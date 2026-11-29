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큰사진보기 ▲큰 대야나 소쿠리 대신 절임 배추가 담겨 온 겉비닐을 넓게 펼쳐 '김장 매트'로 활용했다. 남편이 물기를 짜준 배추에 사부작사부작 양념을 버무리는 모습. ⓒ 홍영미 관련사진보기

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큰사진보기 ▲설명서가 없어 간을 본 뒤 물에 한 번 헹군 절임 배추. 별도의 채반을 사는 대신 배추가 담겨 온 비닐 바닥에 구멍을 뚫어 싱크대에서 물기를 빼고 있다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

'그래, 올해는 내 손으로 직접 김장을 해보자!'

큰사진보기 ▲생애 첫 홀로 김장을 마치고 김치통에 차곡차곡 눌러 담은 모습. 배추 7쪽(3포기 반)을 버무리니 김치통 한 통 반 분량이 나왔다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

"힘들 텐데 괜찮겠어요?"

"여보, 간 좀 봐요."

"이 정도면 매년 김장해도 되겠는데?"

"아니, 우리랑 같이하셔야지 혼자 언제 다 하셨대요?"

"김장하고 몸살 나실까 봐 걱정했는데 벌써 끝났어요?"

큰사진보기 ▲남은 양념이 아까워 손주들이 어린이집에서 수확해 온 배추 한 포기를 추가로 절였다. 멸치육젓을 달여 보탠 나만의 양념으로 버무려 굴과 함께 수육 상에 올릴 예정이다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

그해 겨울, 엄마의 김치는 마침표를 찍었다. 아흔이 넘은 나이에도 지팡이를 짚고 텃밭을 오가며 김치를 담가 보내주시던 친정엄마였다. "힘드시니 제발 하지 마시라"고 신신당부를 해도 엄마는 늘 한결같으셨다.밭에 배추도 있고 양념도 다 있으니 버무리기만 하면 된다고, 힘도 돈도 안 든다며 직장 생활에 치이는 딸을 위해 김치통마다 가득가득 눌러 담아 보내주시곤 했다. 생강을 넉넉히 넣어 알싸하면서도 시원하고 깔끔하던 엄마표 김치. 나름의 비법이라며 온갖 좋은 재료를 아낌없이 넣던 그 손맛은 내 식탁의 든든한 버팀목이었다.그러나 엄마가 뇌경색으로 쓰러지신 뒤 모든 것이 변했다. 끝내 걷지 못하게 되시고, 치매까지 찾아와 우리 집에서 한 달, 큰오빠 집에서 석 달을 머무시다 결국 요양원으로 들어가셨다. 시어머니 역시 건강하실 적엔 대전 본가에서 3형제 몫으로 배추 50포기에 총각김치, 동치미까지 담그시며 겨울 양식을 책임져 주셨다. 젓갈을 쓰지 않고 소금으로만 간을 해 유독 시원하던 시어머니의 김치도 이제는 요양원 문턱 너머 아련한 추억이 되어버렸다.두 분이 요양원에 계신 뒤로는 시골 둘째 올케의 김치를 얻어먹으며 버텼다. 생선을 넣어 푹 익히면 찜이나 찌개로 그만이던 올케의 김치는 우리 딸이 유독 좋아했다. 하지만 언제까지 얻어먹는 김치로 연명할 수는 없는 노릇이었다. 마침 올해 퇴직을 해 시간적 여유가 생겼고, 배추와 무 가격이 뚝 떨어졌다는 소식도 들렸다. 지난봄 생애 첫 된장 담그기에 성공한 기억도 자신감을 보탰다.결심은 섰지만 현실적인 여건을 따져보지 않을 수 없었다. 두 손주를 돌보며 배추를 절이고 양념까지 직접 만드는 건 무리였다. 먼저 손주들 육아를 돕고 있는 딸네 집 몫으로 10kg을 담그고, 12월에 대구 집에 내려가 10kg을 더 담그기로 계획을 세웠다. 첫 도전을 위해 내가 선택한 비책은 바로 '김장 세트'였다.드디어 지난 26일, 절임 배추 10kg과 양념 4kg이 도착했다. 절임 배추 7쪽(3포기 반)이 든 종이 상자와 양념이 든 스티로폼 상자가 배달되었다. 생각보다 적은 양에 깜짝 놀랐다. 된장 세트를 샀을 때처럼 친절한 설명서가 들어 있을 줄 알았는데 아무것도 없어 잠시 당황했다. 판매처에 문의 글을 남겨두고 배춧잎을 하나 뜯어 맛을 보니 짭짤했다. 답변을 마냥 기다릴 수 없어 물에 한 번 가볍게 헹궈내니 간이 딱 맞았다. 양념도 찍어 먹어보니 당장 겉절이로 무쳐 먹어도 될 만큼 맛이 훌륭했다.본격적인 작업에 들어갔다. 딸네 집에는 큰 대야도, 물을 뺄 소쿠리도 없었다. 김장 한 번 하자고 살림을 늘릴 순 없어 절임 배추가 담겨 온 튼튼한 비닐을 재활용하기로 했다. 헹군 배추를 다시 비닐에 넣고 바닥 귀퉁이 한쪽을 잘라 구멍을 뚫어 싱크대에 세워두니 훌륭한 채반이 되었다. 저녁 설거지를 마치고 딸과 사위가 두 손주를 재우러 방에 들어간 사이, 남편과 나는 조용히 주방으로 향했다.방에 들어가기 전까지 걱정하던 딸과 사위의 목소리가 귓가에 맴돌았지만, 막상 시작해 보니 일사천리였다. 남편이 배추의 물기를 한 번 더 꼭 짜서 건네주면, 나는 절임 배추 겉비닐의 주둥이를 넓게 벌려 '김장 매트' 삼아 그 위에서 사부작사부작 양념을 발랐다. 배추 7쪽은 김치통으로 한 통 반 분량이었다. 양이 적으니 허리 펼 새도 없이 고되던 옛날 김장과는 차원이 달랐다.양념을 묻힌 배춧잎을 쭉 찢어 남편 입에 넣어주니 엄지손가락을 치켜세운다. 나 역시 한입 베어 무니 아삭하고 달큰한 맛이 입안 가득 퍼진다. 김장을 마치고 뒷정리까지 깔끔하게 끝낸 남편이 슬쩍 한마디를 건넸다.처음엔 "사 먹지 힘든데 왜 사서 고생을 하냐"며 펄쩍 뛰던 사람이었다. 손주를 재우고 거실로 나온 사위와 딸 역시 눈이 휘둥그레졌다.사실 가족들 앞에서는 태연한 척했지만, 나 역시 온전히 혼자 치르는 첫 김장이라 내심 긴장을 많이 했다. 과거 시댁 김장 때 밤새 배추를 뒤적이며 절이고 다음 날 녹초가 되도록 버무리던 기억이 강렬했기 때문이다.주변을 둘러봐도 요즘은 김장을 포기하는 '김포족'이 대세다. 요리 솜씨 좋고 알뜰한 친정언니조차 "식구들이 김치를 많이 안 먹어서 사 먹는다"고 할 정도니 말이다. 그런 시대에 무리하지 않고 김장 세트를 선택한 건 신의 한 수였다.조금 남은 양념이 아까워 손주들이 어린이집에서 텃밭 수확물로 가져온 배추 한 포기를 마저 절였다. 집에 있던 멸치육젓을 달여 걸러 넣고, 아까 맛본 양념의 기억을 더듬어 고춧가루와 마늘 등을 보태 나만의 양념도 뚝딱 만들어 숙성시켰다. 내일 아침 굴을 넣고 버무려 따끈한 수육과 함께 저녁상에 올릴 생각을 하니 벌써 입가에 미소가 번진다.소란스럽지 않게, 하지만 뿌듯하게 끝난 생애 첫 홀로 김장. 문득 주방 불을 끄고 앉으니 요양원에 계신 두 어머님 얼굴이 겹쳐 떠오른다. 비록 남이 절여준 배추에 만들어진 양념을 버무린 '반쪽짜리 김장'이었지만, 대견하게 첫발을 뗀 내 모습을 보신다면 두 분 모두 "우리 딸, 우리 며느리 참 기특하다"며 주름진 손으로 등을 두드려 주셨을 것이다.그립습니다. 어머님, 그리고 엄마. 올겨울은 두 분이 물려주신 따뜻한 마음으로 버무린 이 김치 덕분에 마음까지 든든할 것 같습니다.