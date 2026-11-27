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"신청하라고 안내하지 않았느냐."

"현행법상 신청주의다."

"보훈부에 신청하십시오."

"재정관리단에 신청하십시오."

큰사진보기 ▲군 사망 유족에게도 ‘찾아가는 국가’가 필요하다군 사망 유족이 겪는 신청주의의 공백과 ‘장례 이후의 동행’ 필요성을 정리한 인포그래픽. 국가인권위원회는 2023년 등록절차 개선과 심사 연계를 권고했으며, 2024년 이행점검에서는 전체 10개 권고 중 7개가 불수용된 것으로 판단됐다. (그래픽=이은순) ⓒ 이은순 관련사진보기

덧붙이는 글 | 필자는 군 복무 중 사망한 故 곽진수 중위의 유족이다. 이 글은 특정 사건의 보상 확대를 요구하기 위한 것이 아니라, 군이 순직을 결정한 이후에도 유족이 다시 여러 국가기관을 찾아다녀야 하는 현행 구조를 돌아보고, 순직결정 이후의 보훈등록과 권리구제 절차가 국가의 책임 아래 보다 유기적으로 연결될 수 있는 제도개선을 제안하기 위해 작성했다.

아들이 군 복무 중 세상을 떠난 지 곧 3년이 되어 간다. 2024년 7월 25일, 국방부는 아들이 사망한 지 약 7개월 만에 순직 결정을 내렸다. 그때부터 나는 국가가 순직으로 인정한 군인의 유족이 되었다.국방부 인사명령에는 아들의 순직Ⅲ형과 사망제적 사실이 기록돼 있다. 내가 정보공개를 청구하자 육군은 이 인사명령을 '국가보훈부 통보 관련 문서'로 공개했다.그런데 나는 아직 국가보훈부에 보훈등록을 신청하지 않은 유족이다.순직결정 당시 군에서는 보훈등록을 위해 유족이 국가보훈부에 직접 신청해야 한다고 안내했고 신청서류도 건네주었다. 그러나 당시 나는 군이 내린 순직유형과 사망원인 판단을 받아들이기 어려웠다. 지금까지도 순직결정에 대한 재심사와 사망사건에 대한 재조사·재수사를 요구하며 권리구제 절차를 이어가고 있다.그동안에는 보훈등록을 신청하면 현재의 순직유형과 사망원인 판단까지 받아들이는 것처럼 느껴졌다. 내게는 보훈급여를 받는 것보다 아들의 명예를 바로 세우는 일이 먼저였다. 그러다 최근에야 군의 판단에 이의를 제기하는 동안에도 보훈등록을 신청할 수 있다는 사실을 뒤늦게 알게 됐다.나처럼 국가가 이미 순직을 인정했지만 보훈등록으로 이어지지 않은 유족을 나는 '보훈 사각지대에 놓인 순직유족'이라고 부르고 싶다.국가는 이미 군인의 죽음을 알고 있고 순직까지 결정했다. 그러나 현행법상 국가유공자나 보훈보상대상자로 등록되려면 원칙적으로 유족 등이 다시 신청해야 한다. 군의 순직결정만으로 국가보훈부의 등록절차가 자동으로 시작되는 구조는 아니다.관계기관에서는 이렇게 말할 수 있다.맞다. 나도 안내를 받았다.하지만 나는 그 말 앞에서 자꾸 다른 생각을 하게 된다.나는 내 배 아파 낳은 아이의 출생신고를 내 손으로 했다. 그리고 군에 보낸 스물셋의 아들을 먼저 떠나보내고, 차마 떨어지지 않는 발걸음으로 행정기관을 찾아가 어쩔 수 없이 아들의 사망신고도 직접 해야 했다. 장례를 치렀으니 당연히 해야 하는 행정절차인 줄 알았다.나중에 다른 군 사망 유족들을 만나면서 자식의 사망신고를 차마 할 수 없어, 아이가 떠난 뒤 몇 년이 지나도록 신고조차 하지 못하고 있다는 부모의 이야기도 들었다.그 이야기를 듣고 나니, 사망신고를 하지 말 걸 그랬을까 하는 마음이 들었다. 그랬다면 적어도 아들의 휴대전화 번호만큼은 지금도 통신비를 내며 붙들고 있을 수 있지 않았을까. 그 후회는 지금도 자주 다시 찾아온다.그제야 알았다. 부모에게 사망신고란 행정기관이 생각하는 것처럼 가족관계등록부 하나를 정리하는 일만은 아니라는 것을. 내게는 아들과 이어져 있던 현실의 마지막 연결 하나를 끊어내는 것처럼 느껴졌다.그런데 그것으로 끝이 아니었다. 이제는 국가가 이미 순직으로 인정한 아이의 죽음을 근거로 국가의 예우와 보훈급여를 받기 위한 신청서를 다시 내 손으로 직접 작성해 제출해야 한다.머리로는 안다. 그것은 아들의 '죽음값'이 아니다. 국가가 순직한 군인과 그 유족에게 해야 할 예우이고, 법이 정한 권리라는 것을.하지만 부모의 마음은 법조문처럼 움직이지 않는다. 신청서를 앞에 두면 '내 아이의 죽음을 근거로 내가 지금 보훈급여를 신청하는 것인가'라는 생각이 먼저 들기도 한다.어떤 유족은 곧바로 신청할 수 있다.어떤 유족은 오랫동안 망설일 수도 있다.어느 선택도 비난받아서는 안 된다.그러나 지금의 제도에서는 그 망설임의 결과까지 유족이 감당해야 한다.자식을 먼저 보낸 부모에게 그 신청서 한 장이 정말 서류 한 장에 불과한가. 보훈등록을 신청하는 것이 군의 현재 순직유형이나 사망원인 판단을 받아들인다는 뜻이 되어서도 안 된다. 국가의 기본적인 예우와 지원을 받는 일과, 국가의 판단에 이의를 제기하는 일은 양자택일이어서는 안 된다고 생각한다.다른 행정 분야에서는 이미 신청주의의 한계를 줄이려는 변화가 진행되고 있다.보건복지부는 2026년 11월 23일 <제4차 기초생활보장 종합계획(2027~2029년)>을 발표하면서 '복지 사각지대 해소'를 주요 과제로 제시했다. 신청이 어려운 위기가구는 공무원이 대신 신청할 수 있도록 하고, 2027년부터는 현장에서 긴급지원이 필요하다고 판단되면 생계지원금 일부를 당일 우선 지급하는 '우선드림' 도입도 추진하고 있다.앞서 정부는 복지급여의 신청주의 자체를 개선하는 방향도 추진해 왔다. 이재명 대통령은 2026년 10월 13일 국무회의에서 신청해야 받을 수 있었던 복지급여를 자동으로 받을 수 있도록 하는 변화를 '대한민국 복지정책의 대전환'이라고 평가했다고 대통령실은 밝혔다.국가보훈부도 2026년 11월 위험직무순직 일반직공무원의 국가유공자 등록절차를 효율화하고, 공무원이 사망하면 인사혁신처장이 국가유공자 요건 관련 사실을 확인해 국가보훈부에 통보하도록 하는 시행령 개정안을 입법예고했다. 입법예고 기간은 11월 6일부터 12월 17일까지다.아직 확정된 제도는 아니지만, 이미 국가기관이 확인한 사실과 자료를 후속 보훈절차에 활용하려는 방향은 확인할 수 있다.군 순직유족과 기초생활보장 대상자, 일반직 공무원은 서로 다른 제도의 적용을 받는다. 이들을 똑같이 취급하자는 이야기가 아니다. 다만 하나의 질문은 공통된다.국가가 이미 그 사람의 상황을 알고 있는데도, 반드시 당사자가 다시 국가를 찾아와 신청할 때까지 기다려야 하는가.정부는 스스로 신청하지 못해 제도 밖에 머무는 국민을 '복지 사각지대'에서 찾아내겠다고 한다.그렇다면 국가가 이미 순직 사실까지 알고 있으면서도 보훈등록으로 이어지지 않은 유족은 누가 다시 찾아보는가.군에도 유족지원 제도가 없는 것은 아니다. 아들이 사망했을 당시 시행 중이던 <부대관리훈령>은 2023년 12월 22일부터 시행된 국방부훈령 제2873호였다.이 훈령은 장성급 부대장이 사망자 유가족 지원을 위해 유족지원전담관을 임명하고, 유족연금·퇴직수당 신청, 사망보상금 지급, 국가유공자 등록과 보훈연금 신청 등을 포함한 모든 행정업무를 '출장대행 서비스 개념'으로 지원하도록 규정하고 있었다.실제로 육군본부 유가족지원팀 직원들은 우리 가족 곁에서 군과 국방부를 연결했고, 장례와 현충원 안장까지 가까이에서 도왔다. 국가유공자 등록신청서도 출력해 건네주었다. 나는 그 도움을 부정하고 싶지 않다.국가가 아무것도 하지 않았다는 뜻도 아니다. 문제는 그다음이었다.안내는 있었지만 이후부터는 유족이 각 기관의 문을 직접 찾아야 했다.순직결정에 이의를 제기하면서도 보훈등록을 함께 진행할 수 있는지, 재심사와 재조사는 어디에서 시작해야 하는지, 정보공개는 무엇을 청구해야 하는지, 휴대전화와 메신저·클라우드 같은 디지털 자료는 무엇을 먼저 보존해야 하는지 전체 과정을 연결해 설명해주는 사람은 없었다. 장례까지는 국가가 곁에 있었지만, 장례가 끝난 뒤에는 다시 유족의 몫이 된 느낌이었다.당시 <부대관리훈령>을 다시 읽어보면, 군은 사망사고 수사 과정에서 유족에게 한 번 설명하고 끝내는 방식을 예정하고 있지 않았다.훈령은 사건 접수부터 진행·종결까지 제반 경과를 유가족에게 안내하도록 하고, 유가족이 의문을 제기한 사항은 추가 수사 후 설명할 수 있도록 규정하고 있었다.사고대책반에도 사건 접수부터 종결까지 경과를 안내하고 유가족의 의문사항을 적시에 설명하도록 하는 임무가 부여돼 있었다.그렇다면 묻게 된다. 군은 이미 장례와 사망사고 수사 과정에는 유족지원전담관과 지속적인 안내 제도를 두고 있다. 그렇다면 순직결정 이후 보훈과 권리구제 과정에서도 같은 원칙이 이어져야 하지 않을까.나는 국방부에 '국가를 상대로 권리구제를 진행하는 순직군인 유족의 독립적 권리구제 지원체계'를 마련해 달라고 제안했다. 순직 재심사, 정보공개, 행정심판·행정소송처럼 오래 이어지는 절차를 유족이 여러 기관을 오가며 혼자 감당하지 않도록 해 달라는 내용이었다.국방부는 재심사까지 거쳐 이를 불채택했다. 회신은 장병들의 부상치료·전역심사·보상·보훈신청 등을 통합 지원하는 통합지원팀을 이미 운영하고 있다고 설명했다.그 지원은 필요하다. 하지만 내가 물었던 것은 조금 다른 문제였다. 통합지원팀이 순직군인 유족의 재심사·정보공개·행정심판·행정소송 같은 권리구제까지 지원하는지는 회신에서 확인할 수 없었다. 부상 장병을 위한 지원체계가 있다는 사실이, 국가의 결정에 이의를 제기하는 유족의 권리구제 지원까지 대신한다고 볼 수 있는가.행정지원과 권리구제 지원은 같은 것이 아니다.국가의 결정에 따라 보상과 보훈절차를 밟도록 돕는 일도 필요하다. 동시에 국가의 결정 자체에 이의를 제기하려는 유족이 재심사·재조사·정보공개·행정심판·행정소송 같은 절차를 이용하도록 돕는 일도 필요하다.이 문제는 한 유족이 뒤늦게 제기한 새로운 요구만도 아니다. 국가인권위원회는 2023년 9월 14일 군인의 사망사고에 따른 예우·지원 제도를 개선하라고 국방부와 국가보훈부에 권고했다.인권위는 전사자·순직자·전상자·공상자에 대해서는 국가유공자 등록신청 절차를 개선하고, 국방부의 전공사상 심사와 국가보훈부의 보훈심사를 통합하거나 상호 연계하는 방안을 마련하도록 권고했다.결정문에서는 더 구체적으로, 국방부 심사에서 순직 등이 결정돼도 유가족이 보훈부에 다시 별도로 국가유공자 등록신청을 해야 하는 현실을 지적했다. 그러면서 국방부가 순직자 등의 명단을 국가보훈부에 통보하고, 국가보훈부 소속 공무원이 국가유공자 등록신청을 할 수 있도록 할 필요가 있다고 판단했다.특히 의무복무자의 경우에는 전공사상 심사부터 국가유공자 등록까지 원스톱으로 처리할 수 있는 시스템을 구축하는 것이 국가의 책무라고 판단했다.그러나 인권위가 2024년 12월 이행상황을 점검한 결과, 전체 10개 권고 가운데 1개는 수용, 2개는 일부수용, 7개는 불수용된 것으로 판단됐다.국방부에는 6건, 국가보훈부에는 5건이 권고됐는데, 이 가운데 전공사상 심사와 보훈심사 통합·연계 권고 1건은 두 기관에 함께 권고된 동일 항목이어서 인권위는 전체 권고 수를 10개로 집계했다.인권위는 결국 전체 10개 권고 가운데 7개가 불수용됐다고 명시했다.더구나 국가보훈부는 당시 전사자·순직자 등에 대해 보훈공무원이 국가유공자 등록신청을 할 수 있도록 하라는 권고에 대해 형평성, 추가 행정소요, 인력 문제 등을 이유로 신중 검토 의견을 냈고, 인권위는 이를 불수용으로 판단했다.그런데 지금 정부는 다시 신청주의의 한계를 줄이고, 국가가 먼저 찾아가는 행정을 확대하고 있다.그렇다면 이제 이 오래된 질문에도 다시 답할 때가 되지 않았을까.이 문제를 어느 한 담당자의 친절과 헌신에만 맡겨서는 안 된다고 생각한다. 현행법상 군이 순직을 결정했다고 해서 보훈등록 절차가 자동으로 시작되는 것은 아니다. 결국 유족이 다시 신청해야 한다.그렇다면 이제 관련 법을 바꿀 필요가 있다. 군이 전사나 순직을 결정하면 관련 자료가 국가보훈부로 연계되고, 국가가 먼저 유족에게 어떤 권리가 있는지 충분히 설명한 뒤 유족의 의사를 확인해 보훈절차를 시작할 수 있도록 하는 법적 근거가 필요하다.자동으로 연결되어야 하는 것은 '보훈대상이라는 결론'이 아니라, 군의 전사·순직결정과 관련 자료, 그리고 국가의 후속 절차다.모든 순직자를 자동으로 국가유공자로 인정하자는 이야기가 아니다.국가유공자 또는 보훈보상대상자에 해당하는지는 국가보훈부가 법에 따라 판단하면 된다. 다만 국가가 이미 알고 있는 순직을 두고 유족이 다시 여러 국가기관을 찾아다니며 처음부터 절차를 시작하게 하지는 말자는 것이다.신청주의는 유족의 선택권을 보장하기 위한 장치여야 한다. 국가가 "신청하지 않았으니 어쩔 수 없다"며 기다리기만 해도 되는 이유가 되어서는 안 된다.정부는 이미 2027년 복지 사각지대를 줄이기 위해 신청하기 어려운 국민에게 먼저 다가가는 제도를 준비하고 있다. 그렇다면 이제 국방부와 국가보훈부, 국회에도 묻고 싶다.장례는 유족지원의 종료점이 아니라, 국가가 유족과 함께 걸어야 할 긴 시간의 시작이어야 한다. 그 첫걸음은 군의 순직결정과 그 이후의 보훈등록·심사를 국가가 스스로 연결할 수 있도록 관련 법을 고치는 일이라고 생각한다.국방부와 국가보훈부, 국회가 이 문제를 더 이상 유족 개인의 몫으로 남겨두지 않기를 바란다. 이제 필요한 법 개정과 제도 정비를 서둘러야 한다.