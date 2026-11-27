큰사진보기 ▲이상일 용인특례시장이 시의회에서 시정 연설을 하고 있다. ⓒ 용인특례시 관련사진보기

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이상일 용인특례시장은 26일, 의회 시정 연설을 통해 내년도 예산안에 대해 설명했다.이 자리에서 이상일 시장은 "반도체 중심도시이자 첨단기업도시로 급성장하는 시기인 만큼, 재정의 역할이 더욱 더 중요해졌다"라고 강조했다.이 시장은 내년도 내년 시정 운용 방향과 관련해 "반도체 메가클러스터 고도화를 추진하고, 첨단기업이 모여드는 도시의 기틀을 다지겠다"라며 "용인이 대한민국 반도체산업의 전진기지이자 세계 반도체산업 중심도시로 도약할 수 있도록 행정적인 지원을 아끼지 않겠다"라고 밝혔다.아울러 "반도체 프로젝트에 한결 속도가 붙을 것인 만큼 도로·철도·주거공간 등 도시 기반시설도 서둘러 갖추는 일에도 속도를 내야 한다"라며 "단기적으로는 대규모 건설·IT 인력 유입에 따른 통행·주차·주거 수요 급증에 대비해 TF팀을 구성하고 선제적인 대책을 마련하겠다"라고 말했다.아울러 "연구개발과 창업 도전이 활발하게 이뤄지도록 용인시산업진흥원을 중심으로 벤처·중소기업의 시제품 제작, 기술가치평가, 대기업 연계 실증, 투자 유치까지 성장 단계별 지원을 강화하겠다. 150만 인구가 쾌적하게 생활하는 도시공간을 확대하겠다"라며 "'2040 용인도시기본계획'을 조속히 확정하고, '2035 용인도시관리계획' 재정비를 통해 반도체 클러스터 조성 등 달라진 도시여건과 '2040 용인도시비전'에 부합하도록 도시공간을 체계적으로 계획하겠다"라고 밝혔다.특히, "시민의 건강과 노후를 꼼꼼히 챙기는 도시를 만들겠다. 늘어난 복지예산이 시민이 체감할 수 있도록 세심한 돌봄체계를 구축하겠다"라고 강조했다.이 시장은 "민선 9기 용인특례시는 민선 8기에 기틀을 닦은 중요 정책을 이어가고, 새로운 비전과 구상으로 시의 도약, 시민 행복 증진을 위한 일들을 뚝심 있게 추진할 것이다"라며 "지금 이 공간에 있는 우리의 공통 목표는 시민의 행복과 도시 발전일 것이다. 시 집행부는 함께 풀어가야 할 과제에 대해 시의회와 진지하게 조율하고, 협력하도록 하겠다"라고 밝혔다.