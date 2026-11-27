큰사진보기 ▲대학생들이 감사의 정원 철거를 요구하고 있다. ⓒ 민대협 관련사진보기

- 감사의 정원 철거를 요구하는 1인 시위에 참여하게 된 이유가 무엇인가.

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- 1인 시위를 하면서 느낀 점이 무엇인가.

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- 감사의 정원을 철거하기 위해서는 무엇이 필요할까.

지난 23일, 서울 광화문 광장에서 감사의 정원 철거를 요구하는 대학생들의 1인 시위가 벌어졌다. 지난 5월, 서울시는 받들어 총 조형물인 '감사의 빛23'을 포함하여 감사의 정원을 조성하였다. 하지만 계획부터 절차, 그리고 그 의미까지 많은 논란이 되었다. 민주주의자주평화대학생협의회(아래 민대협)는 감사의 정원이 준공된 이후 1인 시위를 이어오고 있다. 이날은 1인 시위 참가자들과 인터뷰를 진행했다.김서영: "처음에 감사의 정원이 세워진다는 소식을 접했을 때, 몇 백억의 예산과 행정력을 들여서 이런 조형물을 진짜 세울까 하는 생각이 들었었다. 서울시는 미 대사관을 향하고 있는 이 조형물이 경례를 의미하는 '받들어 총'의 형상임을 당당히 말했다. 이런 조형물은 철거되어야 한다고 생각해서 나서게 되었다."박은영: "미국에 대한 사대를 상징하는 듯한 조형물은 철거되어야 한다고 생각했다. 미국은 감사를 표할만한 나라 아니고 오히려 사죄받을 것이 많은 나라라고 생각한다. 광주항쟁 당시 신군부의 학살에 대한 미국의 승인, 전쟁에서의 학살 등을 벌인 나라에 감사를 표한다고 하니 분노가 들었고 잘못됐다고 생각했다. 지금도 대미투자라는 이름으로 수백조 원을 받아내려 하고 자국이 일으킨 전쟁에 파병하라며 동참시키려는 나라이다."최소윤: "의미도 잘못됐지만 이후 어떤 장소로 쓰일지도 문제다. 오세훈 서울시장은 이곳을 '향후 모든 미국 대통령이 한국 방문 시 들르게 될 한미동맹의 상징 공간으로 만들겠다'고 말했다. 한국은 미국과의 관계에 있어서 예속을 자처하고 있다. 시민분들게 이를 알리고자 참여하게 되었다."김서영: "조형물을 처음 봤을 때 엉성하기도 하고, 미 대사관 앞에 받들어 총이 있다는 것에서 사대와 전쟁을 상징하는 조형물임을 보여준다고 생각했다. 민주주의의 상징이 되어야 할 광화문 광장이라는 공간에 사대와 전쟁의 조형물이 세워져 있는 것에서 서울시, 그리고 정부가 무엇을 우선시하는지 볼 수 있다. 이재명 정부 역시 한미동맹이라는 이름으로 호르무즈 파병과 대미투자를 추진하고 있다. 정부의 행보도 조형물이 상징하는 사대와 전쟁에 기반해 있다고 생각한다. 감사의 정원이 철거되고 민주주의의 공간으로 남아야 한다고 생각했다."박은영: "전쟁국가를 사대해서는 안 되며 매우 위험한 일이다. 그런 나라에 과연 주권이 있다고 할 수 있을까. 미국의 침략전쟁에 파병으로 끼어드는 것 또한 정당화시키는 의미의 조형물이다. 오세훈 서울시장이 감사의 정원을 지었다지만 정부의 묵인 아래 유지되고 있는 것도 사실이며, 미국에 대한 사대가 이재명 정부 하에서도 이어지고 있다. 일주일에 한 번, 1시간의 피켓팅이 작아보일 수 있지만 시민분들게 조형물의 의미를 알리고 싶었고 잘못됐다는 목소리들이 모이면 결국 철거될 것이라고 생각한다."최소윤: "감사의 정원 앞에 미 대사관이 있다. 애초에 지어질 때부터 미 대사관의 폭에 감사의 정원을 지었고, 받들어 총의 형상을 하고 있다. 이런 조형물이 세워져 있다는 것에서 굴욕감이 느껴졌고 이런 공간이 있어서는 안 된다는 생각이 더더욱 들었다. 또한 이 공간이 전쟁을 미화하고 있다고 생각했다. 전쟁은 그 자체로 일어나서는 안 되는 일인데, 승패의 문제로만 바라보게 한다는 생각이 들었다. 많은 시민분들이 관심을 가져주시고 피켓을 보며 고개를 끄덕이거나 몰랐다는 듯 뒤돌아서 다시 보고 가시기도 한다. 이 조형물의 의미를 알게 되면 모두 똑같은 마음일 거라고 생각한다."김서영: "이 땅에 살아가는 사람들이 사대와 전쟁이 아닌 평화와 자주를 우선시하는 그런 사회로 만들어나가려는 노력이 중요할 것 같다. 그를 위해서 이렇게 알리는 행동이 필요하다."박은영: "많은 사람들이 철거를 외치는 것이 필요하다. 그것이 피켓팅을 하는 이유이다."최소윤: "사람들이 모이면 못할 게 없다고 생각한다. 많은 사람들이 알고 같이 행동하는 게 중요하다. 그리고 그 과정에서 미국과의 관계에 대해 올바른 목소리를 모아야 한다고 생각한다. 미국과 예속, 상하, 착취 관계를 유지하는 게 아니라 한국이 올바른 길로 나아간다면 그 과정에서 자연스럽게 철거될 것이라고 생각한다. 더 많이 알리고 싶다."민대협은 감사의 정원 준공 이후 25차례의 1인 시위와 기자회견을 진행했으며, 매주 월요일과 수요일 감사의 정원 철거를 요구하는 1인 시위를 진행하고 있다.