공간판화 연작 '딜라이츠'가 걸린 방. 휘어 도는 벽 위아래로 간접조명이 흐르고, 흑백의 작은 액자들이 색의 향연 사이에 쉼표를 찍는다. ⓒ 김연아 관련사진보기

큰사진보기 ▲백 살 광대웨인 티보, '백 살 광대'. 세상을 떠나기 1년 전에 그린 마지막 자화상이다. 털모자를 쓴 노인이 빨간 코를 달고 고개를 숙였다. ⓒ 김연아 관련사진보기

"오래도록 행복하게 살고 싶은 여러분들에게 건강을 잘 돌보고, 아름다운 삶을 누리며, 시를 읽고, 좋은 음악을 듣고, 운동을 하라고 말씀드리고 싶어요. 마침 저도 그러려던 참입니다. 지금 테니스 코트로 향하고 있거든요."

- 웨인 티보, 100세 생일을 앞둔 인터뷰에서

전시정보

현대카드 컬처프로젝트 31 웨인 티보 전 <The Order of Things>

기간: 2026년 9월 19일(토) ~ 2027년 2월 21일(일)

장소: 동대문디자인플라자(DDP) 뮤지엄 전시1관(지하 2층)

관람 시간: 10:00~20:00 (입장 마감 19:00, 연중무휴)

관람료: 성인 23,000원, 청소년 18,000원, 어린이 15,000원



덧붙이는 글 | 글쓴이는 공간에세이스트·공학박사, 브런치 작가 '무드온라이프'입니다.

지난 11일 해 질 무렵 동대문디자인플라자(DDP) 뮤지엄 전시1관의 미국 화가 웨인 티보(1920~2021) 전시를 찾았다. 그의 국내 첫 회고전으로, 초기작부터 마지막 자화상까지 105점이 걸린 큰 규모의 전시다.경쾌한 색채로 일상을 그려낸 그는 분명 팝아트의 범주에 속하지만, 볼수록 묘한 느낌이 들었다. 백 살 넘게 산 화가의 회고전답게 전시는 정직하고 우직한 초기 작품에서 시작된다. 한 걸음 들어서면 색이 환하게 피어나는 작품들이 기다린다. <길거리 음식>과 <감자 튀김> 앞에서는 캔버스에 두텁게 쌓아 올린 물감에 걸음이 느려진다. 전통 유화의 임파스토 기법이다.원, 원뿔, 삼각형, 사각형 같은 기하학적 형태가 반복되는 화면은 자칫 딱딱해 보일 수 있다. 그 단단함을 경쾌한 색채가 풀어 준다. 존재감을 드러내는 그림자까지 더해져, 그만의 독특한 작품 세계가 고스란히 펼쳐진다.<둥글게 놓인 디저트> 앞에서는 물감으로 케이크를 빚어낸 것은 아닐까 싶을 만큼 풍부한 표현에 다시 걸음을 멈췄다. 단순한 배경에 놓인 흰 접시, 그 위의 형형색색 디저트와 보라색 그림자. 팝아트적인 소재를 전통 회화의 붓으로 그려 내고 있었다.이 묘함은 그가 걸어온 길에서 온다. 그는 디즈니 스튜디오의 만화, 상업 디자인, 무대 디자인을 거쳐 마흔이 넘어서야 화가로 이름을 얻었다. 그사이 그가 스승으로 삼은 이들은 미술관의 거장이었다.'MASTERWORKS 35¢'라는 간판 아래 벨라스케스와 세잔의 명화가 35센트짜리 엽서로 꽂혀 있는 그림 앞에서는 피식 웃음이 난다. 그에게 케이크와 명화는 한 진열대 위에 있었다. 팝아트로 불리면서도 그는 손으로 물감을 쌓는 오래된 회화의 길을 끝까지 걸었다.캘리포니아의 햇살은 그림마다 고루 내려앉아 있다. 해안가 그림 앞에서는 나도 모르게 해변에 선 듯 따스하고 유쾌해진다. 인물화는 결이 다르다. 나란히 앉았으나 저마다 다른 곳을 바라보는 사람들. 같은 햇살 아래에서도 그들은 각자의 섬에 머문다. 고요한 얼굴에 현대인의 외로움이 배어 있다.이 전시에서 눈여겨볼 또 하나는 공간이다. 넓고 천장이 높은 전시실은 자칫 지루하기 쉽다. 이곳은 벽을 사선으로 비껴 세워 동선을 이끌고, 주제가 바뀔 때마다 벽과 바닥의 색을 바꿔 분위기를 전환한다.파스텔톤 오렌지색 카펫이 깔린 '익숙하면서도 낯선' 방에서는 아이스크림 덩어리가 빨간 코를 단 광대 얼굴로 웃는다. 살아 있는 것인지 아닌지 한참을 서성이게 된다.판화 연작 <딜라이츠>는 따로 마련된 공간에 담백한 흑백의 작은 액자로 나란히 걸려 색의 향연 사이에 쉼표를 찍는다.전시의 끝자락에는 <백 살 광대>가 있다. 세상을 떠나기 1년 전에 그린 마지막 자화상이다. 털모자를 쓴 노인이 빨간 코를 달고 고개를 숙였다. 평생 사람들을 웃기던 광대가 조용히 자신을 들여다보는 얼굴이다.출구 앞에는 백 살 생일을 앞둔 그의 사진과 인터뷰 한 구절이 걸려 있다.읽어보고 입가에 웃음이 번졌다.좋은 전시는 그림이 숨 쉴 자리를 짓는다. 같은 전시실도 벽의 각도 하나, 바닥의 색 하나에 따라 그림이 달리 읽힌다. 좋은 그림은 우리가 매일 지나치는 것들을 다시 보게 한다. 웨인 티보는 일상의 음식도 아름다움의 대상이 될 수 있음을 보여 주었다. 전시장을 나서는 길, 베이커리 윈도를 오래 들여다보았다. 케이크 곁에 보라색 그림자가 내려앉아 있었다.