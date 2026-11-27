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큰사진보기 ▲한정민대표한정민 마음의식탁 대표 ⓒ 한정민 관련사진보기

- '마음의식탁'은 어떤 기업인가요? 회사 소개를 부탁드립니다.

- 외식·식문화 분야에서 창업을 결심하게 된 계기는 무엇인가요?

- 2020년 사업을 시작한 이후 어떤 과정을 거쳐 성장해 왔나요?

큰사진보기 ▲청년키움식당 홍대점 운영사로 선정된 한정민 대표한정민 대표가 청년키움식당 홍대점 첫 팀인 ‘버터잼잼’에게 제품 컨설팅을 하고 있다. 한 대표의 ‘마음의식탁’은 2022년 농림축산식품부와 한국농수산식품유통공사(aT)가 주관하는 ‘청년키움식당 홍대점’ 운영사로 선정됐다. ⓒ 한정민 관련사진보기

- 청년 외식 창업가들을 지원하면서 가장 중요하게 생각한 것은 무엇인가요?

- 대표님이 기업을 운영하면서 가장 중요하게 생각하는 경영철학은 무엇인가요?

- 창업 이후 가장 어려웠던 순간은 언제였으며, 어떻게 극복했나요?

- 친환경 먹거리와 ESG(Environmental Social Governance, 환경·사회·지배구조) 분야에 관심을 갖게 된 특별한 계기가 있나요?

큰사진보기 ▲청년키움식당 홍대점 브런치 메뉴청년키움식당 홍대점 브런치 메뉴 ⓒ 한정민 관련사진보기

- '마음의식탁'만의 차별화된 경쟁력은 무엇이라고 생각하시나요?

- 앞으로 '마음의식탁'을 어떤 기업으로 성장시키고 싶으신가요?

- 창업을 준비하는 후배 여성과 청년들에게 멘토로서 한 말씀 부탁드립니다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 더 워킹우먼에도 실립니다.

좋은 먹거리를 만드는 일과 좋은 기업을 만드는 일은 어떻게 연결될 수 있을까. 마음의식탁 한정민 대표는 그 해답을 현장에서 찾고 있다.외식 창업 인큐베이팅과 컨설팅, 메뉴 및 밀키트 개발, OEM 상품 기획, 푸드 디렉팅, 식문화 교육까지 한 대표가 펼쳐가는 사업의 영역은 다양하다. 하지만 그 중심에는 '바르고 안전한 먹거리'라는 일관된 경영철학이 자리하고 있다.2020년 온라인 유통과 식문화 컨설팅으로 사업을 시작한 그는 2022년 '마음의식탁'을 법인으로 설립하고 청년 외식창업가들의 성장을 지원하는 한편, 친환경 먹거리 개발과 자원순환 실천으로 사업 영역을 확장해 왔다.요리연구가에서 출발한 한 대표는 사업의 보폭을 넓혀가며 다양한 이력을 쌓아왔다. 한국외식관광진흥원 이사, 서울시사회적경제지원센터 먹거리 컨설턴트, 전통시장육성재단 상인기술지원단 컨설턴트, (사)시민과함께하는메가시티연구소 사무국장 등으로 두루두루 활동하며 aT농수산식품유통교육원 농산물마케팅전문가 제37기 우수상을 수상하기도 했다. 특히 2025년 세계여성발명대회에서 '현미밥 어묵' 개발로 은상을 수상하며 식품개발 역량도 보여줬다.지난 22일 오후 3시 서울 서교동에서 건강한 먹거리와 환경, 지역사회가 함께 성장하는 기업을 꿈꾸는 한정민 대표를 만나 창업과 경영, 여성 기업인으로서의 도전에 대해 들어봤다."'마음의식탁'은 '바르고 안전한 먹거리의 가치를 실현한다'는 철학을 바탕으로 설립한 식문화 전문기업입니다. 외식 창업 인큐베이팅과 컨설팅, 메뉴 및 밀키트 개발, OEM 상품 기획, 프리미엄 간편식 유통, 푸드 디렉팅, 식문화 교육 등을 진행하고 있습니다. 단순히 음식을 개발하고 판매하는 기업을 넘어 건강한 먹거리를 중심으로 생산자와 소비자, 소상공인과 지역사회가 함께 성장할 수 있는 구조를 만들고자 합니다.""창업 전에는 ㈜씨알트리에서 교육관리실장으로 근무하며 교육과 조직 운영에 대한 경험을 쌓았습니다. 이후 경희사이버대학교 호텔관광대학원에서 호텔외식MBA를 전공하며 외식 경영의 전문성을 키웠습니다. 서울시사회적경제지원센터 먹거리 컨설턴트와 전통시장육성재단 상인기술지원단으로 활동하면서 많은 소상공인과 예비 창업가를 만났습니다.그 과정에서 열정만 믿고 준비 없이 창업했다가 원가 관리와 운영 시스템의 문제로 어려움을 겪는 분들을 많이 봤습니다. 좋은 재료와 좋은 의지만으로는 사업을 지속하기 어렵다는 사실을 알게 됐습니다. 바른 먹거리의 가치를 지키면서도 안정적으로 운영할 수 있는 외식 생태계를 직접 만들어 보고 싶었습니다. 그것이 창업의 출발점이었습니다.""2020년 3월 온라인 유통과 식문화 컨설팅으로 사업을 시작했고, 2022년 5월 ㈜마음의식탁을 설립했습니다. 사업의 중요한 전환점은 2022년 농림축산식품부와 한국농수산식품유통공사(aT)가 주관하는 '청년키움식당 홍대점' 운영사로 선정된 것입니다.예비 청년 창업가들과 함께 메뉴를 개발하고 실제 매장을 운영하면서 외식 창업에 필요한 실무 경험을 나눴습니다. 2022년 운영평가에서 우수등급을 받았고, 경희사이버대학교와 산학협력 업무협약도 체결했습니다. 이후 친환경 식재료를 활용한 상품 개발과 간편식 기획, 지역사회 식문화 교육 등으로 사업 영역을 넓혀 왔습니다.""창업은 좋은 아이디어만으로 성공할 수 있는 일이 아닙니다. 메뉴의 경쟁력은 물론 원가 관리, 고객 동선, 매장 운영, 수익구조까지 종합적으로 고려해야 합니다. 청년키움식당을 운영하면서 청년들과 직접 주방에 서고, 장부를 펼쳐 놓고 손익을 계산했습니다. 고객의 반응을 살피며 메뉴를 수정하고 운영 방식을 함께 고민했습니다.창업가들에게 필요한 것은 추상적인 조언보다 실제 현장에서 적용할 수 있는 경험이라고 생각합니다. 청년들이 시행착오를 줄이고 자신만의 경쟁력을 갖춘 창업가로 성장하도록 돕는 것이 중요합니다.""저에게 음식은 단순한 상품이 아니라 '삶의 기준'입니다. 내 가족이 안심하고 먹을 수 있는 건강한 한 끼가 지켜져야 지역사회도 지속될 수 있다고 믿습니다. 그래서 메뉴를 개발하거나 새로운 상품을 기획할 때 항상 스스로에게 질문합니다. '이 먹거리가 누군가의 식탁에 올라가도 부끄럽지 않은가.' 당장 잘 팔리는 상품을 만드는 것도 중요하지만 소비자가 오랫동안 믿고 선택할 수 있는 상품을 만드는 것이 더 중요하다고 생각합니다.""좋은 원재료를 사용하면서도 현실적인 수익성을 확보해야 하는 문제가 가장 어려웠습니다. 좋은 재료를 사용하면 원가가 높아지고, 가격을 높이면 시장 경쟁력을 확보하기 어려워집니다. 기업의 경영철학과 현실적인 수익성 사이에서 균형을 찾는 일이 쉽지 않았습니다.청년 창업가들과 메뉴와 손익구조를 함께 고민하고, 대학 및 공공기관, 전통시장과 협력하면서 현장에서 신뢰를 쌓아 왔습니다. 그 과정 자체가 제게는 가장 단단한 자산이 됐습니다. 기업이 지속되기 위해서는 수익성뿐 아니라 사람과 사람 사이의 신뢰도 중요하다는 것을 배웠습니다.""식품을 개발하고 전통시장 상인들과 함께 일하면서 좋은 식재료가 생산되는 과정뿐 아니라 식재료가 버려지는 문제에도 관심을 갖게 됐습니다. 품질에는 문제가 없지만 모양이 고르지 않다는 이유로 유통되지 못하는 농산물도 있습니다.2023년 5월 에스앤이컴퍼니와 업무협약을 체결하고 이러한 '못난이 농산물'을 활용하는 ESG 가치소비 모델을 추진했습니다. 결국 바른 먹거리는 깨끗한 환경과 자원순환에서 나온다는 확신이 들었습니다. 먹거리와 환경의 문제는 결코 분리해서 생각할 수 없습니다.""외식 경영에 대한 전문성과 실제 현장 경험을 함께 갖추고 있다는 점입니다. 외식 창업 컨설팅에서부터 메뉴 개발, 상품 기획, 유통, 식문화 교육까지 연결할 수 있다는 것이 강점입니다. 또한 지역사회와 함께 신뢰를 쌓는 사업 구조를 중요하게 생각합니다. 어르신 효도밥상 기증이나 제로웨이스트 시민교육도 기업 활동과 별개로 생각하지 않습니다. 건강한 먹거리와 지역사회, 환경의 가치를 연결하는 것이 '마음의식탁'의 차별화된 방향입니다.""외식 창업 인큐베이팅과 컨설팅, 건강한 간편식의 기획과 유통이라는 두 가지 사업 축을 중심으로 성장하고 싶습니다. 청년 창업가와 소상공인들이 안정적으로 사업을 운영할 수 있도록 돕고, 소비자에게는 믿고 선택할 수 있는 먹거리를 제공하는 기업이 되고 싶습니다. 기업의 성장과 사회적 가치의 실현이 서로 충돌하는 것이 아니라 함께 발전할 수 있다는 것을 보여주고 싶습니다.""창업은 결국 '나만의 기준'을 세우고 끝까지 버티는 싸움입니다. 당장 화려해 보이는 유행보다 내가 왜 이 일을 시작했는지, 내 손끝에서 나온 결과물이 누군가의 일상을 어떻게 바꿀 수 있는지를 먼저 생각했으면 합니다.사업을 하다 보면 예상하지 못한 어려움과 선택의 순간을 마주하게 됩니다. 그럴 때일수록 자신이 세운 기준을 잃지 않는 것이 중요합니다. 현장에서 부딪히며 쌓은 작은 신뢰들이 결국 여러분을 지키는 가장 든든한 울타리가 되어 줄 것입니다."