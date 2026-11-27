큰사진보기 ▲책 표지. ⓒ 위즈덤하우스 관련사진보기

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'그럴 수도 있지. 이 문제는 내가 해결할 수 있어. 그래야지.'

덧붙이는 글 | 이 글은 필자의 실제 독서 및 우울증 회복 경험을 바탕으로 작성했습니다. 책 표지 이미지는 원본 표지를 바탕으로 AI를 활용해 입체 이미지로 가공했습니다.

우울. 누구에게는 고질병이고, 누구에게는 감기처럼 찾아온다고 했다. 나에게 우울은 좌절스러운 여러 상황 속에서 찾아와 나를 깊이 침잠하게 했고, 병든 쥐처럼 시들시들하게 만들었다.그러던 어느 날, 더는 우울한 상태로 있고 싶지 않았다. 하지만 우울하지 말아야겠다는 생각만으로 우울감을 떨쳐낼 수 있다면 그게 병일까.나는 나를 침잠하게 만드는 우울로부터 벗어나기 위해 도서관에 갔다. 뭐라도 의미 있는 행동을 하나라도 하면 이 우울감에서 벗어날 수 있지 않을까 싶어서 말이다. 그렇게 책장에 꽂힌 무수한 책 중에 이 책을 골랐다. 김주환 교수의 <회복탄력성>.사람은 누구나 힘든 상황을 겪는다. 크든 작든 그것은 사람을 좌절하게 만들거나 낙심하게 할 수 있다. 같은 사건도 사람마다 다르게 받아들이고, 그로 인한 마음의 타격도 저마다 다를 것이다. 그런데 이때 다시 원래의 궤도로 돌아오는 힘, 바닥을 찍고 다시 튀어 오르는 힘. 그것이 바로 회복탄력성이다.그렇다면 회복탄력성 또한 사람마다 다를 터였다. 그런데 누구의 것은 탱탱볼처럼 통 튀어 오르고, 누구의 것은 볼링공처럼 튀어 오르지 못한다면, 그 차이는 대체 뭘까? 내가 지금 이렇게 침잠하는 이유를 이 책은 제시할 수 있을까? 그렇게 책을 펼쳤다.나는 내게 닥친 모든 불행이 나만 겪는 일이라고 생각했다. 내가 유독 운이 나쁘다거나, 이런 문제를 겪는 것은 나뿐이라는 생각에 잠식당해 있었다.하지만 회복탄력성이 높은 사람은?문제는 문제일 뿐이다. 그것은 누구나 겪을 수 있는 일이며, 이보다 더한 문제를 겪는 사람도 있을 수 있다. 자신이 유독 운이 나빠서 겪는 일이라고 생각하지 않는다. 그러므로 문제는 그냥 헤쳐 나가야 할 일일 뿐인 것이다.책을 읽으며 내가 주목한 것은 내 안의 긍정성이었다. 같은 상황을 놓고도 내가 어떻게 바라보고 받아들이느냐에 따라 마음이 받는 타격이 달라질 수 있다는 것이다.그런데 '나는 이제 긍정적인 생각만 할 거야!'라고 다짐한다고 긍정 마인드가 장착되는 것이라면 얼마나 좋을까? 그렇게 쉬운 일이었으면 나도 진작 했을 것이다.저자는 회복탄력성이 높은 사람들의 공통점을 살피고, 이를 바탕으로 회복탄력성을 높이는 방법을 제시한다. 긍정성을 끌어내는 힘도 기를 수 있다는 것이다.나는 감사일기와 운동에 주목했다. 공교롭게도 내가 우울해지면서 가장 먼저 그만둔 것이 운동이었고, 그다음이 감사일기였다.나는 일어날 힘도 없었기 때문에(라고 당시에는 생각했다) 운동은 절대 불가능하다고 생각했다. 그렇게 간단한 산책조차 그만두었고 거부했다.그리고 감사일기. 매일 기록하던 감사일기도 더 이상 감사할 수 없다는 이유로 쓰기를 멈췄다. 모든 것이 의미 없다는 생각이 들어서이기도 했다.하지만 저자는 말한다. 이것들이 중요하다고. 나는 나를 회복시키는 마음의 힘을 키우는 활동들을 모두 그만두고 있었던 것이었다.여전히 우울했고, 여전히 나는 불행하다고 느꼈다. 하지만 애써 긍정적인 사람이 되자고 나 자신에게 요구하지 않았다. 그냥 산책을 나섰다. 그리고 산책할 수 있어 감사하다고 썼다.그렇게 산책하고 감사일기를 쓰기 시작하면서 다시 내 마음에 근력이 생겼다. 나를 회복시키기 위한 군불은 그렇게 지펴지기 시작했다.내 삶의 상황이 크게 달라진 것은 없다. 여전히 크고 작은 문제들이 찾아오고, 때로는 나를 좌절하게 만드는 일도 생긴다. 하지만 이제는 그것을 크게 문제 삼지 않는다.예전에는 왜 이런 일이 나에게만 일어나는지를 고민했다면, 이제는 이 일을 어떻게 해결할 것인지를 고민한다. 불행의 이유를 찾는 데 쏟았던 에너지를 문제를 해결하는 데 쓰게 된 것이다.나는 이 책을 통해 긍정적인 사람이 되는 법보다 긍정성을 기르는 법을 배웠다. 긍정은 다짐만으로 얻어지는 것이 아니었다. 매일의 작은 실천을 통해 조금씩 길러지는 마음의 힘이었다.물론 책 한 권이 내 우울증을 치료한 것은 아니다. 하지만 이 책은 내가 회복을 위해 무엇을 할 수 있는지 알려주었다.한때 바닥에 떨어진 볼링공 같았던 나. 아직은 탱탱볼처럼 통통 튀어 오르지는 못할지라도, 이제는 바닥이 끝이 아니라는 것을 안다.다시 튀어 오를 힘을 기를 수 있다는 것도.