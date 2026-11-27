큰사진보기 ▲한국서예협회 서산지부 창립전이 29일까지 충남 서산시 음암면 세아평미술관에서 개최된다. ⓒ 한국서예협회서산지부 관련사진보기

AD

그동안 저마다의 작업실에서 묵묵히 붓을 들던 충남 서산 지역의 서예인들이 마침내 하나의 구심점을 세우고 시민들 앞에 첫발을 내디뎠다.사단법인 한국서예협회 서산지부(초대 지부장 서호 김광호)가 22일 공식 출범을 알리며 첫 공식 무대인 창립전 <섬돌 디디다>를 열고 지역 서예문화의 새로운 장을 열었다.그간 서산 지역에는 전통 서예를 사랑하고 연구하는 예술인들이 꾸준히 활동해 왔지만, 개별 활동 위주로 이어지다 보니 서로의 작품을 공유하고 공동 전시를 열 만한 공식적인 구심점이 부족했다. 이에 지역 서예인들이 뜻을 모아 지난해 10월 한국서예협회 서산지부를 창립했고, 이번 창립전을 통해 그 첫 결실을 시민들에게 선보이게 됐다.충남 서산시 음암면 세아평미술관에서 열리고 있는 이번 전시는 오는 29일까지 이어진다. 전시장에는 서산지부 회원들이 정성껏 빚어낸 작품 38점과 한국서예협회 임원들이 서산지부의 출범을 축하하며 보내온 찬조작품 17점 등 총 55점이 내걸렸다.전시 방식 역시 기존 실내 전시의 틀을 깼다. 미술관 내부 벽면에 작품을 전시하는 것은 물론, 전시장 주변 야외 공간에도 출품작을 배너 형태로 제작·설치해 관람객들이 가을 끝자락의 자연 풍경과 어우러진 서예 작품을 색다르게 감상할 수 있도록 꾸몄다.창립전 제목인 <섬돌 디디다>에는 서산지부가 내딛는 첫걸음의 의미가 고스란히 담겼다. 집 안으로 들어서기 위해 가장 먼저 발을 올려놓는 작고 낮은 디딤돌인 '섬돌'처럼, 기본을 충실히 지키며 한 획, 한 글자씩 묵묵히 쌓아 올려 서산 서예의 탄탄한 토대를 만들겠다는 회원들의 다짐이다.한국서예협회 문정 송현수 이사장은 "서산지부의 출범과 창립전은 회원들이 서로의 개성과 역량을 마음껏 펼치고 화합하는 소중한 계기"라며 "서예의 전통을 바탕으로 꾸준히 정진하며 서로의 성장을 응원하는 든든한 터전으로 자리매김하길 기대한다"고 격려했다.서산지부는 이번 창립전을 시작으로 ▲정기 회원전 및 작품 발표회 개최 ▲회원 간 서예 연구 및 교류 활성화 ▲타 지역 서예단체와의 연대 확대 등을 본격 추진할 계획이다. 특히 젊은 세대와 일반 시민들이 서예를 어렵고 딱딱한 예술이 아닌 친근한 생활 문화로 접할 수 있도록 다양한 프로그램도 마련할 방침이다.초대 지부장인 서호 김광호 지부장은 "이번 창립전은 서산의 서예인들이 한마음으로 모여 시민 여러분께 처음 공식 인사를 드리는 뜻깊은 자리"라며 "섬돌 하나를 디디며 시작한 이 작은 걸음이 훗날 서산의 문화예술을 풍요롭게 하는 큰길로 이어지기를 바란다"고 밝혔다.